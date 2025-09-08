    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerizon Communications AktievorwärtsNachrichten zu Verizon Communications

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verizon Communications - Aktie verliert deutlich - 08.09.2025

    Am 08.09.2025 ist die Verizon Communications Aktie, bisher, um -3,60 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verizon Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - Verizon Communications - Aktie verliert deutlich - 08.09.2025
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Verizon Communications ist ein führendes US-Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk, Breitband-Internet und digitale TV-Dienste anbietet. Es ist bekannt für sein starkes 5G-Netzwerk und konkurriert mit AT&T und T-Mobile. Verizon zeichnet sich durch seine technologische Innovationskraft und umfangreiche Infrastruktur aus.

    Verizon Communications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Verizon Communications Aktie. Mit einer Performance von -3,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    41.933,59€
    Basispreis
    30,34
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49.200,00€
    Basispreis
    31,04
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Verizon Communications Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,21 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verizon Communications Aktie damit um +0,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Verizon Communications -0,82 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

    Verizon Communications Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,20 %
    1 Monat +3,14 %
    3 Monate -1,21 %
    1 Jahr +2,39 %

    Informationen zur Verizon Communications Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Verizon Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,65 Mrd.EUR wert.

    Verizon Communications Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Verizon Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verizon Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verizon Communications

    -4,41 %
    +0,20 %
    +2,21 %
    -1,24 %
    +1,68 %
    -8,42 %
    -27,38 %
    -7,10 %
    +410,07 %
    ISIN:US92343V1044WKN:868402



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Verizon Communications - Aktie verliert deutlich - 08.09.2025 Am 08.09.2025 ist die Verizon Communications Aktie, bisher, um -3,60 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verizon Communications Aktie.