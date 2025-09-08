Welche Branchen vor welchen Herausforderungen stehen

Berlin (ots) - Zehn der führenden Interim Manager Deutschlands sind der Frage

nachgegangen, welche Wirtschaftszweige vor welchen Umbrüchen stehen: Dr. Bodo

Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart

Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und

Karlheinz Zuerl. Die Ergebnisse haben die Top 10 Manager auf Zeit im

"Wirtschaftsreport 2025" bei United Interim veröffentlicht.



Buchvorstellung "Wirtschaftswende jetzt!" mit allen Fakten aus dem

"Wirtschaftsreport" am 28. Oktober, 18 Uhr, im Presseclub München:

http://www.diplomatic-council.org/de/wirtschaftswende





In der Automobilindustrie ist der Druck auf die deutschen Hersteller längstspürbar. Entlassungswellen, Produktionsverlagerungen und Werksschließung sindseit Anfang des Jahres gängige Hiobsbotschaften. Aber auch viele weitereWirtschaftszeige stehen vor fundamentalen Umbrüchen. "Wenn die anderen Branchenauf die Veränderungen am Markt ähnlich zäh wie der Automobilsektor reagieren,steht die deutsche Industrie im Feuer", sagt Dr. Harald Schönfeld, Initiator des"United Interim Wirtschaftsreport 2025". Er hat den alarmierenden Berichtgemeinsam mit zehn der bekanntesten Interim Manager Deutschlands verfasst: Dr.Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, EckhartHilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich undKarlheinz Zuerl. Der Report basiert auf einer Umfrage unter 550 Führungskräftenauf Zeit (Interim Managern) aus der Datenbank der Management-Community UnitedInterim ( http://www.unitedinterim.com ).Welche Branchen trifft es?Welche Branchen stehen in den nächsten Jahren vor einem Umbruch, der in seinerDimension und seinen Auswirkungen mit dem Desaster in der Automobilindustrievergleichbar ist, wollte Dr. Harald Schönfeld wissen. Die Antworten(Mehrfachnennungen waren erwünscht): Gesundheitswesen (94 Prozent), Energie (90Prozent), Produzierendes Gewerbe (88 Prozent), Maschinen- und Anlagenbau (87Prozent), Bau- und Immobilienwirtschaft (81 Prozent), Metallverarbeitung undElektro (79 Prozent), IT und Software (79 Prozent), Pharma und Life Science (79Prozent), Logistik/Transport (76 Prozent), Chemische Industrie (70 Prozent),Handel (68 Prozent), Lebensmittelindustrie (66 Prozent) undFinanzdienstleistungen (64 Prozent).Was ist kurzfristig zu erwarten?Welchen dieser Branchen steht ein solcher fundamentaler Umbruch kurzfristigbevor, lautete die Anschlussfrage. Bei den Antworten wechselt die Reihenfolgegravierend: Automobil (94 Prozent), Energie (68 Prozent), Gesundheitswesen (57Prozent), Maschinen- und Anlagenbau (44 Prozent), IT/Software (42 Prozent),