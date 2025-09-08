JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Jose M Asumendi berichte in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef Francois Provost am Rande der Münchener IAA-Messe. Die Kernbotschaft sei gewesen, dass der Autobauer an der Strategie festhalte, einen starken Produktzyklus mit verlängerter Lebensdauer zu fördern und im Kostenwettbewerb besser dazustehen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 32,78EUR auf Tradegate (08. September 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
