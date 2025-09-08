    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    Schub für die Energiewende?

    Milliarden-Deal: RWE startet Großoffensive für den deutschen Netzausbau!

    RWE sichert sich 3,2 Milliarden Euro von Apollo für den Ausbau seiner Amprion-Beteiligung und stärkt den Fokus auf Strom, Erneuerbare und Energiehandel.

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE erhält 3,2 Mrd. Euro von Apollo für Amprion-Ausbau.
    • Joint Venture stärkt RWE-Fokus auf Erneuerbare Energien.
    • Analysten bewerten Deal positiv, Kursziel bei 46,50 Euro.
    Schub für die Energiewende? - Milliarden-Deal: RWE startet Großoffensive für den deutschen Netzausbau!
    Foto: Fabian Strauch - dpa

    Der Energiekonzern RWE hat mit dem US-Investor Apollo Global Management eine Vereinbarung über eine Finanzierung von 3,2 Milliarden Euro getroffen. Das Geld fließt in den Ausbau der deutschen Stromnetze über RWEs Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion.

    Joint Venture für Wachstum

    Beide Partner gründen ein Joint Venture, das die Beteiligung von RWE an Amprion übernimmt. Apollo bringt seine Investition sofort ein. RWE wird im Anschluss über das Joint Venture erneut Kapital in Amprion investieren, um den geplanten Netzausbau zu unterstützen. Der Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen.

    RWE betonte, das Modell ermögliche eine klare Fokussierung auf die Kerngeschäfte Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Batteriespeicher und Energiehandel. Apollo verwies auf die Attraktivität der Beteiligung und erklärte, die Kooperation biete "zuverlässige und stabile Dividendenrenditen aus der regulierten Vermögensbasis von Amprion".

    Milliardenbedarf für Energiewende

    Der Druck zum Netzausbau wächst, weil der steigende Anteil erneuerbarer Energien ein leistungsfähiges Stromnetz erfordert. Auch der Übergang weg von fossilen Energieträgern verstärkt den Investitionsbedarf. Amprion hatte bereits im April angekündigt, bis 2029 rund 36,4 Milliarden Euro in seine Netze zu investieren. Das entspricht einer Steigerung um 32,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Fünfjahresplan bis 2028.

    Vier Unternehmen, darunter Amprion, betreiben die deutschen Übertragungsnetze und erzielen ihre Erlöse über Netzentgelte, die Haushalte und Unternehmen zahlen. Ein strenger Regulierungsrahmen verpflichtet sie dazu, Leitungen und Anlagen regelmäßig zu erneuern und auszubauen.

    Eigentümerstruktur bleibt stabil

    Das Joint Venture von RWE und Apollo betrifft allein den Anteil von 25,1 Prozent an Amprion. Die übrigen 74,9 Prozent verbleiben bei der Investorengruppe M31. Welche genaue Beteiligung Apollo im neuen Gemeinschaftsunternehmen hält, blieb offen.

    RWE behält trotz der Kooperation die operative Kontrolle und konsolidiert die Amprion-Beteiligung weiterhin in seiner Bilanz. Für den Konzern bedeutet die Partnerschaft mit Apollo zusätzliche Finanzkraft, um den massiven Kapitalbedarf für die Energiewende im Netzbereich abzufedern.

    Analysten bewerten RWE-Deal positiv

    Die US-Bank JPMorgan stuft RWE weiterhin mit "Overweight" ein und setzt das Kursziel auf 46,50 Euro. Analyst Javier Garrido bewertet die Einbringung der Amprion-Anteile ins Gemeinschaftsunternehmen als komplex, geht aber von positiver Anlegerresonanz aus.

    RWE

    +2,28 %
    +3,12 %
    -2,02 %
    +5,64 %
    +7,37 %
    -13,98 %
    +10,05 %
    +174,69 %
    +88,38 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

    Am Montag stieg die RWE-Aktie im XETRA-Handel auf 35,55 Euro (Stand 14 Uhr MESZ) und zeigt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von knapp über 27 Prozent.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
