    VW zündet E-Auto-Offensive

    25.000 Euro für ein Elektroauto? – Volkswagen setzt alles auf den ID. Cross

    Volkswagen greift mit einem neuen Billig-Stromer an: Der ID. Cross soll den E-Auto-Markt in Europa aufrollen. Chef Blume zeigt sich trotz Preiskampf, China-Druck und US-Zöllen kampfbereit.

    Für Sie zusammengefasst
    • Volkswagen bringt ID. Cross für 25.000 Euro auf den Markt.
    • Wettbewerb aus China wird als positive Herausforderung gesehen.
    • US-Zölle bleiben Belastung, aber Investitionen in USA geplant.
    VW zündet E-Auto-Offensive - 25.000 Euro für ein Elektroauto? – Volkswagen setzt alles auf den ID. Cross
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Volkswagen will seine Führungsposition auf dem europäischen Elektroautomarkt mit einer neuen Generation erschwinglicher Fahrzeuge weiter ausbauen. Vorstandschef Oliver Blume kündigte am Montag gegenüber CNBC an, dass der Konzern mit dem neuen ID. Cross Concept ein vollelektrisches Kompaktfahrzeug plane, das in der ersten Hälfte des kommenden Jahres auf den Markt kommen soll. Der Einstiegspreis soll bei rund 25.000 Euro (etwa 29.316 US-Dollar) liegen.

    "Wir haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, unsere Software zu verbessern und unser Batterieangebot zu optimieren", sagte Blume im Gespräch mit CNBC. Die neue Modellreihe werde die erste sein, die Volkswagens neues einheitliches Zellkonzept bei Batterien nutze. Ziel sei es, in der Elektromobilität weiterhin "wettbewerbsfähig" zu bleiben. Aktuell liege der Marktanteil in Europa bei 28 Prozent, so Blume weiter.

    Das ID. Cross Concept ist das vierte Modell einer neuen E-Auto-Familie von Volkswagen, zu der auch der ID.2 all, das sportliche ID. GTI Concept und der kompakte ID. EVERY1 gehören.

    Herausforderung aus China

    Kurz vor Beginn der IAA Mobility in München, wo europäische Hersteller auf eine wachsende Zahl chinesischer Wettbewerber treffen, zeigte sich Blume kämpferisch. "Wettbewerb ist für mich etwas sehr Positives. Es ist wie im Sport: Wenn man gute Konkurrenten hat, muss man besser sein. Darauf haben wir uns in den letzten Jahren vorbereitet", erklärte er. Angst vor den Herausforderern aus China habe er nicht.

    US-Zölle bleiben Belastung

    Auch geopolitische Themen kamen zur Sprache. Blume lobte den jüngsten Handelsdurchbruch zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, der eine Senkung der US-Zölle auf Autoimporte von 27,5 auf 15 Prozent vorsieht. Dennoch bleibe der neue Satz eine "Belastung" für den Konzern. Volkswagen werde jedoch weiter stark in den USA investieren, kündigte Blume an.

    Die Volkswagen-Aktie hat sich im laufenden Jahr trotz anhaltender Zoll- und Kostenbelastungen solide entwickelt. Seit Jahresbeginn legte das Papier um rund 16 Prozent zu.

    Volkswagen (VW) Vz

    +1,00 %
    +0,57 %
    +7,33 %
    +9,65 %
    +9,36 %
    -32,96 %
    -33,41 %
    -38,54 %
    +2.127,11 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Für unseren Aktienexperten Markus Weingran ist die VW-Aktie nach der von Ferrari die Nummer 2 seiner Top-Picks unter den Auto-Marken. Warum? Das verrät er in der aktuellen Folge der wO Börsenlounge. Jetzt reinschauen!

    Fazit

    Die Mehrheit der Analysten sieht Volkswagen in einer positiven Position, selbst wenn die Erwartungen nicht übermäßig euphorisch sind. Die Aktie weist moderate Kursfantasie auf und wird von vielen als attraktiv bewertet. 

    Die durchschnittliche Zielmarke liegt bei etwa 113,21 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs entspricht. Das Kurs‑Gewinn‑Verhältnis (KGV) für Volkswagen liegt für das Jahr 2025 bei etwa 6, für das Jahr 2026 bei 4,6. Diese Zahlen liegen weit unter dem Durchschnitt der Automobilbranche.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 101,5EUR auf Tradegate (08. September 2025, 15:13 Uhr) gehandelt.



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
