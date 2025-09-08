    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger
    Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!

    Bilfinger SE stärkt seine Marktposition durch den gezielten Rückkauf von 11.894 Aktien im September 2025, ein strategischer Schritt, der bereits im Januar initiiert wurde und über die Börse abgewickelt wird.

    Foto: Uwe Anspach - dpa
    • Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 01. bis 05. September 2025 insgesamt 11.894 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
    • Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 offiziell bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.
    • Das Gesamtvolumen der bis zum 05. September 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 494.065 Stück.
    • Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
    • Die gewichteten Durchschnittskurse der Aktienkäufe lagen zwischen 86,2955 EUR und 91,0591 EUR während des genannten Zeitraums.
    • Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 13.11.2025.

    Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 93,13EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,89 % im Plus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 92,50EUR das entspricht einem Minus von -0,67 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.350,97PKT (+0,72 %).


    Bilfinger

    +1,04 %
    +3,44 %
    -3,68 %
    +15,51 %
    +102,21 %
    +195,78 %
    +400,55 %
    +139,52 %
    +96,92 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900





