"GSE auf dem nächsten Level!" Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo und neuer Opel Mokka GSE feiern Weltpremiere auf der IAA Mobility (FOTO)
Rüsselsheim/München (ots) -
- Neues Opel-Concept Car-Kapitel: Corsa GSE Vision Gran Turismo live vor Ort und
erstmals in Gran Turismo 7 erlebbar
- Jetzt bestellbar: "Mit dem Opel Mokka GSE bringen wir Rallye-Feeling auf die
Straße."
- Opel Mokka GSE Rally: Erstes nach FIA-eRally5-Reglement entwickeltes Fahrzeug
Kombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP [1] : Energieverbrauch 18,5
kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
- Neues Opel-Concept Car-Kapitel: Corsa GSE Vision Gran Turismo live vor Ort und
erstmals in Gran Turismo 7 erlebbar
- Jetzt bestellbar: "Mit dem Opel Mokka GSE bringen wir Rallye-Feeling auf die
Straße."
- Opel Mokka GSE Rally: Erstes nach FIA-eRally5-Reglement entwickeltes Fahrzeug
Kombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP [1] : Energieverbrauch 18,5
kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Kombinierte Werte für Opel Grandland Electric AWD Ultimate gem. WLTP1:
Energieverbrauch 17,8-18,0 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
"Wir erfinden Opel GSE für das Elektrozeitalter neu und gehen 'all in'. Wir
steigern die Performance weiter und heben den elektrischen Fahrspaß auf das
nächste Level!" Mit diesen Worten kündigte Opel CEO Florian Huettl die
Weltpremieren auf der heutigen Opel-Pressekonferenz der IAA Mobility an. Im
Zentrum: die atemberaubende Studie Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo - das
erste Konzeptfahrzeug von Opel, das die digitale und die reale Welt miteinander
verschmelzen lässt - und der neue Opel Mokka GSE . Mit dem ab sofort
bestellbaren Serien-Boliden bringt Opel batterie-elektrisches Rallye-Feeling für
die Kunden auf die Straße. Er basiert auf dem Opel Mokka GSE Rally
(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-rally-2025) , der
ebenfalls auf der IAA Mobility zu sehen ist, und kommt damit direkt aus dem
professionellen Motorsport.
Vision der GSE-Zukunft: Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
"Unser jüngstes bahnbrechendes Konzeptfahrzeug aus Rüsselsheim stellt die Vision
für unser GSE-Label dar. Es bringt zwei Ikonen zusammen - unseren Bestseller
Corsa und den weltweit führenden Rennsimulator Gran Turismo 7. Der Corsa GSE
Vision Gran Turismo (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/der-inbeg
riff-von-gse-der-opel-corsa-gse-vision-gran-turismo?adobe_mc_ref=) ist greifbar.
Sie können ihn erleben und damit virtuell Rennen fahren", kündigten Opel CEO
Florian Huettl, Marketingchefin Rebecca Reinermann und Designchef Mark Adams bei
der heutigen Weltpremiere an. Damit präsentiert Opel eine Studie, die 60 Jahre
nach dem legendären Experimental GT erneut in die Geschichte eingehen wird. Denn
sie begeistert Motorsport-Enthusiasten genauso wie Gaming-Fans. Dies liegt zum
einen an ihrem vom Team um Designchef Mark Adams entwickelten visionären Design
und ihren Kenndaten: 588 kW (800 PS) Systemleistung, 800 Newtonmeter Drehmoment,
eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,0 Sekunden und 320 km/h Spitze
Energieverbrauch 17,8-18,0 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
"Wir erfinden Opel GSE für das Elektrozeitalter neu und gehen 'all in'. Wir
steigern die Performance weiter und heben den elektrischen Fahrspaß auf das
nächste Level!" Mit diesen Worten kündigte Opel CEO Florian Huettl die
Weltpremieren auf der heutigen Opel-Pressekonferenz der IAA Mobility an. Im
Zentrum: die atemberaubende Studie Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo - das
erste Konzeptfahrzeug von Opel, das die digitale und die reale Welt miteinander
verschmelzen lässt - und der neue Opel Mokka GSE . Mit dem ab sofort
bestellbaren Serien-Boliden bringt Opel batterie-elektrisches Rallye-Feeling für
die Kunden auf die Straße. Er basiert auf dem Opel Mokka GSE Rally
(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-rally-2025) , der
ebenfalls auf der IAA Mobility zu sehen ist, und kommt damit direkt aus dem
professionellen Motorsport.
Vision der GSE-Zukunft: Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
"Unser jüngstes bahnbrechendes Konzeptfahrzeug aus Rüsselsheim stellt die Vision
für unser GSE-Label dar. Es bringt zwei Ikonen zusammen - unseren Bestseller
Corsa und den weltweit führenden Rennsimulator Gran Turismo 7. Der Corsa GSE
Vision Gran Turismo (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/der-inbeg
riff-von-gse-der-opel-corsa-gse-vision-gran-turismo?adobe_mc_ref=) ist greifbar.
Sie können ihn erleben und damit virtuell Rennen fahren", kündigten Opel CEO
Florian Huettl, Marketingchefin Rebecca Reinermann und Designchef Mark Adams bei
der heutigen Weltpremiere an. Damit präsentiert Opel eine Studie, die 60 Jahre
nach dem legendären Experimental GT erneut in die Geschichte eingehen wird. Denn
sie begeistert Motorsport-Enthusiasten genauso wie Gaming-Fans. Dies liegt zum
einen an ihrem vom Team um Designchef Mark Adams entwickelten visionären Design
und ihren Kenndaten: 588 kW (800 PS) Systemleistung, 800 Newtonmeter Drehmoment,
eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,0 Sekunden und 320 km/h Spitze
Autor folgen