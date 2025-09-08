Plug Power Aktie steigt um +1,35 % - 08.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Plug Power Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,35 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Plug Power einen Gewinn von +47,47 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um -9,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Plug Power auf -42,86 %.

Plug Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,28 % 1 Monat -4,03 % 3 Monate +47,47 % 1 Jahr -15,41 %

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,46 Mrd. wert.

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.