Deutsche Telekom Aktie sackt ab - 08.09.2025

Die Deutsche Telekom Aktie notiert aktuell bei 30,10€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,85 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,54 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Deutsche Telekom Aktionäre einen Verlust von -6,32 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +1,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,84 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Telekom auf +9,92 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,34 % 1 Monat +5,84 % 3 Monate -6,32 % 1 Jahr +22,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den aktuellen Kursrückgang der Deutsche Telekom Aktie, die vorbörslich um 5 % gefallen ist. Nutzer äußern Bedenken, dass der Kurs auf dem Niveau von August 2025 angekommen ist und eine Erholung auf 31,60 € als unwahrscheinlich ansehen. Skepsis herrscht auch bezüglich der Erreichung von 35 €. Kritiken an der Unternehmensführung werden geäußert, während Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen, was als inkonsistent wahrgenommen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,64 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.