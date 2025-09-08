Huawei eröffnet FusionSolar-Trainingszentrum in Nürnberg / Neues Kompetenzzentrum für praxisorientierte Schulungen von Installateuren in Deutschland
Nürnberg (ots) - Huawei FusionSolar hat offiziell sein neues Trainingszentrum in
Nürnberg eröffnet. Mit dieser Investition unterstreicht das Unternehmen sein
starkes Engagement im deutschen Markt und bietet Installateuren und Partnern ab
sofort praxisnahe Schulungen mit realen Testanlagen für Residential- und
Commercial & Industrial (C&I)-Anwendungen.
Das neue Zentrum ist Teil einer langfristigen Investitionsstrategie von Huawei
FusionSolar in Deutschland: Insgesamt sind in den kommenden fünf Jahren rund 10
Millionen Euro für den Standort vorgesehen, allein im Jahr 2025 investiert
Huawei 1,5 Millionen Euro. Der Standortvertrag ist auf mindestens fünf Jahre
angelegt - ein klares Signal für die dauerhafte Verankerung im deutschen Markt.
Das Zentrum ermöglicht, die steigende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften
in der Solarbranche zu bedienen. In praxisorientierten Trainingsmodulen können
Installateure die Installation, Inbetriebnahme und das Monitoring der Huawei
FusionSolar Produkte realitätsnah erlernen und direkt selbst
ausprobieren.Jährlich sollen im Trainingszentrum 1.000 bis 2.000 Installateure
und Partner geschult werden. Dazu sind rund 72 Trainings pro Jahr geplant, die
sowohl praxisnahe Vor-Ort-Trainings an realen Testanlagen als auch digitale
Schulungsmodule umfassen.
"Mit dem neuen Trainingszentrum schaffen wir einen Ort, an dem Wissen, Praxis
und Technologie zusammenkommen. Unser Ziel ist es, Installateuren die besten
Werkzeuge und Kenntnisse an die Hand zu geben, um die Energiewende in
Deutschland aktiv mitzugestalten", sagte Tommy Zhou, CEO Huawei Deutschland bei
der Eröffnungsfeier.
Neben Installateuren waren auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik,
Verbänden sowie Fachmedien vor Ort, um einen Blick auf die neue
Schulungsumgebung zu werfen. Die Eröffnung markiert einen weiteren wichtigen
Schritt von Huawei FusionSolar, langfristig in den deutschen Markt zu
investieren und Partner eng in den Transformationsprozess zur nachhaltigen
Energiezukunft einzubinden.
Über Huawei
Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der
Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt
oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen
hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist in 170 Ländern tätig. Huawei hat
sechs Geschäftsbereiche - Connectivity, Computing, Devices (Endgeräte wie
Laptops, Smartphones und Wearables), Automotive, Digital Power, Cloud - und
spricht dabei drei Kundengruppen - Carrier (Netzbetreiber), Enterprises
(Unternehmenskunden) und Consumer (Endverbraucher*innen) an. Über 114.000
Mitarbeiter:innen sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Huawei
betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit
Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und
beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet
sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.
Pressekontakt:
Huawei Technologies Deutschland GmbH
Patrick Berger
Head of Media Affairs
Email: mailto:patrick.berger@huawei.com
Burson GmbH
Karolin Rau
Email: mailto:Huawei.Press@bursonglobal.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108888/6112998
OTS: Huawei Technologies Deutschland GmbH
