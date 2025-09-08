CanCambria Energy Corp. erhält Genehmigung für den technischen Betriebsplan für die ersten beiden Bestätigungsbohrlöcher

Vancouver, BC – 8. September 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) („CanCambria“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass die ungarische Aufsichtsbehörde für regulatorische Angelegenheiten (SZTFH) den technischen Betriebsplan („TOP” oder „MÜT” auf Ungarisch) für die Bohrung und Fertigstellung der geplanten Bohrlöcher CC-Ba-É-2 und CC-Ba-É-3 im Rahmen der Förderlizenz Ba-IX des Unternehmens genehmigt hat.

Diese aufsichtsrechtliche Genehmigung sichert alle erforderlichen Bewilligungen und Zulassungen für die Fortsetzung der Bohrungen und die Fertigstellung der ersten beiden Bestätigungsbohrlöcher. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das Projekt in Richtung einer möglichen Kommerzialisierung voranzubringen.

Dr. Paul Clarke, President und CEO, äußerte sich dazu wie folgt: „Die Genehmigung des technischen Betriebsplans für die ersten beiden Bestätigungsbohrlöcher ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer potenziellen Kommerzialisierung des Ba-IX-Feldes. Nachdem die aufsichtsrechtlichen Genehmigungen nunmehr vorliegen, sind wir bereit, mit den Bohrungen und der Fertigstellung fortzufahren und wichtige Daten zu erheben, die als Grundlage für unseren Erschließungsplan dienen und das Wachstum unseres ungarischen Projekts unterstützen werden.“

Die Bohrlöcher CC-Ba-É-2 und CC-Ba-É-3 sind darauf ausgelegt, mehrere Intervalle über mehr als 1.000 Meter innerhalb des gasführenden Reservoirs zu prüfen. Die erhobenen Daten sollen Erkenntnisse über das Produktionspotenzial und die Leistungsfähigkeit des Reservoirs liefern, die Ressourcenschätzungen verfeinern und die laufende Evaluierung der Ba-IX-Förderlizenz im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Erschließung unterstützen.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.