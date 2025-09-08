SentinelOne und Schwarz Digits schließen strategische Partnerschaft für souveräne Cybersicherheit in Europa (FOTO)
Cyber-Security-Alternative für Europa
Die Zusammenarbeit vereint die Cybersicherheits-Plattform von SentinelOne mit
der zertifizierten, hochsicheren souveränen Cloud-Infrastruktur von STACKIT, dem
souveränen Cloud-Provider von Schwarz Digits. Unternehmen und Organisationen der
öffentlichen Hand erhalten damit eine autonome, KI-gestützte Cyber Security
Plattform, die den kompletten Lifecycle für IT- und OT-Umgebungen abdeckt - von
der Identifikation und Prävention über Erkennung und Reaktion bis hin zur
Wiederherstellung. Damit schaffen SentinelOne und Schwarz Digits gemeinsam eine
souveräne Alternative für digitale Sicherheitslösungen in Europa, die den
strengen deutschen Datenschutzregeln unterliegen.
Rolf Schumann, Co-CEO Schwarz Digits: "In Europa müssen wir Spitzentechnologie
einsetzen und weiterentwickeln, ohne unsere Daten aus der Hand zu geben. Sonst
verlieren wir unsere Innovationskraft und wirtschaftliche Stärke. Die
Partnerschaft mit SentinelOne ist das perfekte Beispiel für die Vereinbarkeit
von Technologieoffenheit und Datenhoheit."
Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits: "Wir stellen die sichere und
rechtskonforme Infrastruktur bereit, auf der SentinelOne seine wegweisende,
ganzheitliche Cyber Sicherheits-Suite anbieten kann. Diese Synergie schafft
einen enormen Mehrwert für den Markt und stärkt die digitale Resilienz der
europäischen Wirtschaft und öffentlichen Hand."
Tomer Weingarten, CEO SentinelOne: "Unsere europäischen Kunden verlangen
Sicherheitslösungen, die modernsten Schutz mit vollständiger Datensouveränität
kombinieren. Die Partnerschaft mit Schwarz Digits ermöglicht es uns, diese
Nachfrage zu erfüllen. Sie gibt Kunden die Gewissheit, KI-gestützte
Cybersicherheit kompromisslos einzusetzen, auch in stark regulierten Branchen."
Führende KI-Sicherheit trifft auf souveräne europäische Cloud
Die SentinelOne Singularity(TM) Plattform schützt Unternehmens-Workloads über
Endpunkte, die Cloud und Identitäten hinweg - und wird von mehr als 11.000
Kunden weltweit genutzt. Sie setzt künstliche Intelligenz und Verhaltensanalysen
ein, um Bedrohungen wie Ransomware autonom und in Echtzeit zu erkennen und
abzuwehren.
Gleichzeitig wird durch STACKIT als souveräner Cloud-Provider eine skalierbare
und sichere Cloud-Infrastruktur aus Hochsicherheits-Rechenzentren unter anderem
in Deutschland bereitgestellt. Die Services sind DSGVO-konform und nach höchsten
europäischen und internationalen Standards zertifiziert, darunter ISO 27001 und
die C5-Kriterien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI).
Für europäische Unternehmen und Organisationen ist eine vollständig souveräne
Sicherheitsplattform von größter Bedeutung. Deutsche Kunden können bereits die
führende CTEM-Plattform (Continuous Threat Exposure Management) von XM Cyber auf
STACKIT nutzen. XM Cyber ermöglicht es Sicherheitsteams, kritische
Sicherheitslücken zu priorisieren und effizient zu beheben, indem es
Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und Identitätsrisiken in einem
Angriffsgraphen visualisiert. Dadurch werden potenzielle Angriffspfade sowohl in
Cloud- als auch in On-Premise-Umgebungen aufgedeckt.
Durch das Angebot der führenden SecOps-Plattform von SentinelOne auf STACKIT
erhalten europäische Kunden Zugang zur umfassendsten souveränen
Sicherheitsplattform. Sie bietet eine perfekte Lösung für ihre kritischen
SecOps- (Security Operations) und Continuous Exposure Management-Anforderungen.
