    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. In einem Gespräch mit Finanzvorstand Roland Welzbacher bei der Automobilausstellung IAA habe dieser ein Update zur Geschäftsdynamik gegeben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Demnach dürfte die Autozuliefersparte im dritten Quartal saisontypisch schwächer als im zweiten abschneiden. Im Reifengeschäft sehe es durchwachsen aus. Lichtblicke gebe es im sich schnell erholenden europäischen Nutzfahrzeugmarkt./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:16 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:42 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 73,60EUR auf Tradegate (08. September 2025, 15:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 93
    Kursziel alt: 93
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 93,00, was eine Steigerung von +26,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. In einem Gespräch mit Finanzvorstand Roland Welzbacher bei der Automobilausstellung IAA habe dieser ein Update zur Geschäftsdynamik gegeben, schrieb Jose …