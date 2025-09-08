Neuer Hauptgeschäftsführer für ZVK (FOTO)
Bonn (ots) - Der Zentralverband des Kraftfahrzeughandwerks (ZVK) hat die Suche
nach einem neuen Hauptgeschäftsführer erfolgreich beendet. "Wir haben mit Dr.
Jürgen Gros den für uns in jeder Hinsicht idealen Kandidaten gefunden. Mein
Vorstandskollege Jeffrey Kilian und ich werden ihn der Mitgliederversammlung des
ZVK zur Wahl vorschlagen." Das gab der Vorstandsvorsitzende des ZVK, Detlef
Peter Grün, in Bonn bekannt. Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung des
Bundesinnungsverbandes ist für Oktober 2025 vorgesehen.
Der an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München promovierte
Politikwissenschaftler Jürgen Gros (56) bringt umfangreiche Erfahrung aus den
Bereichen Verbandsmanagement, Interessenvertretung und Kommunikation in den ZVK
ein. Nach Ende seines Studiums an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz
war er seit 1994 zunächst wissenschaftlich dort sowie nachfolgend an der LMU
München tätig, danach in der Leitungsfunktion für eine Partei, ehe er in den
zurückliegenden 20 Jahren Führungsaufgaben in Verbänden übernommen hat. Zuletzt
als Vorstandsvorsitzender eines genossenschaftlichen Verbandes.
Pressekontakt:
Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher
Tel.: 0228/ 91 27 270
E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6113176
OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
nach einem neuen Hauptgeschäftsführer erfolgreich beendet. "Wir haben mit Dr.
Jürgen Gros den für uns in jeder Hinsicht idealen Kandidaten gefunden. Mein
Vorstandskollege Jeffrey Kilian und ich werden ihn der Mitgliederversammlung des
ZVK zur Wahl vorschlagen." Das gab der Vorstandsvorsitzende des ZVK, Detlef
Peter Grün, in Bonn bekannt. Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung des
Bundesinnungsverbandes ist für Oktober 2025 vorgesehen.
Der an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München promovierte
Politikwissenschaftler Jürgen Gros (56) bringt umfangreiche Erfahrung aus den
Bereichen Verbandsmanagement, Interessenvertretung und Kommunikation in den ZVK
ein. Nach Ende seines Studiums an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz
war er seit 1994 zunächst wissenschaftlich dort sowie nachfolgend an der LMU
München tätig, danach in der Leitungsfunktion für eine Partei, ehe er in den
zurückliegenden 20 Jahren Führungsaufgaben in Verbänden übernommen hat. Zuletzt
als Vorstandsvorsitzender eines genossenschaftlichen Verbandes.
Pressekontakt:
Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher
Tel.: 0228/ 91 27 270
E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6113176
OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
Autor folgen