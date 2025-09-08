LAIQON: Deutliches Umsatzwachstum 2025 erwartet

Nach Darstellung des Analysten Henry Wendisch von NuWays nähert sich LAIQON AG mit den Halbjahreszahlen des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) und nach den vollzogenen Investitionen der vergangenen Jahre der nachhaltigen Profitabilität. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel deutlich auf 11,00 Euro (zuvor: 7,40 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.09.2025, 14:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der NuWays AG am 08.09.2025 um 06:07 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.aktien-global.de/cms/wp-content/uploads/2025-09-08-Interessenkonflikte-NuWays-LAIQON.pdf

Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 4,76EUR auf Tradegate (08. September 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst:

Kursziel: 11,00 EUR

