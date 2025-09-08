Wie bps software zum Dreh- und Angelpunkt für Bau-ERP wird

Die Bauwirtschaft steht vor einer doppelten Herausforderung: Projekte effizienter steuern und gleichzeitig den Sprung in die digitale Welt meistern. „100 % Office kann sich heute bei bps wohl niemand mehr vorstellen wollen“, sagt Geschäftsführer Carsten Brockmann, der mit bps software seit den 90er-Jahren aus Ibbenbüren heraus ein ERP-System zum Herzstück eines ganzen Plattform-Ökosystems gemacht hat. Wie aus einer regionalen Gründung ein bundesweit vernetzter Treiber digitaler Baustellenprozesse wurde, warum hybride Modelle Vertrauen schaffen und wo 2030 die größten Hürden liegen werden, erzählt dieses Gespräch.

bps software hat seine Wurzeln in Ibbenbüren – einer Region, die nicht unbedingt als Tech-Hotspot gilt. Wie hat sich aus diesem Standort heraus ein Unternehmen entwickelt, das heute digitale Prozesse für die gesamte Bauwirtschaft mitgestaltet?

Für ein Softwarehaus war es zumindest Ende der 90er Jahre nicht wichtig, wo der Hauptsitz ist, Start-Up-Ökosysteme wie es sie heute in Berlin, München oder anderen Städten gibt, gab es damals noch nicht. Hauptsache es gibt in der Region ausreichend gut ausgebildete Fachkräfte. Ibbenbüren liegt nicht in der Nähe der großen IT-Zentren, aber natürlich gibt es auch in der Region Menschen, die gerne in der IT tätig sein wollen, Das hat uns gerade in der Gründungsphase sehr dabei geholfen, die Fachkräfte zubekommen, die wir benötigten, ohne dabei mit anderen, größeren IT-Unternehmen im Wettbewerb zu stehen. Und da war es naheliegend, unseren Heimatort auch zm Gründungsstandort zu machen.

Heute recruitieren wir deutschlandweit, unsere Prozesse sind komplett auf Remotework umgestellt. Das leben wir aktiv, auch wenn wir im Augenblick einen leichten Trend verspüren, bei dem die Home-Officequote wieder zurückgehen zu scheint. Aber 100% Office kann sich heute bei bps wohl niemand mehr vorstellen wollen. Jede/r Mitarbeiterin die möchte kann bei uns weiterhin einen festen Schreibtisch im Office haben.



Welcher Moment war für Sie der entscheidende Wendepunkt, an dem aus einer klassischen ERP-Lösung die Idee einer Plattform entstand, die weit über das Büro hinausreicht?

Das war zu Beginn der 2000er-Jahre, als wir bemerkten, dass unsere neue Software zunehmend gut bei den Bauunternehmen ankommt und wir immer häufiger auch Erfolge bei größeren Bauunternehmen feiern durften. Diese stellten dann jedoch weitergehende Anforderungen an uns, die wir zu dieser Zeit noch nicht erfüllen konnten. Wir standen vor der Entscheidung, selber machen, oder einen Partner finden. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir uns im Bereich der Softwareentwicklung weiter auf den Weg konzentrieren wollen, den wir schon eingeschlagen hatten, hier sehen wir unsere Stärke. Wenn wir Partner finden, die sich ebenfalls auf ein bestimmtes Thema fokussieren können wir so ein richtig starkes Gesamtpaket schnüren. So ist die Idee eines Software-Ökosystems entstanden. Von Beginn an war uns wichtig, dass wir dadurch bei unseren Kunden, den Bauunternehmen keine Dateninseln schaffen, die jeden Fortschritt wieder zunichte machen würden.

Daher hat die Integration der Produkte mit Hilfe smarter Connector immer schon eine sehr hohe Priorität gemacht. Nach und nach kamen dann auch mobile Lösungen hinzu, teils Partnerlösungen, teils auch eigene Entwicklungen. Aber stets war das ERP-System der zentrale Anker, wo alles zusammenfließt. Inzwischen hat sich die Integration von Partnerprodukten klar zu einer weiteren Stärke von bps software entwickelt.

Ihr Kernprodukt „bps bau“ ist das Herzstück. Doch erst mit Lösungen wie 123erfasst, upmesh oder bps finance entsteht ein vollständiges Bild. Wie stellen Sie sicher, dass Kunden all diese Bausteine als ein Ganzes erleben?

Neben den bereits erwähnten Connectoren, mit denen wir Dateninseln vermeiden, und die wir ebenfalls alle selbst entwickelt haben und auch immer weiterentwickeln, schätzen unsere Anwender, dass sie für alle Produkte nur einen Ansprechpartner haben, und das ist bps. Von der ersten Präsentation, über Schulungen, Beratungen und Anwendersupport erhalten unsere Kunden alles von uns, auch für unsere Partnerprodukte.

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, ob ein junges Start-up oder ein etabliertes Tool Teil des bps-Ökosystems wird?

Die wichtigsten Kriterien sind, dass das Unternehmen ein mit unserem vergleichbares Mind-Set hat und dass es bereit ist die eigenen Produkte für die erforderlichen Connectoren zu öffnen. Natürlich muss das Partnerprodukt auch inhaltlich passen, stabil laufen und unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten. Ob es sich dabei um ein etabliertes Unternehmen handelt oder ein Start-up spielt eher eine untergeordnete Rolle, aber natürlich schauen wir uns bei einem Start-up schon sehr genau an, wie gut das Unternehmen aufgestellt ist, schließlich haben ja auch wir zunächst einen Invest für das Onboarding eines neuen Partnerproduktes.

Wie gelingt es, Prozesse wie Rechnungsstellung, Controlling, Zeitmanagement so digital abzubilden, dass Anwender nicht überfordert werden und gleichzeitig Vertrauen in die Cloud-Lösungen wächst?

Die meisten Anwender starten mit einer hybriden Umgebung, in der Prozesse, die vornehmlich auf der Baustelle laufen, in der Cloud abgebildet sind und alles andere läuft dann auf eigenen Servern. Unsere Connector sind absolut für solche hybriden Umgebungen abgestimmt. In der Cloud finden wir dann die mobilen Anwendungen wie upmesh und 123erfasst.

Wenn ein Kunde dann komplett ist Cloud möchte, ist die Migration innerhalb weniger Stunden durchgeführt. Die Anwender müssen keine neue Software erlernen, sie haben weiterhin die gewohnten Masken. Das ist ein echter Mehrwert und die Vorteile, die die Cloud mit sich bringt, kommen noch on top.

Ein weiterer Faktor ist die Möglichkeit, dass Kunden diesen Schritt auch jederzeit wieder rückgängig machen können, wenn gewünscht. Das ist aber bislang noch nie vorgekommen.

Was sind die typischen Widerstände, denen Sie bei der Einführung Ihrer Software begegnen – und wie überzeugen Sie skeptische Geschäftsführer, den Schritt in eine Plattformwelt zu wagen?

Das sind die klassischen Widerstände, die es bei der Einführung einer neuen Software immer gibt. Mitarbeiter möchten sich ungerne an eine neue Software gewöhnen. Sie sehen in erster Linie den Mehraufwand, weil natürlich Anfangs alle etwas langsamer von statten geht. Das die neue Software auch viele Vorteile mit sich bringt, wird gerade in den ersten Wochen nicht gesehen. Das ändert sich dann aber sehr schnell, wenn Mitarbeiter sich an die neue Bedienung und Oberfläche gewöhnt haben, erkennen Sie dann auch schnell die Vorteile.

Geschäftsführer, die der Cloud skeptisch gegenüberstehen, können wir häufig durch die Möglichkeit, auch wieder zurückkehren zu können, überzeugen.

Welche Rolle wird bps software in der Bauwirtschaft von 2030 spielen?

Wir wollen für kleine und mittelgroße Bauunternehmen die Vordenker in Sachen Digitalisierung sein. Diese steht erst ganz am Anfang. Durch die KI wird da noch sehr viel passieren, vieles davon können wir uns heute vermutlich noch gar nicht vorstellen. Für einen Bauunternehmer wird es dadurch aber immer schwieriger, mit der fortschreitenden Entwicklung schritt zu halten. Hier wollen wir unterstützen, indem wir für unsere Kunden neue Technologien integrieren und leicht zugänglich machen. Bauen muss effizienter und damit wieder bezahlbarer werden und dazu wollen wir mit Hilfe der Technologie unseren Beitrag leisten.