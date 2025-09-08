RUA Gold meldet hochgradige Abschnitte bei Auld Creek, einschließlich 17 m mit 9,8 g/t AuÄq und 8 m mit 8,9 g/t AuÄq, wodurch die Streichlänge der aktuellen Ressource erweitert wird

8. September 2025 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX-V: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich seines laufenden Bohrprogramms beim Projekt Reefton auf der Südinsel von Neuseeland bereitzustellen. Das Unternehmen meldet weitere hochgradige Gold-Antimon-Abschnitte, die 270 m nördlich entlang des Streichens der aktuellen Ressourcenschätzung identifiziert wurden.

Höhepunkte:

- Auld Creek beherbergt eine vermutete Ressource, die in zwei mineralisierten Ausläufern – Bonanza und Fraternal – enthalten ist, die an der Oberfläche zutage treten. Jüngste Bohrungen haben die vertikale Ausdehnung der Ressource von 160 m auf 300 m und die Streichlänge von 350 m auf 620 m erhöht. Die Ressource ist weiterhin in alle Richtungen offen, wobei jedes Bohrloch die Struktur durchschneidet.

- Die Höhepunkte der Analyseergebnisse lauten wie folgt:

ACDDH037: 8 m mit 8,9 g/t AuÄq 1 (6,2 g/t Au und 0,6 % Sb) ab einer Tiefe von 158 m

- Einschließlich 5 m mit 11,1 g/t AuÄq1 (7,0 g/t Au und 1,0 % Sb)

ACDDH039: 17 m mit 9,8 g/t AuÄq 1 (3,6 g/t Au und 1,5 % Sb) ab einer Tiefe von 155 m

- Einschließlich 10 m mit 15,3 g/t AuÄq1 (5,0 g/t Au und 2,4 % Sb)

- Zurzeit sind zwei Bohrgeräte bei Auld Creek im Einsatz, um den Ausläufer Bonanza im Norden und den Ausläufer Fraternal im Süden zu erproben. Die Geochemie des Erdreichs hat bestätigt, dass das System über eine Streichlänge von 2,5 km nachverfolgt werden kann.

- Das Bohrprogramm beim ersten Cumberland-Ziel, Gallant, wurde nach 16 Bohrlöchern abgeschlossen. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend und identifizierten drei miteinander in Zusammenhang stehende mineralisierte Quarzerzgänge, für die jedoch aufgrund der komplexen Struktur keine Beständigkeit in größerem Maßstab nachgewiesen werden konnte.

- Regionales Programm: Die VRIFY-KI-Modellierung leitete die Zielgenerierung für regionale Explorationsarbeiten mehr als 30 km südlich von Reefton bei Bell Hill (siehe Abbildung 6). Erste Oberflächen-Gesteinssplitterproben von zutage tretenden Quarzerzgängen ergaben Gehalte von 14,2 g/t und 14,3 g/t Au.

Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, sagte: „Diese Bohrergebnisse von Auld Creek haben den Umfang und das Potenzial des Projekts beträchtlich erweitert und uns unserem im letzten Monat gesteckten Ziel, die Ressourcenbasis zu erweitern, einen Schritt näher gebracht. Das mineralisierte System wurde nun sowohl vertikal als auch entlang des Streichens erweitert und ist weiterhin in alle Richtungen offen. Mit zurzeit zwei aktiven Bohrgeräten am Standort und einer Oberflächengeochemie, die einen 2,5 km langen mineralisierten Korridor bestätigt, befinden wir uns in einer günstigen Position, um auf dieser Dynamik aufzubauen.

Bei Cumberland wurden im Rahmen erster Bohrungen gut mineralisierte Quarzerzgänge identifiziert, doch die strukturelle Komplexität hat ihre Kontinuität in größerem Maßstab eingeschränkt. Wir werden weiterhin einen disziplinierten Ansatz bei der Priorisierung unserer Ziele verfolgen und weitere Oberflächenarbeiten durchführen, bevor wir die Bohrungen hier fortsetzen werden.

Unterdessen hat unser regionales Explorationsprogramm einen vielversprechenden Start hingelegt, zumal mit KI-gestützter Zielermittlung und ersten Gesteinsproben mehr als 30 km südlich von Reefton Gehalte von bis zu 14 g/t Gold verzeichnet wurden. Diese Ergebnisse verdeutlichen das Ausmaß der Möglichkeiten, während wir daran arbeiten, das volle Potenzial des Goldfeldes Reefton zu erschließen.“

Abbildung 1: Das Goldfeld Reefton im Überblick

Abbildung 2: Kernkisten von Abschnitt ACDDH039 bei Auld Creek

AULD CREEK

RUA GOLD begann im Dezember 2024 mit den Bohrungen bei Auld Creek, wobei ein gezieltes Programm konzipiert wurde, um vier mineralisierte Ausläufer zu erproben, die im Rahmen historischer Oberflächenexplorationen identifiziert und durch die diesjährigen geochemischen Untersuchungen und geologischen Kartierungen bestätigt worden waren.

Auld Creek befindet sich zwischen zwei vormals produzierenden Betrieben – der Mine Globe Progress und der Minengruppe Crushington, die zusammen 933.000 oz mit einem Durchschnittsgehalt von 14,0 g/t Au produzierten (Barry 1993). Die aktuelle Ressource bei Auld Creek ist auf zwei der vier bekannten Ausläufer beschränkt, während die Geochemie des Bodens auf beträchtliches Potenzial für weitere Entdeckungen auf einer Streichlänge von 2,5 km hinweist.

Seit dem letzten Update des Unternehmens wurden sieben Bohrlöcher (ACDDH033 bis -039) abgeschlossen, die allesamt die mineralisierte Struktur durchschnitten.

Die Analyseergebnisse zeigen:

- ACDDH033: 4,2 m mit 1,27 g/t Au ab einer Tiefe von 264 m

- ACDDH035: 2 m mit 1,99 g/t Au ab einer Tiefe von 127 m

- ACDDH036: 6 m mit 0,88 g/t Au ab einer Tiefe von 84 m

- ACDDH037: 8 m mit 8,9 g/t AuÄq2 (6,2 g/t Au und 0,6 % Sb) ab einer Tiefe von 158 m

- ACDDH038: 3,5 m mit 1,2 g/t Au ab einer Tiefe von 109 m

- ACDDH039: 17 m mit 9,8 g/t AuÄq2 (3,6 g/t Au und 1,5 % Sb) ab einer Tiefe von 155 m

ACDDH034 durchschnitt den Ausläufer Bonanza, doch es wurde keine bedeutsame Mineralisierung vorgefunden.

Die Bohrungen des aktuellen Programms haben den Ausläufer Fraternal auf eine vertikale Tiefe von über 300 m und eine Streichlänge von 620 m erweitert, was ein starkes Indiz für das Ressourcenerweiterungspotenzial vor dem für das Jahresende geplanten Ressourcenupdate gemäß NI 43-101 darstellt.

Im September wurde ein zweites Bohrgerät mobilisiert. Ein Gerät konzentriert sich auf die Erprobung der nördlichen Ausdehnung von Bonanza und die Ergänzungsbohrungen entlang des Streichens bei Fraternal, während das zweite Gerät die südliche Ausdehnung von Fraternal anpeilt.

Abbildung 3: Standort der Bohrungen bei Auld Creek

Abbildung 4: Fraternal-Erzausläufer bei Auld Creek

CUMBERLAND

Der Cumberland Mine Belt ist ein 2,2 km langes Zielgebiet, das von einer starken Arsenkonzentration im Boden geprägt ist und sich südlich der Mine Globe-Progress befindet. Die Bohrungen haben im April 2025 begonnen und ihr Schwerpunkt liegt auf dem nördlichen Abschnitt, dem Erzgang Gallant. Die ersten beiden Bohrlöcher, CUDDH001 und CUDDH002, durchschnitten eine Mineralisierung auf 25 m und stellten einen hervorragenden Auftakt für die Exploration dieses historischen Goldlagers dar. In den nachfolgenden Bohrlöchern keilte die Mineralisierung jedoch in einer Tiefe von etwa 100 m aus. Insgesamt wurden in diesem Jahr mittlerweile 16 Bohrlöcher bei Cumberland auf insgesamt 2.370 m gebohrt (siehe Abbildung 5 unten).

Die Bohrungen bei diesem Ziel wurden unterbrochen, während das Team weitere Oberflächenexplorationsarbeiten im südlichen Abschnitt des Cumberland Gold Belt durchführt.

Abbildung 5: Erste Bohrungen im Zielgebiet Cumberland Gallant abgeschlossen

REGIONAL

RUA GOLD hat die VRIFY-AI-Modellierung eingesetzt, um die Zielgenerierung in seinem regionalen Explorationsprogramm im Süden zu leiten. Im Konzessionsgebiet Bell Hill, 34 km südlich von Reefton, wurden im Rahmen von Folgearbeiten zwei zutage tretende Quarzerzgänge identifiziert.

Gesteinssplitterproben dieser Ausbisse ergaben einen Gehalt von 14,3 g/t Au (siehe Abbildung 6). Die Schlitzprobennahmen von den Ausbissen wurden abgeschlossen, wobei die Analyseergebnisse noch ausstehend sind.

Abbildung 6: Regionale Ansicht mit den Standorten der Gesteinssplitterproben von Bell Hill

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten überprüft, indem er die Standort-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen, kontrolliert hat.

QA/QC-Bohrkern

Die Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Laboratories, Westport, geschickt. SGS ist unabhängig vom Unternehmen. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert, so dass 85 % der Gesteinsspäne 75 µm durchlaufen. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Ausschuss wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RGL zurückgeschickt. Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden bei SGS Waihi (SGS-Code FAA505) mittels 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss auf Gold (Au) und bei SGS Waihi mittels Natriumperoxid-Fusionsanalyse mittels ICP-MS auf Antimon (Sb) analysiert.

QA/QC-Gesteinsproben

Die Proben wurden zu 75 % auf eine Korngröße von 2 mm zerkleinert (SGS-Code CRU75) und zu 85 % auf eine Korngröße von 75 µm pulverisiert (SGS-Code PUL85_CR). Die pulverisierten Gesteinsproben wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Rest wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RUA GOLD zurückgeschickt. Gesteinsproben sind naturgemäß selektiv und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung im gesamten Projektgebiet.

Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Webseite: www.RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf den Projekten Reefton und Glamorgan und deren Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Tabelle 1: Lage der Bohrlöcher bei Auld Creek des Programms 2024-2025 von RUA

Bohrloch-Nr. Easting Northing rL Gesamt-tiefe Site _ID Neigung Azimut (wahr) Jahr ACDDH022 1507213 5333198 511,11 108,5 Pad 10 -54 193 2024 ACDDH023 1507213 5333200 510,87 51,5 Pad 10 -60 85 2024 ACDDH024 1507290 5333150 538,41 156,3 Old Pad 13 -37 220 2025 ACDDH025 1507290 5333151 538,03 180,9 Old Pad 13 -54 248 2025 ACDDH026 1507291 5333151 537,77 200 Old Pad 13 -59 231 2025 ACDDH027 1507291 5333150 538,15 193,4 Old Pad 13 -45 212 2025 ACDDH028 1507078 5332957 605,4 243,5 Pad 18 -50 104 2025 ACDDH029 1507079 5332956 605,43 256 Pad 18 -50 120 2025 ACDDH030 1507074 5332955 606,38 268,5 Pad 18 -53 85 2025 ACDDH031 1507074 5332955 606,24 336 Pad 18 -65 74 2025 ACDDH032 1507075 5332956 606,15 351,6 Pad 18 -70 108 2025 ACDDH033 1507076 5332956 606,13 291,1 Pad 18 -64 92 2025 ACDDH034 1507213 5333197 511,61 200 Pad 10 -72 267 2025 ACDDH035 1507209 5333371 511,61 194,3 Pad 02 -53 85 2025 ACDDH036 1507209 5333371 511,61 200,8 Pad 02 -60 125 2025 ACDDH037 1507209 5333371 511,61 189,3 Pad 02 -62 49 2025 ACDDH038 1507209 5333371 511,61 154,3 Pad 02 -67 72 2025 ACDDH039 1507209 5333371 511,61 188 Pad 02 -75 60 2025 ACDDH040 1507209 5333371 511,61 238,7 Pad 02 -67 39 2025

Tabelle 2: Signifikante Bohrabschnitte bei Auld Creek, Zusammensetzung der gesamten mineralisierten Zone

Bohrloch-Nr. Von Bis Abschnitt Au (g/t) Sb (%) ACDDH026 175 175,9 0,9 0,96 ACDDH026 175,9 177,1 1,2 1,55 ACDDH027 152 153 1 2,52 ACDDH027 153 154 1 1,88 ACDDH027 154 155 1 3,44 ACDDH027 155 156 1 2,25 ACDDH027 156 157 1 1,84 ACDDH027 157 158 1 0,37 ACDDH027 158 159 1 0,15 ACDDH027 159 160 1 2,38 0,013% ACDDH027 160 161 1 2,39 0,802% ACDDH027 161 162 1 4,75 0,008% ACDDH027 162 163 1 2,84 0,016% ACDDH027 163 164 1 8,42 0,010% ACDDH027 164 165 1 4,7 0,010% ACDDH027 165 166 1 3,77 0,009% ACDDH027 166 167 1 15 0,178% ACDDH027 167 168 1 3,11 0,428% ACDDH028 209,5 210,15 0,65 0,92 ACDDH028 210,15 210,6 0,45 18,4 11,600% ACDDH028 210,6 211,4 0,8 8,28 4,680% ACDDH028 211,4 212 0,6 1,68 ACDDH031 310,4 312,5 2,1 5,4 13,06% ACDDH032 296 305 9,0 0,6 ACDDH033 263,8 265 1,2 2,09 0,30% ACDDH033 265 266 1 0,54 0,02% ACDDH033 266 267 1 1,58 ACDDH033 267 268 1 0,71 ACDDH035 127 128 1 2,48 ACDDH035 128 129 1 1,5 ACDDH036 84 85 1 1,63 ACDDH036 85 86 1 0,18 ACDDH036 86 87 1 0,21 ACDDH036 87 88 1 0,5 ACDDH036 88 89 1 0,68 ACDDH036 89 90 1 2,08 0,06% ACDDH037 147 148 1 1,98 0,02% ACDDH037 148 149 1 0,44 ACDDH037 149 150 1 1,55 ACDDH037 150 151 1 0,26 ACDDH037 151 152 1 0,05 ACDDH037 152 153 1 0,07 ACDDH037 153 154 1 <0,01 ACDDH037 154 155 1 <0,01 ACDDH037 155 156 1 0,07 ACDDH037 156 157 1 0,59 0,02% ACDDH037 157 158 1 <0,01 0,01% ACDDH037 158 159 1 10,8 0,04% ACDDH037 159 160 1 10,8 0,79% ACDDH037 160 161 1 8,46 0,02% ACDDH037 161 162 1 6 1,70% ACDDH037 162 163 1 7,49 2,31% ACDDH037 163 164 1 2,15 ACDDH037 164 165 1 2,24 ACDDH037 165 166 1 1,93 ACDDH037 166 167 1 0,99 ACDDH037 167 168 1 1,05 ACDDH037 168 169 1 1,7 0,02% ACDDH038 109,5 110,5 1 2,43 ACDDH038 110,5 111,3 0,8 0,59 ACDDH038 111,3 112 0,7 0,73 ACDDH038 112 113 1 0,43 ACDDH039 150 151 1 1,48 0,01% ACDDH039 151 152 1 0,9 0,03% ACDDH039 152 153 1 1,22 0,06% ACDDH039 153 154 1 0,27 0,01% ACDDH039 154 155 1 2,73 0,53% ACDDH039 155 156 1 6,87 0,04% ACDDH039 156 157 1 3 1,67% ACDDH039 157 158 1 8,06 4,83% ACDDH039 158 159 1 4,47 3,05% ACDDH039 159 160 1 2,52 0,08% ACDDH039 160 161 1 8,01 5,22% ACDDH039 161 162 1 3,35 0,21% ACDDH039 162 163 1 5,62 0,16% ACDDH039 163 164 1 0,71 0,01% ACDDH039 164 165 1 7,63 8,75% ACDDH039 165 166 1 1,8 0,01% ACDDH039 166 167 1 1,84 0,02%

Keine signifikante Mineralisierung in ACDDH034 festgestellt

Tabelle 3: Lage der Bohrlöcher in Cumberland aus dem Programm 2025 von RUA

Bohrloch-Nr. Easting Northing rL Gesamt- tiefe Site _ID Neigung Azimut (wahr) Jahr CUDDH001 1508688 5327986 619,24 89,9 Pad 01 -46 92 2025 CUDDH002 1508688 5327986 619,22 104,8 Pad 01 -69 92 2025 CUDDH003 1508687 5327987 619,06 157,8 Pad 01 -57 40 2025 CUDDH004 1508688 5327986 619,08 194,5 Pad 01 -78 92 2025 CUDDH005 1508689 5327987 619,11 133,7 Pad 01 -45 135 2025 CUDDH006 1508685 5327989 618 47,6 Pad 01 -60 140 2025 CUDDH007 1508689 5327987 619,21 149,6 Pad 01 -63 136 2025 CUDDH008 1508699 5327857 647,53 246 Pad 07 -45 140 2025 CUDDH009 1508699 5327857 647,58 146 Pad 07 -45 124 2025 CUDDH010 1508699 5327857 647,58 146,2 Pad 07 -59 88 2025 CUDDH011 1508699 5327857 647,58 209 Pad 07 -62 134 2025 CUDDH012 1508699 5327857 647,58 177,7 Pad 07 -45 245 2025 CUDDH013 1508750 5328017 604,49 163,2 Pad 06 -54 226 2025 CUDDH014 1508750 5328017 604,49 94,5 Pad 06 -59 253 2025 CUDDH015 1508750 5328017 604,49 169,2 Pad 06 -65 250 2025 CUDDH016 1508750 5328017 604,49 200 Pad 06 -45 90 2025

Tabelle 4: Tabelle der Au-Durchschneidungen aus dem Bohrprogramm Cumberland

Bohrloch-Nr. Von Bis Abschnitt Au (g/t) CUDDH001 44 45 1 16,17 CUDDH001 45 46 1 1,12 CUDDH001 46 47 1 1,61 CUDDH002 64 65 1 1,03 CUDDH002 65 66 1 <0,03 CUDDH002 66 67 1 2,85 CUDDH002 67 68 1 0,42 CUDDH002 68 69 1 0,31 CUDDH002 69 70 1 1,55 CUDDH002 70 71 1 3,59 CUDDH002 71 72 1 26,9 CUDDH002 72 73 1 1,31 CUDDH002 73 74 1 0,03 CUDDH002 74 75 1 0,58 CUDDH002 75 76 1 0,72 CUDDH002 76 77 1 3,88 CUDDH002 77 78 1 0,88 CUDDH003 38 39 1 0,24 CUDDH003 39 40 1 0,2 CUDDH003 40 41 1 0,49 CUDDH005 54.2 55.9 1.7 0,13 CUDDH005 59.3 60.1 0.8 0,14 CUDDH005 60.1 60.8 0.7 0,62 CUDDH008 154 155 1 0,12 CUDDH008 155 156 1 0,52 CUDDH008 156 157 1 0,77 CUDDH008 157 158 1 0,12 CUDDH008 167 168 1 0,97 CUDDH008 168 169 1 0,5 CUDDH008 175 176 1 2,61 CUDDH008 176 177 1 0,98 CUDDH008 177 178 1 0,09 CUDDH008 178 179 1 0,44 CUDDH012 118 119 1 1,04 CUDDH012 119 120 1 2,64 CUDDH012 120 121 1 0,87 CUDDH012 121 122 1 0,44

Keine signifikante Mineralisierung in CUDDH004, CUDDH006, CUDDH007, CUDDH009, CUDDH010, CUDDH011, CUDDH013, CUDDH014, CUDDH015 und CUDDH016 festgestellt.

Tabelle 5: Fundorte der Gesteinsproben aus Bell Hill

Proben-Nr. Easting Northing rL Au (g/t) Jahr GERS0895 1484012 5286738 243 14,3 2025 GERS0896 1490781 5293290 378 14,2 2025

