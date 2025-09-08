XRP und Solana führen Rallye an, während Bitcoin stagniert

Die Kryptomärkte starten mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche. Während Bitcoin und Ethereum leicht im Plus notieren, stechen vor allem XRP und Solana mit kräftigen Anstiegen hervor. Gleichzeitig zeigt sich ein bemerkenswerter Stimmungsumschwung am Optionsmarkt: Anleger setzen auf weitere Gewinne bei XRP und SOL, bleiben aber vorsichtig bei Bitcoin und Ether.

Bitcoin (BTC) wird am Montagnachmittag bei 112.109 US-Dollar gehandelt, ein Tagesplus von 0,88 Prozent und ein Wochengewinn von 3,28 Prozent. Dennoch fehlt es an Momentum: Der Kurs bewegt sich seit Tagen in einer engen Spanne um die Marke von 110.000 US-Dollar.

Analysten verweisen auf schwache ETF-Zuflüsse, Gewinnmitnahmen großer Halter und Zurückhaltung institutioneller Investoren. "Selbst eine Zinssenkung der Fed könnte Bitcoin nur bedingt nach oben treiben – die Nachfragebasis bleibt dünn", sagte Vincent Liu, CIO bei Kronos Research.

Ethereum stabil über 4.300 US-Dollar

Ethereum (ETH) legt um 0,66 Prozent auf 4.331 US-Dollar zu, bleibt damit jedoch deutlich unter dem Rekordhoch von knapp 5.000 US-Dollar. Optionen-Daten zeigen, dass Anleger überwiegend auf fallende Kurse setzen, was sich auch im Wochenkurs, mit einem Minus von 1,94 Prozent wiederspiegelt.

XRP und Solana mit bullischem Signal

Die stärksten Impulse liefern XRP und Solana. XRP klettert um 4,22 Prozent auf 2,94 US-Dollar, Solana (SOL) um 4,98 Prozent auf 213 US-Dollar. Beide Tokens profitieren von klar bullischen Signalen am Optionsmarkt.

Laut Daten von Amberdata sind bei XRP Calls deutlich teurer als Puts – ein Hinweis auf steigende Nachfrage nach Absicherung gegen steigende Kurse .Auch Solana-Optionen preisen steigende Kurse ein, mit einem Premium von zehn Volatilitätspunkten für Calls gegenüber Puts.

Für XRP treibt die Spekulation um mögliche ETF-Zulassungen in den USA die Kursfantasie. Mindestens sieben Anbieter – darunter Bitwise, 21Shares und Franklin Templeton – haben laufende Anträge bei der SEC. Marktteilnehmer rechnen mit einer Entscheidung im Oktober 2025.

"Sollte ein XRP-Spot-ETF genehmigt werden, könnten die Mittelzuflüsse im ersten Monat bei über 5 Milliarden US-Dollar liegen", sagte der bekannte XRP-Investor "Pimpius" auf X.

Solana profitiert von der jüngst beschlossenen Alpenglow-Upgrade, das die Transaktionsfinalität von 12,8 Sekunden auf 100–150 Millisekunden verkürzt. "Das macht Solana zu einer der schnellsten Blockchains weltweit und ebnet den Weg für institutionelle Nutzung", so Bitget-Chefanalyst Ryan Lee.

Stimmungswende am Markt – Fear & Greed Index neutral

Der CoinMarketCap 100 Index liegt über ein Prozent im Plus. Auch der Crypto Fear & Greed Index zeigt eine leichte Stimmungsaufhellung: Mit 42 Punkten steht er wieder auf neutral, nach 39 Punkten ("Fear") in der Vorwoche.

Ausblick: Fed-Entscheidung im Fokus

Alle Augen richten sich nun auf die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank am 17. September. Laut CME FedWatch Tool gilt eine Zinssenkung als sicher, wobei 90 Prozent der Marktteilnehmer mit einem Schritt um 25 Basispunkte rechnen, zehn Prozent sogar mit einem größeren Schnitt um 50 Basispunkte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



