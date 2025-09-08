Verizon Communications - Aktie verliert deutlich - 08.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Verizon Communications Aktie. Mit einer Performance von -3,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Verizon Communications ist ein führendes US-Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk, Breitband-Internet und digitale TV-Dienste anbietet. Es ist bekannt für sein starkes 5G-Netzwerk und konkurriert mit AT&T und T-Mobile. Verizon zeichnet sich durch seine technologische Innovationskraft und umfangreiche Infrastruktur aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Verizon Communications Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,21 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verizon Communications Aktie damit um +0,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Verizon Communications -0,82 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

Verizon Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,20 % 1 Monat +3,14 % 3 Monate -1,21 % 1 Jahr +2,39 %

Informationen zur Verizon Communications Aktie

Es gibt 4 Mrd. Verizon Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,65 Mrd.EUR wert.

Verizon Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verizon Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verizon Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.