    Report des wirtschaftlichen Umbruchs in Deutschland

    Welche Branchen vor welchen Herausforderungen stehen

    Berlin (ots) - Zehn der führenden Interim Manager Deutschlands sind der Frage
    nachgegangen, welche Wirtschaftszweige vor welchen Umbrüchen stehen: Dr. Bodo
    Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart
    Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und
    Karlheinz Zuerl. Die Ergebnisse haben die Top 10 Manager auf Zeit im
    "Wirtschaftsreport 2025" bei United Interim veröffentlicht.

    Buchvorstellung "Wirtschaftswende jetzt!" mit allen Fakten aus dem
    "Wirtschaftsreport" am 28. Oktober, 18 Uhr, im Presseclub München:
    http://www.diplomatic-council.org/de/wirtschaftswende

    In der Automobilindustrie ist der Druck auf die deutschen Hersteller längst
    spürbar. Entlassungswellen, Produktionsverlagerungen und Werksschließung sind
    seit Anfang des Jahres gängige Hiobsbotschaften. Aber auch viele weitere
    Wirtschaftszeige stehen vor fundamentalen Umbrüchen. "Wenn die anderen Branchen
    auf die Veränderungen am Markt ähnlich zäh wie der Automobilsektor reagieren,
    steht die deutsche Industrie im Feuer", sagt Dr. Harald Schönfeld, Initiator des
    "United Interim Wirtschaftsreport 2025". Er hat den alarmierenden Bericht
    gemeinsam mit zehn der bekanntesten Interim Manager Deutschlands verfasst: Dr.
    Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart
    Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und
    Karlheinz Zuerl. Der Report basiert auf einer Umfrage unter 550 Führungskräften
    auf Zeit (Interim Managern) aus der Datenbank der Management-Community United
    Interim ( http://www.unitedinterim.com ).

    Welche Branchen trifft es?

    Welche Branchen stehen in den nächsten Jahren vor einem Umbruch, der in seiner
    Dimension und seinen Auswirkungen mit dem Desaster in der Automobilindustrie
    vergleichbar ist, wollte Dr. Harald Schönfeld wissen. Die Antworten
    (Mehrfachnennungen waren erwünscht): Gesundheitswesen (94 Prozent), Energie (90
    Prozent), Produzierendes Gewerbe (88 Prozent), Maschinen- und Anlagenbau (87
    Prozent), Bau- und Immobilienwirtschaft (81 Prozent), Metallverarbeitung und
    Elektro (79 Prozent), IT und Software (79 Prozent), Pharma und Life Science (79
    Prozent), Logistik/Transport (76 Prozent), Chemische Industrie (70 Prozent),
    Handel (68 Prozent), Lebensmittelindustrie (66 Prozent) und
    Finanzdienstleistungen (64 Prozent).

    Was ist kurzfristig zu erwarten?

    Welchen dieser Branchen steht ein solcher fundamentaler Umbruch kurzfristig
    bevor, lautete die Anschlussfrage. Bei den Antworten wechselt die Reihenfolge
    gravierend: Automobil (94 Prozent), Energie (68 Prozent), Gesundheitswesen (57
    Prozent), Maschinen- und Anlagenbau (44 Prozent), IT/Software (42 Prozent),
