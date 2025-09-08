Apacer bringt vollständig bleifreie SSD und CoreEnergy auf den Markt

New Taipei City (ots/PRNewswire) - Weltweit führendes Unternehmen für digitale

Speicher Apacer (TWSE: 8271) kündigte heute die Markteinführung der ersten

vollständig bleifreien SSD , der PV250-M280 , an und nimmt damit eine

Vorreiterrolle bei der Nutzung von Chancen in der umweltfreundlichen Lieferkette

ein, da die RoHS-Ausnahmen der EU bald auslaufen. Gleichzeitig stellte Apacer

seine CoreEnergy-Power-Technologie zur Leistungsregulierung vor, die sich weiter

an den globalen Trends zur Energieeinsparung sowie zur Kohlenstoffreduzierung

orientiert und Kunden ermöglicht, sich frühzeitig einen Vorteil bei der

nachhaltigen Entwicklung zu verschaffen.



Vollständig bleifreie SSD - proaktive Einhaltung der EU-Vorschriften





Die PV250-M280 wurde entwickelt, um künftige Risiken im Zusammenhang mit dem

Auslaufen der EU-RoHS-Ausnahmen zu mindern. Durch den Einsatz vollständig

bleifreier Widerstände und die Verwendung von Niedertemperatur-Lötpaste in

Kombination mit der Underfill-Technologie im SMT (Surface Mount Technology)

Prozess erfüllt die SSD nicht nur grüne Produktstandards, sondern gewährleistet

auch eine hervorragende Leistung sowie Zuverlässigkeit. Zusätzlich trägt sie zur

Energieeinsparung, zur Reduzierung des Stromverbrauchs sowie zur Senkung der

Materialkosten bei und bietet Unternehmen damit eine nachhaltige

Aufrüstungsoption.



CoreEnergy - Anwendungsorientiertes SSD Power Management



Angesichts der steigenden Nachfrage nach Speicherlösungen, die sowohl hohe

Leistung als auch Energieeffizienz bieten, führt Apacers CoreEnergy mehrere

voreingestellte Energiemodi durch ein Hardware-Software-Co-Design ein. Diese

Modi ermöglichen Nutzern, die optimale Einstellung auf der Grundlage ihrer

Anwendungsanforderungen zu wählen, den Stromverbrauch effektiv zu senken und

eine Überhitzung der SSD zu verhindern. CoreEnergy gewährleistet einen

zuverlässigen, kontinuierlichen Betrieb in lüfterlosen Geräten,

batteriebetriebenen Systemen sowie in Umgebungen, in denen rund um die Uhr

gearbeitet wird, und erfüllt damit den kritischen Bedarf an energieeffizienter

Speicherung in allen Branchen.



Apacers Geschäftsführer C.K. Chang erklärte: "Unser Ziel ist eine nachhaltige

Speicherung, die Konformität mit Innovation verbindet. Bleifreie DRAM und SSD

sorgen gemeinsam mit CoreEnergy für hohe Leistung und Energieeffizienz."



Verstärkung der ESG-Verpflichtungen



Das vollständig bleifreie Produktportfolio von Apacer reicht nun von DDR5 bis

hin zu SSDs und ist mit seinen Kerntechnologien - einschließlich

Leistungsregelung, Spannungsstabilisierung sowie Snapshot-Backup - integriert,

um ESG- und Nachhaltigkeitsziele umfassend zu unterstützen. Chang betonte: "Als

Antwort auf die globale Dekarbonisierungsbewegung verpflichten wir uns, grüne

Innovationen in unsere Produkte und Technologien einzubinden, unsere Kunden

dabei zu unterstützen, sich frühzeitig auf nachhaltige Möglichkeiten

vorzubereiten sowie gemeinsam eine umweltfreundlichere Zukunft zu gestalten."



Informationen zu Apacer



Apacer (TWSE:8271) wurde 1997 gegründet und ist eine weltweit führende Marke für

digitale Speichermedien mit umfassenden Forschungs- und Entwicklungs-, Design-,

Herstellungs- und Marketingfähigkeiten. Mit jahrelang angesammelter,

patentierter digitaler Speichertechnologie sowie tiefgreifender, erfolgreicher

Forschungs- und Entwicklungserfahrung bietet Apacer ein wettbewerbsfähiges

Angebot maßgeschneiderter Produkte und Dienstleistungen. Unsere Produktlinien

sind breit gefächert und umfassen Lösungen für Speichermodule, industrielle

SSDs, digitale Speicherprodukte für Verbraucher sowie integrierte Anwendungen

für das Internet of Things.



Apacer widmet sich der Umsetzung unseres Kernwerts "Becoming Better Partners":

Wir halten unsere Versprechen ein, streben nach ständiger Verbesserung und

entwickeln Lösungen, die für uns sowie für unsere Kunden von gegenseitigem

Nutzen sind. Wir entwickeln kontinuierlich innovative, diversifizierte

Speicherlösungen und Hardware-/Software-Integrationsdienste für verschiedene

Branchen. Wir sind bestrebt, ein besserer Partner im industriellen Ökosystem zu

werden und allen Beteiligten erhebliche Vorteile zu bieten.



