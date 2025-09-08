    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Huawei eröffnet FusionSolar-Trainingszentrum in Nürnberg / Neues Kompetenzzentrum für praxisorientierte Schulungen von Installateuren in Deutschland

    Nürnberg (ots) - Huawei FusionSolar hat offiziell sein neues Trainingszentrum in
    Nürnberg eröffnet. Mit dieser Investition unterstreicht das Unternehmen sein
    starkes Engagement im deutschen Markt und bietet Installateuren und Partnern ab
    sofort praxisnahe Schulungen mit realen Testanlagen für Residential- und
    Commercial & Industrial (C&I)-Anwendungen.

    Das neue Zentrum ist Teil einer langfristigen Investitionsstrategie von Huawei
    FusionSolar in Deutschland: Insgesamt sind in den kommenden fünf Jahren rund 10
    Millionen Euro für den Standort vorgesehen, allein im Jahr 2025 investiert
    Huawei 1,5 Millionen Euro. Der Standortvertrag ist auf mindestens fünf Jahre
    angelegt - ein klares Signal für die dauerhafte Verankerung im deutschen Markt.

    Das Zentrum ermöglicht, die steigende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften
    in der Solarbranche zu bedienen. In praxisorientierten Trainingsmodulen können
    Installateure die Installation, Inbetriebnahme und das Monitoring der Huawei
    FusionSolar Produkte realitätsnah erlernen und direkt selbst
    ausprobieren.Jährlich sollen im Trainingszentrum 1.000 bis 2.000 Installateure
    und Partner geschult werden. Dazu sind rund 72 Trainings pro Jahr geplant, die
    sowohl praxisnahe Vor-Ort-Trainings an realen Testanlagen als auch digitale
    Schulungsmodule umfassen.

    "Mit dem neuen Trainingszentrum schaffen wir einen Ort, an dem Wissen, Praxis
    und Technologie zusammenkommen. Unser Ziel ist es, Installateuren die besten
    Werkzeuge und Kenntnisse an die Hand zu geben, um die Energiewende in
    Deutschland aktiv mitzugestalten", sagte Tommy Zhou, CEO Huawei Deutschland bei
    der Eröffnungsfeier.

    Neben Installateuren waren auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik,
    Verbänden sowie Fachmedien vor Ort, um einen Blick auf die neue
    Schulungsumgebung zu werfen. Die Eröffnung markiert einen weiteren wichtigen
    Schritt von Huawei FusionSolar, langfristig in den deutschen Markt zu
    investieren und Partner eng in den Transformationsprozess zur nachhaltigen
    Energiezukunft einzubinden.

    Über Huawei

    Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von
    Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der
    Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt
    oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen
    hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist in 170 Ländern tätig. Huawei hat
    sechs Geschäftsbereiche - Connectivity, Computing, Devices (Endgeräte wie
    Laptops, Smartphones und Wearables), Automotive, Digital Power, Cloud - und
    spricht dabei drei Kundengruppen - Carrier (Netzbetreiber), Enterprises
    (Unternehmenskunden) und Consumer (Endverbraucher*innen) an. Über 114.000
    Mitarbeiter:innen sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Huawei
    betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit
    Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und
    beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet
    sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

