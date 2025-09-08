SentinelOne und Schwarz Digits schließen strategische Partnerschaft für souveräne Cybersicherheit in Europa (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Marktsignal für Europa: SentinelOne verstärkt seine Aktivitäten in Europa

durch eine Partnerschaft mit Schwarz Digits, für ein souveränes

Produktportfolio.

- Strategische Partnerschaft: Die Kooperation bringt die KI-gestützte

Singularity(TM) Plattform von SentinelOne auf die zertifizierte

Cloud-Infrastruktur von STACKIT.

- Höchste Sicherheitsstandards: Die Lösung ermöglicht es, dass alle Daten in

Deutschland verbleiben und der DSGVO unterliegen.



In einem Marktumfeld, das von geopolitischer Unsicherheit geprägt ist, wird

digitale Souveränität zur entscheidenden Grundlage für die Stabilität und

Innovationskraft Europas. Als Antwort auf den dringenden Bedarf an

vertrauenswürdigen und ganzheitlichen IT-Sicherheitslösungen gehen SentinelOne,

ein weltweit führender Anbieter für Cybersicherheit, und Schwarz Digits, die IT-

und Digital-Sparte der Schwarz Gruppe, ab September 2025 eine strategische

Partnerschaft ein.





Cyber-Security-Alternative für Europa



Die Zusammenarbeit vereint die Cybersicherheits-Plattform von SentinelOne mit

der zertifizierten, hochsicheren souveränen Cloud-Infrastruktur von STACKIT, dem

souveränen Cloud-Provider von Schwarz Digits. Unternehmen und Organisationen der

öffentlichen Hand erhalten damit eine autonome, KI-gestützte Cyber Security

Plattform, die den kompletten Lifecycle für IT- und OT-Umgebungen abdeckt - von

der Identifikation und Prävention über Erkennung und Reaktion bis hin zur

Wiederherstellung. Damit schaffen SentinelOne und Schwarz Digits gemeinsam eine

souveräne Alternative für digitale Sicherheitslösungen in Europa, die den

strengen deutschen Datenschutzregeln unterliegen.



Rolf Schumann, Co-CEO Schwarz Digits: "In Europa müssen wir Spitzentechnologie

einsetzen und weiterentwickeln, ohne unsere Daten aus der Hand zu geben. Sonst

verlieren wir unsere Innovationskraft und wirtschaftliche Stärke. Die

Partnerschaft mit SentinelOne ist das perfekte Beispiel für die Vereinbarkeit

von Technologieoffenheit und Datenhoheit."



Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits: "Wir stellen die sichere und

rechtskonforme Infrastruktur bereit, auf der SentinelOne seine wegweisende,

ganzheitliche Cyber Sicherheits-Suite anbieten kann. Diese Synergie schafft

einen enormen Mehrwert für den Markt und stärkt die digitale Resilienz der

europäischen Wirtschaft und öffentlichen Hand."



Tomer Weingarten, CEO SentinelOne: "Unsere europäischen Kunden verlangen

Sicherheitslösungen, die modernsten Schutz mit vollständiger Datensouveränität

kombinieren. Die Partnerschaft mit Schwarz Digits ermöglicht es uns, diese

Nachfrage zu erfüllen. Sie gibt Kunden die Gewissheit, KI-gestützte

Cybersicherheit kompromisslos einzusetzen, auch in stark regulierten Branchen."



Führende KI-Sicherheit trifft auf souveräne europäische Cloud



Die SentinelOne Singularity(TM) Plattform schützt Unternehmens-Workloads über

Endpunkte, die Cloud und Identitäten hinweg - und wird von mehr als 11.000

Kunden weltweit genutzt. Sie setzt künstliche Intelligenz und Verhaltensanalysen

ein, um Bedrohungen wie Ransomware autonom und in Echtzeit zu erkennen und

abzuwehren.



Gleichzeitig wird durch STACKIT als souveräner Cloud-Provider eine skalierbare

und sichere Cloud-Infrastruktur aus Hochsicherheits-Rechenzentren unter anderem

in Deutschland bereitgestellt. Die Services sind DSGVO-konform und nach höchsten

europäischen und internationalen Standards zertifiziert, darunter ISO 27001 und

die C5-Kriterien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik

(BSI).



Für europäische Unternehmen und Organisationen ist eine vollständig souveräne

Sicherheitsplattform von größter Bedeutung. Deutsche Kunden können bereits die

führende CTEM-Plattform (Continuous Threat Exposure Management) von XM Cyber auf

STACKIT nutzen. XM Cyber ermöglicht es Sicherheitsteams, kritische

Sicherheitslücken zu priorisieren und effizient zu beheben, indem es

Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und Identitätsrisiken in einem

Angriffsgraphen visualisiert. Dadurch werden potenzielle Angriffspfade sowohl in

Cloud- als auch in On-Premise-Umgebungen aufgedeckt.



Durch das Angebot der führenden SecOps-Plattform von SentinelOne auf STACKIT

erhalten europäische Kunden Zugang zur umfassendsten souveränen

Sicherheitsplattform. Sie bietet eine perfekte Lösung für ihre kritischen

SecOps- (Security Operations) und Continuous Exposure Management-Anforderungen.



