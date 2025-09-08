    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Ad Alliance launcht neues BigScreen Package für maximale Reichweite und Aufmerksamkeit / First-Mover-Flight mit Eurowings

    Köln (ots) - Der Weg in eine konvergente Zukunft geht weiter: Gemeinsam mit
    Eurowings testet die Ad Alliance das neue BigScreen Package - und bündelt
    erstmals die Big-Screen-Reichweite von linearem TV (LTV), Addressable TV (ATV)
    und Connected TV (CTV) in einem einzigen, einheitlich buchbaren Angebot. Damit
    entsteht eine gattungsübergreifende Lösung für maximale Sichtbarkeit, Relevanz
    und Planbarkeit auf dem größten Screen im Haushalt.

    Ein Angebot, eine Buchung, ein Reporting

    Das neue Angebot ermöglicht eine konvergente Mediaplanung und bedient den
    steigenden Bedarf an effizienter Reichweitensteuerung und validierter
    Zielgruppenerreichung über alle Big-Screen-Kanäle hinweg. Werbungtreibende
    erhalten einen einfachen Zugang zu adressierbarer Massenreichweite, gestützt
    durch eine kontaktbasierte Abrechnung auf Zielgruppenbasis (Zielgruppen-TKP).
    Das Versprechen: Ein Angebot, eine Buchung und ein Reporting.

    Das BigScreen Package im Überblick:

    1. Konvergente Ausspielung über alle Big-Screen-Kanäle - LTV, ATV und CTV in
    einem Paket.

    2. Einkauf und Abrechnung auf Zielgruppenbasis - Zielgruppen-TKPs auf Basis von
    AGF-, SmartX- und CrossVerify-Daten.

    3. KI-gestützte Planung und Optimierung - automatisierte Mediaplanung,
    Platzierung und laufende Optimierung mit "Ad Alliance AdVise " und dem Cross
    Device Graph.

    4. Einheitliches Reporting - gattungsübergreifende Leistungsnachweise in einem
    Bericht.

    5. Optionales Wirkungsreporting - Studie zu Werbewirkung ( CampaignImpact by RTL
    Data ) und Engagementmessung ( CrossImpact by Realytics ) zusätzlich buchbar.

    "Ich flieb's" von Eurowings macht den Anfang

    Eurowings setzt als First-Mover auf das neue BigScreen Package der Ad Alliance.
    Im Rahmen einer humorvollen Markenkampagne mit Augenzwinkern werden drei
    15-Sekunden-Spots zurzeit im Live-Test vier Wochen lang über das
    Big-Screen-Portfolio der Ad Alliance ausgespielt. Betreuende Mediaagentur ist
    Zenithmedia (Publicis).

    "Mit der Kampagne 'Ich flieb's' haben wir unsere Marke im vergangenen Jahr
    konsequent neu ausgerichtet: Mehr Leichtigkeit für alle ist unser klarer
    Markenkern", sagt Dirk Otto, Head of Marketing von Eurowings . "Das BigScreen
    Package eröffnet uns die Möglichkeit, diese Markenidee groß und
    aufmerksamkeitsstark zu inszenieren und zugleich mit datenbasierter Präzision
    und validem Wirkungsnachweis zu unterlegen. Unser Ziel ist es, langfristig
    Markenstärke aufzubauen und relevante Botschaften nachhaltig bei unseren
    Kund:innen zu verankern. Dabei setzen wir bewusst auf kreative, humorvolle
    Kommunikation, die Nähe schafft und unsere Marke erlebbar macht. Als First-Mover
    für das BigScreen-Package verbinden wir innovative Mediaplattformen mit unserer
