Tesla Aktie steigt - 08.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Mit einer Performance von +0,84 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Tesla einen Gewinn von +17,23 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,79 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tesla auf -22,93 %.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,81 % 1 Monat +9,79 % 3 Monate +17,23 % 1 Jahr +55,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Tesla Aktie, die durch sinkende Zulassungen in China und Marktanteilsverluste in den USA beeinflusst wird. Zudem wird die fundamentale Bewertung von Tesla und die potenziellen Auswirkungen neuer Technologien wie humanoide Roboter und KI thematisiert, wobei Skepsis über deren zeitnahe Umsetzung geäußert wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 976,50 Mrd. wert.

Die chinesische Autoindustrie drängt nach Deutschland. Noch ist ihr Marktanteil klein, doch er steigt - und soll noch weiter gewaltig zulegen. Auf der Mobilitätsmesse IAA in München sind so viele chinesische Unternehmen wie noch nie - und sie haben …

Die Grünen im Bundestag verlangen von der Bundesregierung ein klares Bekenntnis zum Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor im Jahr 2035. "Es wäre ein großer Fehler, jetzt das Datum für das Aus für Verbrennungsmotoren im Jahr 2035 infrage zu …

Uber will mit Momenta ab 2026 Robotaxis in München testen. Der Wettlauf um den Milliardenmarkt für autonomes Fahren spitzt sich damit weiter zu.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.