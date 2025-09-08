    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Die grüne Lieferkette vorantreiben

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apacer bringt vollständig bleifreie SSD und CoreEnergy auf den Markt

    New Taipei City (ots/PRNewswire) - Weltweit führendes Unternehmen für digitale
    Speicher Apacer (TWSE: 8271) kündigte heute die Markteinführung der ersten
    vollständig bleifreien SSD , der PV250-M280 , an und nimmt damit eine
    Vorreiterrolle bei der Nutzung von Chancen in der umweltfreundlichen Lieferkette
    ein, da die RoHS-Ausnahmen der EU bald auslaufen. Gleichzeitig stellte Apacer
    seine CoreEnergy-Power-Technologie zur Leistungsregulierung vor, die sich weiter
    an den globalen Trends zur Energieeinsparung sowie zur Kohlenstoffreduzierung
    orientiert und Kunden ermöglicht, sich frühzeitig einen Vorteil bei der
    nachhaltigen Entwicklung zu verschaffen.

    Vollständig bleifreie SSD - proaktive Einhaltung der EU-Vorschriften

    Die PV250-M280 wurde entwickelt, um künftige Risiken im Zusammenhang mit dem
    Auslaufen der EU-RoHS-Ausnahmen zu mindern. Durch den Einsatz vollständig
    bleifreier Widerstände und die Verwendung von Niedertemperatur-Lötpaste in
    Kombination mit der Underfill-Technologie im SMT (Surface Mount Technology)
    Prozess erfüllt die SSD nicht nur grüne Produktstandards, sondern gewährleistet
    auch eine hervorragende Leistung sowie Zuverlässigkeit. Zusätzlich trägt sie zur
    Energieeinsparung, zur Reduzierung des Stromverbrauchs sowie zur Senkung der
    Materialkosten bei und bietet Unternehmen damit eine nachhaltige
    Aufrüstungsoption.

    CoreEnergy - Anwendungsorientiertes SSD Power Management

    Angesichts der steigenden Nachfrage nach Speicherlösungen, die sowohl hohe
    Leistung als auch Energieeffizienz bieten, führt Apacers CoreEnergy mehrere
    voreingestellte Energiemodi durch ein Hardware-Software-Co-Design ein. Diese
    Modi ermöglichen Nutzern, die optimale Einstellung auf der Grundlage ihrer
    Anwendungsanforderungen zu wählen, den Stromverbrauch effektiv zu senken und
    eine Überhitzung der SSD zu verhindern. CoreEnergy gewährleistet einen
    zuverlässigen, kontinuierlichen Betrieb in lüfterlosen Geräten,
    batteriebetriebenen Systemen sowie in Umgebungen, in denen rund um die Uhr
    gearbeitet wird, und erfüllt damit den kritischen Bedarf an energieeffizienter
    Speicherung in allen Branchen.

    Apacers Geschäftsführer C.K. Chang erklärte: "Unser Ziel ist eine nachhaltige
    Speicherung, die Konformität mit Innovation verbindet. Bleifreie DRAM und SSD
    sorgen gemeinsam mit CoreEnergy für hohe Leistung und Energieeffizienz."

    Verstärkung der ESG-Verpflichtungen

    Das vollständig bleifreie Produktportfolio von Apacer reicht nun von DDR5 bis
    hin zu SSDs und ist mit seinen Kerntechnologien - einschließlich
    Leistungsregelung, Spannungsstabilisierung sowie Snapshot-Backup - integriert,
    um ESG- und Nachhaltigkeitsziele umfassend zu unterstützen. Chang betonte: "Als
    Antwort auf die globale Dekarbonisierungsbewegung verpflichten wir uns, grüne
    Innovationen in unsere Produkte und Technologien einzubinden, unsere Kunden
    dabei zu unterstützen, sich frühzeitig auf nachhaltige Möglichkeiten
    vorzubereiten sowie gemeinsam eine umweltfreundlichere Zukunft zu gestalten."

    Informationen zu Apacer

    Apacer (TWSE:8271) wurde 1997 gegründet und ist eine weltweit führende Marke für
    digitale Speichermedien mit umfassenden Forschungs- und Entwicklungs-, Design-,
    Herstellungs- und Marketingfähigkeiten. Mit jahrelang angesammelter,
    patentierter digitaler Speichertechnologie sowie tiefgreifender, erfolgreicher
    Forschungs- und Entwicklungserfahrung bietet Apacer ein wettbewerbsfähiges
    Angebot maßgeschneiderter Produkte und Dienstleistungen. Unsere Produktlinien
    sind breit gefächert und umfassen Lösungen für Speichermodule, industrielle
    SSDs, digitale Speicherprodukte für Verbraucher sowie integrierte Anwendungen
    für das Internet of Things.

    Apacer widmet sich der Umsetzung unseres Kernwerts "Becoming Better Partners":
    Wir halten unsere Versprechen ein, streben nach ständiger Verbesserung und
    entwickeln Lösungen, die für uns sowie für unsere Kunden von gegenseitigem
    Nutzen sind. Wir entwickeln kontinuierlich innovative, diversifizierte
    Speicherlösungen und Hardware-/Software-Integrationsdienste für verschiedene
    Branchen. Wir sind bestrebt, ein besserer Partner im industriellen Ökosystem zu
    werden und allen Beteiligten erhebliche Vorteile zu bieten.

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-grune-liefer
    kette-vorantreiben-apacer-bringt-vollstandig-bleifreie-ssd-und-coreenergy-auf-de
    n-markt-302548960.html

    Pressekontakt:

    Mei Lin,
    mei_lin@apacer.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180847/6113062
    OTS: Apacer Technology Inc.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    Die grüne Lieferkette vorantreiben Apacer bringt vollständig bleifreie SSD und CoreEnergy auf den Markt Weltweit führendes Unternehmen für digitale Speicher Apacer (TWSE: 8271) kündigte heute die Markteinführung der ersten vollständig bleifreien SSD , der PV250-M280 , an und nimmt damit eine Vorreiterrolle bei der Nutzung von Chancen in der …