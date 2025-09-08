Platzhirsch unter den Möbelhändlern: Deshalb legte die Aktie um 20 Prozent zu

CEO Niraj Shah betonte auf der Einzelhandelskonferenz von Goldman Sachs, dass Wayfair in einem schwachen Marktumfeld Marktanteile gewinnen könne. Shah sieht großes Potential, weil der Online-Möbelhändler in einer Branche, in der viele kleinere Anbieter aktiv sind, durch seine Größe und Effizienz auch in Zukunft weitere Kunden für sich gewinnen kann. Auch für den Fall, dass der Gesamtmarkt stagnieren sollte, sieht Shah in seinem Unternehmen vor allem die Vorteile.

Grund hierfür sind Wayfairs Expansionspläne für den stationären Handel. Geplant sind großformatige Geschäftsöffnungen in Atlanta und in Yonkers bei New York. Hierdurch bestehen gute Chancen, sich in einem zyklischen Markt nachhaltiger positionieren zu können. Durch die Kombination aus E-Commerce-Plattform und wachsendem stationären Geschäft hat das Unternehmen die Möglichkeit, sowohl in Abschwüngen als auch in Wachstumsphasen Marktanteile zu gewinnen.

Risiken bleiben allerdings weiterhin durch eine hohe Abhängigkeit von Importen aus China und mögliche Zollbelastungen bestehen.

Aus Deutschland hat sich Wayfair zu Beginn des Jahres zurückgezogen. Hierbei wurden das Logistikzentrum in Licht geschlossen und rund 730 Arbeitsplätze abgebaut. Offizieller Grund damals: Das Unternehmen wolle einen stärkeren Fokus auf neue Wachstumsbereiche wie den stationären Handel richten. Der Markt bewertet Wayfair jedenfalls als Gewinner einer schwierigen Branche, der sein Geschäftsmodell auf die nächste Entwicklungsstufe heben will.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion.

Die Wayfair Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 76,58EUR auf Tradegate (08. September 2025, 14:12 Uhr) gehandelt.