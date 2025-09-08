Börsen Update Europa - 08.09. - FTSE Athex 20 stark +1,64 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:45) bei 30.246,75 PKT und steigt um +0,77 %. Top-Werte: CTS Eventim +3,06 %, Hochtief +2,34 %, Delivery Hero +2,25 % Flop-Werte: Evotec -1,78 %, freenet -1,58 %, Carl Zeiss Meditec -1,49 %

Der DAX steht bei 23.690,02 PKT und gewinnt bisher +0,14 %. Top-Werte: Commerzbank +3,58 %, adidas +3,01 %, Zalando +2,56 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,46 %, Daimler Truck Holding -1,08 %, Hannover Rueck -0,98 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.620,86 PKT und verliert bisher -0,53 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +2,75 %, SUESS MicroTec +2,58 %, Kontron +2,15 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,46 %, Eckert & Ziegler -1,87 %, Evotec -1,78 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.340,44 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.

Top-Werte: adidas +3,01 %, Schneider Electric +2,67 %, Rheinmetall +1,64 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,46 %, Anheuser-Busch InBev -1,18 %, Ferrari -1,10 %

Der ATX bewegt sich bei 4.641,15 PKT und steigt um +1,09 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,21 %, Lenzing +2,66 %, Erste Group Bank +1,63 %

Flop-Werte: BAWAG Group -0,72 %, Telekom Austria -0,68 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,09 %

Der SMI steht bei 12.312,91 PKT und verliert bisher -0,58 %.

Top-Werte: Amrize +2,13 %, Holcim +1,13 %, Kuehne + Nagel International +1,12 %

Flop-Werte: Novartis -1,11 %, Roche Holding -1,06 %, Swisscom -0,96 %

Der CAC 40 steht bei 7.710,52 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: Schneider Electric +2,67 %, Vinci +1,50 %, LEGRAND +1,43 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -4,39 %, Teleperformance -1,14 %, DANONE -0,82 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.629,20 PKT und verliert bisher -0,37 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +2,19 %, Sandvik +1,27 %, ABB +0,81 %

Flop-Werte: AstraZeneca -2,35 %, Tele2 (B) -2,04 %, Volvo Registered (B) -1,71 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.960,00 PKT und gewinnt bisher +1,64 %.

Top-Werte: Jumbo +3,61 %, Viohalco +1,29 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,27 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,87 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,16 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,07 %