Humanoid Global gibt strategische Investition in RideScan bekannt, einem Pionier bei der Entwicklung von KI für Robotersicherheit und -leistung

Vancouver, BC & Edinburgh, Schottland – 8. September 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCPK:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent mit Schwerpunkt auf dem Aufbau und der Beschleunigung eines Portfolios wegweisender Unternehmen im Bereich humanoider Robotik und embodied KI, freut sich bekannt zu geben, dass er seine erste strategische Software-Investition in RideScan Ltd („RideScan“) getätigt hat.

RideScan ist eine Plattform für künstliche Intelligenz (KI), die sich auf die proaktive Verbesserung der Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz zur Optimierung der Leistung autonomer Roboter konzentriert. Sie dient als „Sicherheitsebene“ und eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Branchen, da sie mit einer Reihe unterschiedlicher Robotik-Hardware- und Softwareplattformen kompatibel ist. Das Ziel ist es, Ausfallzeiten zu reduzieren, unentdeckte Fehler zu identifizieren und zu beseitigen sowie Probleme im Hinblick auf das Vertrauen der Öffentlichkeit anzugehen, die die Einführung der Robotik gefährden, und zwar durch Echtzeit-Risikobewertung, vorausschauende Wartung und umsetzbare Erkenntnisse.

„RideScan erfüllt einen wichtigen Bedarf im Bereich der autonomen Robotik, denn es entwickelt eine Lösung, die nicht nur die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Technologie kontinuierlich verbessert, sondern auch die Leistung optimiert“, sagte der CEO von Humanoid Global, Shahab Samimi. „RideScan ist unsere erste Software-Investition und damit eine äußerst strategische Entscheidung. Wir glauben, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um parallel zur Dynamik des Sektors selbst zu wachsen, da es nicht nur einen universellen Bedarf bedient, sondern auch flexibel genug ist, um mit der wachsenden Zahl unterschiedlicher Lösungen, die weltweit auf den Markt kommen, kompatibel zu sein.“

RideScan wurde 2024 gegründet und beruht auf rigoroser wissenschaftlicher Forschung. Frühe Durchbrüche wurden an der University of Cambridge, dem Manipulation Workshop in Oxford, der University of Edinburgh und der London Business School vorgestellt. RideScan wird vom renommierten Silicon Valley Accelerator YOPE unterstützt, der von Michael Baum gegründet wurde, einem Gründer von Splunk, einer Reliability Platform (Zuverlässigkeitsplattform) für Software, die 2024 von Cisco für 28 Mrd. US$ übernommen wurde.