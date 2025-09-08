Philosophie Back to the roots
Mit diesen Änderungen will die US-Kaffeehauskette wieder in die Erfolgsspur
Über ein saisonales Produktportfolio und kundenfreundlichere Filialen will die Kaffeekette den Turnaround schaffen.
- Starbucks plant 1000 Cafés-Renovierungen bis 2026.
- Fokus auf saisonale Produkte zur Kundenbindung stärken.
- Verbesserte Filialen sollen Verweilen und Umsatz fördern.
Starbucks verlor in den letzten Quartalen viele Kunden. Diesen negativen Trend will das Unternehmen jetzt mit einem 'Back to Starbucks'-Turnaround beenden. 1000 Café-Renovierungen sollen dabei bis Ende 2026 vollzogen werden. Außerdem will das Unternehmen seinen Fokus zukünftig stärker auf ein saisonales Produktangebot richten.
Das Problem der Kundenabwanderung war hausgemacht: Die Sitzplätze in den Filialen wurden weniger, der Lärm nahm zu und grelles Licht bot weniger Lust zum Verweilen. Doch daraus will die Kaffeekette jetzt gelernt haben, weshalb mehr Sitzgelegenheiten, gedämpftes Licht, eine bessere Isolierung und weitere Steckdosen geplant sind. Ziel hierbei ist, dass die Kunden länger verweilen und die Filialen häufiger besuchen.
Außerdem soll eine Menü-Innovation stattfinden, die Produkte sollen zur sich ändernden Saison variieren. Der Herbst-Launch weckt dabei Hoffnungen, lieferte er doch zuletzt die stärkste US-Woche überhaupt. Die Wiedereinführung der ikonischen Pumpkin Spice Latte, Pumpkin Cream Cold Brew und Iced Pumpkin Cream Chai erwies sich dabei als Volltreffer und als Beleg dafür, dass die Drinks verloren gegangenen Traffic zurückholen können. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte bisher ein Umsatzplus von 4 Prozent erzielt werden, die Gewinne sind allerdings nach wie vor deutlich unter denen des Vorjahres.
Kurzfristig bedeuten die geplanten Veränderungen, dass die Profitabilität erst einmal gedrückt wird. Mittelfristig wird es darum gehen, ob es gelingt, das Third-Place-Gefühl zu reaktivieren und regelmäßig saisonale Hits zu zünden. Transaktionen und Loyalität können also in Zukunft wieder steigen, womit der jüngste Rekord-Wochenumsatz kein Einzelfall bleiben würde. Folglich liegt es im Bereich des möglichen, dass die Gewinnerwartungen für kommendes Jahr wieder angehoben werden. Bis dahin sollten die Anleger allerdings erst einmal mit schwankenden Margen rechnen.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion.
Die Starbucks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 71,50EUR auf Tradegate (08. September 2025, 16:02 Uhr) gehandelt.