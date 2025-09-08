Kommt der große Zinsschritt? Notenbank sitzt zwischen allen Stühlen

So sagt Standard Chartered eine Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt voraus und verweist auf die Daten vom Stellenmarkt. Zuvor waren lediglich 0,25 Prozent im Gespräch gewesen. Auch die Bank of America hat die Prognose angepasst und erwartet nun zwei Zinssenkungen noch in diesem Jahr.

Die Spannung vor dem Treffen der US-Notenbank am 16. und 17. September könnte kaum größer sein. Nach dem überraschend schwachen US-Arbeitsmarkt im August, bei dem nur 22.000 neue Stellen geschaffen wurden – die niedrigste Zahl seit der Pandemie – rechnen nun einige Experten mit einem großen Zinsschritt um 50 Basispunkte.

Der Druck auf die Fed ist hoch – nicht nur, weil die Zahlen für den Arbeitsmarkt schwach sind, sondern auch, weil Politiker aus Washington die Notenbank zu aggressiven Schritten drängen. Doch der wirtschaftliche Kontext macht eine Entscheidung alles andere als einfach.

Die Inflation bleibt hartnäckig. Im August stiegen Konsumentenpreise voraussichtlich um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 2,9 Prozent zum Vorjahr. Auf Kernbasis – ohne volatile Energie- und Lebensmittelpreise – liegen die Zahlen den Prognosen zufolge sogar bei 3,1 Prozent im Jahresvergleich. Damit ist die US-Notenbank noch weit von ihrem Zielwert von 2 Prozent entfernt. Die Inflationszahlen werden am Donnerstag bekannt gegeben.

Das Dilemma ist, dass die Fed ein Doppelmandat hat. Einerseits soll sie die Beschäftigung maximieren, andererseits Preisstabilität gewährleisten. Nicht zu den Aufgaben der Notenbank zählt eigentlich, der Politik unter die Arme zu greifen.

Der US-Arbeitsmarkt zeigt Schwächen, aber eigentlich keine dramatischen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,3 Prozent und ist damit immer noch relativ niedrig. Gleichzeitig steigen die Inflationserwartungen mit einer Kerninflation auf hohem Niveau. Eine zu aggressive Zinssenkung könnte daher die Inflationsbekämpfung untergraben. Hinzu kommen die Risiken durch die Zollpolitik der USA, durch die die Verbraucherpreise mit etwas Verzögerung auch ansteigen dürften.

Und das alles vor dem Hintergrund eines makroökonomischen Cocktails, der die Alarmglocken läuten lässt: Die Finanzmärkte stehen nahe Allzeithochs, Tech-Investitionen erreichen Dotcom-Niveaus, Immobilienpreise bleiben hoch, und Ramsch-Anleihen sind historisch günstig. Jede zusätzliche Lockerung könnte diese Blasen weiter anheizen. In der Vergangenheit hat die Fed durch vorzeitige Zinssenkungen auf kleinste Marktsignale immer wieder Finanzblasen begünstigt.

Ökonomen warnen daher vor einem "falschen Timing". Rick Rieder von BlackRock weist darauf hin, dass ohne die Healthcare-Branche das US-Arbeitswachstum sogar negativ wäre – ein Signal für strukturelle Schwächen. Gleichzeitig zeigt sich: Der Druck auf die Fed, schnell zu handeln, ist politisch gewollt, könnte aber die eigentliche Aufgabe der Notenbank konterkarieren: Preisstabilität zu sichern.

Die Zentralbank steht vor einem Balanceakt: Ein moderater Zinsschritt könnte für Enttäuschung an den Märkten und bei der Regierung sorgen. Ein zu großer Schritt – etwa eine Halbprozent-Senkung – könnte jedoch die Inflation weiter anfachen, Vermögenspreise überhitzen und die Glaubwürdigkeit der Fed langfristig schwächen. Die Fed sitzt zwischen allen Stühlen. Wie sie auch handelt, es könnte sich als Fehler herausstellen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion