"GSE auf dem nächsten Level!" Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo und neuer Opel Mokka GSE feiern Weltpremiere auf der IAA Mobility (FOTO)

- Neues Opel-Concept Car-Kapitel: Corsa GSE Vision Gran Turismo live vor Ort und

erstmals in Gran Turismo 7 erlebbar

- Jetzt bestellbar: "Mit dem Opel Mokka GSE bringen wir Rallye-Feeling auf die

Straße."

- Opel Mokka GSE Rally: Erstes nach FIA-eRally5-Reglement entwickeltes Fahrzeug



Kombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP [1] : Energieverbrauch 18,5

kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.





Kombinierte Werte für Opel Grandland Electric AWD Ultimate gem. WLTP1:Energieverbrauch 17,8-18,0 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A."Wir erfinden Opel GSE für das Elektrozeitalter neu und gehen 'all in'. Wirsteigern die Performance weiter und heben den elektrischen Fahrspaß auf dasnächste Level!" Mit diesen Worten kündigte Opel CEO Florian Huettl dieWeltpremieren auf der heutigen Opel-Pressekonferenz der IAA Mobility an. ImZentrum: die atemberaubende Studie Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo - daserste Konzeptfahrzeug von Opel, das die digitale und die reale Welt miteinanderverschmelzen lässt - und der neue Opel Mokka GSE . Mit dem ab sofortbestellbaren Serien-Boliden bringt Opel batterie-elektrisches Rallye-Feeling fürdie Kunden auf die Straße. Er basiert auf dem Opel Mokka GSE Rally(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-rally-2025) , derebenfalls auf der IAA Mobility zu sehen ist, und kommt damit direkt aus demprofessionellen Motorsport.Vision der GSE-Zukunft: Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo"Unser jüngstes bahnbrechendes Konzeptfahrzeug aus Rüsselsheim stellt die Visionfür unser GSE-Label dar. Es bringt zwei Ikonen zusammen - unseren BestsellerCorsa und den weltweit führenden Rennsimulator Gran Turismo 7. Der Corsa GSEVision Gran Turismo (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/der-inbegriff-von-gse-der-opel-corsa-gse-vision-gran-turismo?adobe_mc_ref=) ist greifbar.Sie können ihn erleben und damit virtuell Rennen fahren", kündigten Opel CEOFlorian Huettl, Marketingchefin Rebecca Reinermann und Designchef Mark Adams beider heutigen Weltpremiere an. Damit präsentiert Opel eine Studie, die 60 Jahrenach dem legendären Experimental GT erneut in die Geschichte eingehen wird. Dennsie begeistert Motorsport-Enthusiasten genauso wie Gaming-Fans. Dies liegt zumeinen an ihrem vom Team um Designchef Mark Adams entwickelten visionären Designund ihren Kenndaten: 588 kW (800 PS) Systemleistung, 800 Newtonmeter Drehmoment,eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,0 Sekunden und 320 km/h Spitze