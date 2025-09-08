    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    "GSE auf dem nächsten Level!" Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo und neuer Opel Mokka GSE feiern Weltpremiere auf der IAA Mobility (FOTO)

    Rüsselsheim/München (ots) -

    - Neues Opel-Concept Car-Kapitel: Corsa GSE Vision Gran Turismo live vor Ort und
    erstmals in Gran Turismo 7 erlebbar
    - Jetzt bestellbar: "Mit dem Opel Mokka GSE bringen wir Rallye-Feeling auf die
    Straße."
    - Opel Mokka GSE Rally: Erstes nach FIA-eRally5-Reglement entwickeltes Fahrzeug

    Kombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP [1] : Energieverbrauch 18,5
    kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.

    Kombinierte Werte für Opel Grandland Electric AWD Ultimate gem. WLTP1:
    Energieverbrauch 17,8-18,0 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.

    "Wir erfinden Opel GSE für das Elektrozeitalter neu und gehen 'all in'. Wir
    steigern die Performance weiter und heben den elektrischen Fahrspaß auf das
    nächste Level!" Mit diesen Worten kündigte Opel CEO Florian Huettl die
    Weltpremieren auf der heutigen Opel-Pressekonferenz der IAA Mobility an. Im
    Zentrum: die atemberaubende Studie Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo - das
    erste Konzeptfahrzeug von Opel, das die digitale und die reale Welt miteinander
    verschmelzen lässt - und der neue Opel Mokka GSE . Mit dem ab sofort
    bestellbaren Serien-Boliden bringt Opel batterie-elektrisches Rallye-Feeling für
    die Kunden auf die Straße. Er basiert auf dem Opel Mokka GSE Rally
    (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-rally-2025) , der
    ebenfalls auf der IAA Mobility zu sehen ist, und kommt damit direkt aus dem
    professionellen Motorsport.

    Vision der GSE-Zukunft: Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

    "Unser jüngstes bahnbrechendes Konzeptfahrzeug aus Rüsselsheim stellt die Vision
    für unser GSE-Label dar. Es bringt zwei Ikonen zusammen - unseren Bestseller
    Corsa und den weltweit führenden Rennsimulator Gran Turismo 7. Der Corsa GSE
    Vision Gran Turismo (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/der-inbeg
    riff-von-gse-der-opel-corsa-gse-vision-gran-turismo?adobe_mc_ref=) ist greifbar.
    Sie können ihn erleben und damit virtuell Rennen fahren", kündigten Opel CEO
    Florian Huettl, Marketingchefin Rebecca Reinermann und Designchef Mark Adams bei
    der heutigen Weltpremiere an. Damit präsentiert Opel eine Studie, die 60 Jahre
    nach dem legendären Experimental GT erneut in die Geschichte eingehen wird. Denn
    sie begeistert Motorsport-Enthusiasten genauso wie Gaming-Fans. Dies liegt zum
    einen an ihrem vom Team um Designchef Mark Adams entwickelten visionären Design
    und ihren Kenndaten: 588 kW (800 PS) Systemleistung, 800 Newtonmeter Drehmoment,
    eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,0 Sekunden und 320 km/h Spitze
