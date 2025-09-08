Neuer Hauptgeschäftsführer für ZVK (FOTO)

Bonn (ots) - Der Zentralverband des Kraftfahrzeughandwerks (ZVK) hat die Suche

nach einem neuen Hauptgeschäftsführer erfolgreich beendet. "Wir haben mit Dr.

Jürgen Gros den für uns in jeder Hinsicht idealen Kandidaten gefunden. Mein

Vorstandskollege Jeffrey Kilian und ich werden ihn der Mitgliederversammlung des

ZVK zur Wahl vorschlagen." Das gab der Vorstandsvorsitzende des ZVK, Detlef

Peter Grün, in Bonn bekannt. Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung des

Bundesinnungsverbandes ist für Oktober 2025 vorgesehen.



Der an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München promovierte

Politikwissenschaftler Jürgen Gros (56) bringt umfangreiche Erfahrung aus den

Bereichen Verbandsmanagement, Interessenvertretung und Kommunikation in den ZVK

ein. Nach Ende seines Studiums an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz

war er seit 1994 zunächst wissenschaftlich dort sowie nachfolgend an der LMU

München tätig, danach in der Leitungsfunktion für eine Partei, ehe er in den

zurückliegenden 20 Jahren Führungsaufgaben in Verbänden übernommen hat. Zuletzt

als Vorstandsvorsitzender eines genossenschaftlichen Verbandes.



