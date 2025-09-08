Huawei eröffnet FusionSolar-Trainingszentrum in Nürnberg / Neues Kompetenzzentrum für praxisorientierte Schulungen von Installateuren in Deutschland

Nürnberg (ots) - Huawei FusionSolar hat offiziell sein neues Trainingszentrum in

Nürnberg eröffnet. Mit dieser Investition unterstreicht das Unternehmen sein

starkes Engagement im deutschen Markt und bietet Installateuren und Partnern ab

sofort praxisnahe Schulungen mit realen Testanlagen für Residential- und

Commercial & Industrial (C&I)-Anwendungen.



Das neue Zentrum ist Teil einer langfristigen Investitionsstrategie von Huawei

FusionSolar in Deutschland: Insgesamt sind in den kommenden fünf Jahren rund 10

Millionen Euro für den Standort vorgesehen, allein im Jahr 2025 investiert

Huawei 1,5 Millionen Euro. Der Standortvertrag ist auf mindestens fünf Jahre

angelegt - ein klares Signal für die dauerhafte Verankerung im deutschen Markt.





Das Zentrum ermöglicht, die steigende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften

in der Solarbranche zu bedienen. In praxisorientierten Trainingsmodulen können

Installateure die Installation, Inbetriebnahme und das Monitoring der Huawei

FusionSolar Produkte realitätsnah erlernen und direkt selbst

ausprobieren.Jährlich sollen im Trainingszentrum 1.000 bis 2.000 Installateure

und Partner geschult werden. Dazu sind rund 72 Trainings pro Jahr geplant, die

sowohl praxisnahe Vor-Ort-Trainings an realen Testanlagen als auch digitale

Schulungsmodule umfassen.



"Mit dem neuen Trainingszentrum schaffen wir einen Ort, an dem Wissen, Praxis

und Technologie zusammenkommen. Unser Ziel ist es, Installateuren die besten

Werkzeuge und Kenntnisse an die Hand zu geben, um die Energiewende in

Deutschland aktiv mitzugestalten", sagte Tommy Zhou, CEO Huawei Deutschland bei

der Eröffnungsfeier.



Neben Installateuren waren auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik,

Verbänden sowie Fachmedien vor Ort, um einen Blick auf die neue

Schulungsumgebung zu werfen. Die Eröffnung markiert einen weiteren wichtigen

Schritt von Huawei FusionSolar, langfristig in den deutschen Markt zu

investieren und Partner eng in den Transformationsprozess zur nachhaltigen

Energiezukunft einzubinden.



Über Huawei



Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der

Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt

oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen

hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist in 170 Ländern tätig. Huawei hat

sechs Geschäftsbereiche - Connectivity, Computing, Devices (Endgeräte wie

Laptops, Smartphones und Wearables), Automotive, Digital Power, Cloud - und

spricht dabei drei Kundengruppen - Carrier (Netzbetreiber), Enterprises

(Unternehmenskunden) und Consumer (Endverbraucher*innen) an. Über 114.000

Mitarbeiter:innen sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Huawei

betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit

Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und

beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet

sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.



