Die grüne Lieferkette vorantreiben
Apacer bringt vollständig bleifreie SSD und CoreEnergy auf den Markt
New Taipei City (ots/PRNewswire) - Weltweit führendes Unternehmen für digitale
Speicher Apacer (TWSE: 8271) kündigte heute die Markteinführung der ersten
vollständig bleifreien SSD , der PV250-M280 , an und nimmt damit eine
Vorreiterrolle bei der Nutzung von Chancen in der umweltfreundlichen Lieferkette
ein, da die RoHS-Ausnahmen der EU bald auslaufen. Gleichzeitig stellte Apacer
seine CoreEnergy-Power-Technologie zur Leistungsregulierung vor, die sich weiter
an den globalen Trends zur Energieeinsparung sowie zur Kohlenstoffreduzierung
orientiert und Kunden ermöglicht, sich frühzeitig einen Vorteil bei der
nachhaltigen Entwicklung zu verschaffen.
Vollständig bleifreie SSD - proaktive Einhaltung der EU-Vorschriften
Vollständig bleifreie SSD - proaktive Einhaltung der EU-Vorschriften
