    BERNSTEIN RESEARCH stuft Inditex auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. William Woods beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie intensiv mit der Textilkette Zara, die ihr 50-jähriges Jubiläum feiere. In einer zunehmend turbulenten Welt komme die Einzigartigkeit und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Zara weiterhin zum Vorschein. Dies sorge für stetige Marktanteilsgewinne. Branchenführend seien Margen und die Rendite auf das gebundene Kapital. Zara habe noch viele Möglichkeiten, darunter die Expansion in den USA./tih/gl

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 42,72EUR auf Tradegate (08. September 2025, 14:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: William Woods
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


