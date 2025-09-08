Report des wirtschaftlichen Umbruchs in Deutschland
Welche Branchen vor welchen Herausforderungen stehen
Berlin (ots) - Zehn der führenden Interim Manager Deutschlands sind der Frage
nachgegangen, welche Wirtschaftszweige vor welchen Umbrüchen stehen: Dr. Bodo
Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart
Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und
Karlheinz Zuerl. Die Ergebnisse haben die Top 10 Manager auf Zeit im
"Wirtschaftsreport 2025" bei United Interim veröffentlicht.
Buchvorstellung "Wirtschaftswende jetzt!" mit allen Fakten aus dem
"Wirtschaftsreport" am 28. Oktober, 18 Uhr, im Presseclub München:
http://www.diplomatic-council.org/de/wirtschaftswende
In der Automobilindustrie ist der Druck auf die deutschen Hersteller längst
spürbar. Entlassungswellen, Produktionsverlagerungen und Werksschließung sind
seit Anfang des Jahres gängige Hiobsbotschaften. Aber auch viele weitere
Wirtschaftszeige stehen vor fundamentalen Umbrüchen. "Wenn die anderen Branchen
auf die Veränderungen am Markt ähnlich zäh wie der Automobilsektor reagieren,
steht die deutsche Industrie im Feuer", sagt Dr. Harald Schönfeld, Initiator des
"United Interim Wirtschaftsreport 2025". Er hat den alarmierenden Bericht
gemeinsam mit zehn der bekanntesten Interim Manager Deutschlands verfasst: Dr.
Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart
Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und
Karlheinz Zuerl. Der Report basiert auf einer Umfrage unter 550 Führungskräften
auf Zeit (Interim Managern) aus der Datenbank der Management-Community United
Interim ( http://www.unitedinterim.com ).
Welche Branchen trifft es?
Welche Branchen stehen in den nächsten Jahren vor einem Umbruch, der in seiner
Dimension und seinen Auswirkungen mit dem Desaster in der Automobilindustrie
vergleichbar ist, wollte Dr. Harald Schönfeld wissen. Die Antworten
(Mehrfachnennungen waren erwünscht): Gesundheitswesen (94 Prozent), Energie (90
Prozent), Produzierendes Gewerbe (88 Prozent), Maschinen- und Anlagenbau (87
Prozent), Bau- und Immobilienwirtschaft (81 Prozent), Metallverarbeitung und
Elektro (79 Prozent), IT und Software (79 Prozent), Pharma und Life Science (79
Prozent), Logistik/Transport (76 Prozent), Chemische Industrie (70 Prozent),
Handel (68 Prozent), Lebensmittelindustrie (66 Prozent) und
Finanzdienstleistungen (64 Prozent).
Was ist kurzfristig zu erwarten?
Welchen dieser Branchen steht ein solcher fundamentaler Umbruch kurzfristig
bevor, lautete die Anschlussfrage. Bei den Antworten wechselt die Reihenfolge
gravierend: Automobil (94 Prozent), Energie (68 Prozent), Gesundheitswesen (57
Prozent), Maschinen- und Anlagenbau (44 Prozent), IT/Software (42 Prozent),
