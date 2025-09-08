    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    SentinelOne und Schwarz Digits schließen strategische Partnerschaft für souveräne Cybersicherheit in Europa (FOTO)

    Neckarsulm (ots) -

    - Marktsignal für Europa: SentinelOne verstärkt seine Aktivitäten in Europa
    durch eine Partnerschaft mit Schwarz Digits, für ein souveränes
    Produktportfolio.
    - Strategische Partnerschaft: Die Kooperation bringt die KI-gestützte
    Singularity(TM) Plattform von SentinelOne auf die zertifizierte
    Cloud-Infrastruktur von STACKIT.
    - Höchste Sicherheitsstandards: Die Lösung ermöglicht es, dass alle Daten in
    Deutschland verbleiben und der DSGVO unterliegen.

    In einem Marktumfeld, das von geopolitischer Unsicherheit geprägt ist, wird
    digitale Souveränität zur entscheidenden Grundlage für die Stabilität und
    Innovationskraft Europas. Als Antwort auf den dringenden Bedarf an
    vertrauenswürdigen und ganzheitlichen IT-Sicherheitslösungen gehen SentinelOne,
    ein weltweit führender Anbieter für Cybersicherheit, und Schwarz Digits, die IT-
    und Digital-Sparte der Schwarz Gruppe, ab September 2025 eine strategische
    Partnerschaft ein.

    Cyber-Security-Alternative für Europa

    Die Zusammenarbeit vereint die Cybersicherheits-Plattform von SentinelOne mit
    der zertifizierten, hochsicheren souveränen Cloud-Infrastruktur von STACKIT, dem
    souveränen Cloud-Provider von Schwarz Digits. Unternehmen und Organisationen der
    öffentlichen Hand erhalten damit eine autonome, KI-gestützte Cyber Security
    Plattform, die den kompletten Lifecycle für IT- und OT-Umgebungen abdeckt - von
    der Identifikation und Prävention über Erkennung und Reaktion bis hin zur
    Wiederherstellung. Damit schaffen SentinelOne und Schwarz Digits gemeinsam eine
    souveräne Alternative für digitale Sicherheitslösungen in Europa, die den
    strengen deutschen Datenschutzregeln unterliegen.

    Rolf Schumann, Co-CEO Schwarz Digits: "In Europa müssen wir Spitzentechnologie
    einsetzen und weiterentwickeln, ohne unsere Daten aus der Hand zu geben. Sonst
    verlieren wir unsere Innovationskraft und wirtschaftliche Stärke. Die
    Partnerschaft mit SentinelOne ist das perfekte Beispiel für die Vereinbarkeit
    von Technologieoffenheit und Datenhoheit."

    Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits: "Wir stellen die sichere und
    rechtskonforme Infrastruktur bereit, auf der SentinelOne seine wegweisende,
    ganzheitliche Cyber Sicherheits-Suite anbieten kann. Diese Synergie schafft
    einen enormen Mehrwert für den Markt und stärkt die digitale Resilienz der
    europäischen Wirtschaft und öffentlichen Hand."

    Tomer Weingarten, CEO SentinelOne: "Unsere europäischen Kunden verlangen
    Sicherheitslösungen, die modernsten Schutz mit vollständiger Datensouveränität
    kombinieren. Die Partnerschaft mit Schwarz Digits ermöglicht es uns, diese
    Nachfrage zu erfüllen. Sie gibt Kunden die Gewissheit, KI-gestützte
    Cybersicherheit kompromisslos einzusetzen, auch in stark regulierten Branchen."

    Führende KI-Sicherheit trifft auf souveräne europäische Cloud

    Die SentinelOne Singularity(TM) Plattform schützt Unternehmens-Workloads über
    Endpunkte, die Cloud und Identitäten hinweg - und wird von mehr als 11.000
    Kunden weltweit genutzt. Sie setzt künstliche Intelligenz und Verhaltensanalysen
    ein, um Bedrohungen wie Ransomware autonom und in Echtzeit zu erkennen und
    abzuwehren.

    Gleichzeitig wird durch STACKIT als souveräner Cloud-Provider eine skalierbare
    und sichere Cloud-Infrastruktur aus Hochsicherheits-Rechenzentren unter anderem
    in Deutschland bereitgestellt. Die Services sind DSGVO-konform und nach höchsten
    europäischen und internationalen Standards zertifiziert, darunter ISO 27001 und
    die C5-Kriterien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
    (BSI).

    Für europäische Unternehmen und Organisationen ist eine vollständig souveräne
    Sicherheitsplattform von größter Bedeutung. Deutsche Kunden können bereits die
    führende CTEM-Plattform (Continuous Threat Exposure Management) von XM Cyber auf
    STACKIT nutzen. XM Cyber ermöglicht es Sicherheitsteams, kritische
    Sicherheitslücken zu priorisieren und effizient zu beheben, indem es
    Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und Identitätsrisiken in einem
    Angriffsgraphen visualisiert. Dadurch werden potenzielle Angriffspfade sowohl in
    Cloud- als auch in On-Premise-Umgebungen aufgedeckt.

    Durch das Angebot der führenden SecOps-Plattform von SentinelOne auf STACKIT
    erhalten europäische Kunden Zugang zur umfassendsten souveränen
    Sicherheitsplattform. Sie bietet eine perfekte Lösung für ihre kritischen
    SecOps- (Security Operations) und Continuous Exposure Management-Anforderungen.

