Ad Alliance launcht neues BigScreen Package für maximale Reichweite und Aufmerksamkeit / First-Mover-Flight mit Eurowings
Köln (ots) - Der Weg in eine konvergente Zukunft geht weiter: Gemeinsam mit
Eurowings testet die Ad Alliance das neue BigScreen Package - und bündelt
erstmals die Big-Screen-Reichweite von linearem TV (LTV), Addressable TV (ATV)
und Connected TV (CTV) in einem einzigen, einheitlich buchbaren Angebot. Damit
entsteht eine gattungsübergreifende Lösung für maximale Sichtbarkeit, Relevanz
und Planbarkeit auf dem größten Screen im Haushalt.
Ein Angebot, eine Buchung, ein Reporting
