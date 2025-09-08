    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer Hauptgeschäftsführer für ZVK (FOTO)

    Bonn (ots) - Der Zentralverband des Kraftfahrzeughandwerks (ZVK) hat die Suche
    nach einem neuen Hauptgeschäftsführer erfolgreich beendet. "Wir haben mit Dr.
    Jürgen Gros den für uns in jeder Hinsicht idealen Kandidaten gefunden. Mein
    Vorstandskollege Jeffrey Kilian und ich werden ihn der Mitgliederversammlung des
    ZVK zur Wahl vorschlagen." Das gab der Vorstandsvorsitzende des ZVK, Detlef
    Peter Grün, in Bonn bekannt. Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung des
    Bundesinnungsverbandes ist für Oktober 2025 vorgesehen.

    Der an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München promovierte
    Politikwissenschaftler Jürgen Gros (56) bringt umfangreiche Erfahrung aus den
    Bereichen Verbandsmanagement, Interessenvertretung und Kommunikation in den ZVK
    ein. Nach Ende seines Studiums an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz
    war er seit 1994 zunächst wissenschaftlich dort sowie nachfolgend an der LMU
    München tätig, danach in der Leitungsfunktion für eine Partei, ehe er in den
    zurückliegenden 20 Jahren Führungsaufgaben in Verbänden übernommen hat. Zuletzt
    als Vorstandsvorsitzender eines genossenschaftlichen Verbandes.

    Pressekontakt:

    Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher
    Tel.: 0228/ 91 27 270
    E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6113176
    OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Neuer Hauptgeschäftsführer für ZVK (FOTO) Der Zentralverband des Kraftfahrzeughandwerks (ZVK) hat die Suche nach einem neuen Hauptgeschäftsführer erfolgreich beendet. "Wir haben mit Dr. Jürgen Gros den für uns in jeder Hinsicht idealen Kandidaten gefunden. Mein Vorstandskollege Jeffrey …