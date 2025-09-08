    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Leichte Aufwärtstendenz erwartet

    Aktien New York Ausblick - Leichte Aufwärtstendenz erwartet
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften mit einem moderaten Plus in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG indizierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Börsenstart 0,2 Prozent höher bei 45.473 Punkten. Der Nasdaq 100 wird 0,3 Prozent im Plus bei 23.726 Zählern erwartet.

    Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schürt Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hieß es am Markt. Die Anlagestrategen von Goldman Sachs und Morgan Stanley erwarten, dass dies zu weiteren Kursgewinnen führen wird.

    Unter den "Magnificent 7", also den sieben bedeutendsten Technologiewerten, waren Tesla mit einem vorbörslichen Kursanstieg von 1,2 Prozent am stärksten gefragt. Am unteren Ende rangierten die Papiere von Meta und Alphabet mit einem Plus von jeweils 0,2 Prozent.

    Der Satellitenbetreiber Echostar verkauft weitere Mobilfunkfrequenzen an die Satellitenfirma Starlink des Tesla-Chefs Elon Musk für 17 Milliarden Dollar. Die Echostar-Aktien verteuerten sich im vorbörslichen Handel zeitweise um mehr als 50 Prozent auf ein Rekordhoch von 108 Dollar. Zuletzt notierten sie noch 21 Prozent im Plus bei gut 81 Dollar. Vor einigen Wochen hatte Echostar bereits den Verkauf von Lizenzen für 23 Milliarden Dollar an den Telekom-Konzern AT&T angekündigt.

    Die Papiere des Online-Brokers Robinhood (vorbörslich +8,1%) steigen demnächst in den S&P-500-Index auf. Zudem werden ab dem 22. September Applovin (+9,6%), eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister Emcor Group (+2,0%) in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen. Dafür fallen die Aktien von MarketAxess, Caesars Entertainment sowie Enphase Energy heraus./edh/stk

     

