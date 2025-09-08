Assist Digital akquiriert DSaF und treibt die KI-basierte Neuausrichtung des Kundenmanagements in Deutschland voran

Mailand, Italien (ots) - Assist Digital (https://assistdigital.com/de) , ein

europäisches Beratungs- und Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf

Customer Experience, Data & Artificial Intelligence, gibt die Übernahme der Dr.

Schengber & Friends GmbH (DSaF) (https://dsaf.de/) bekannt, einem deutschen

Pionier im Bereich Community Management & Digital Customer Management.



Das Management-Team von DSaF, unter der Leitung des Managing Directors Ingo

Wostbrock, bleibt in seiner bisherigen operativen Verantwortung tätig, um

Kontinuität in den Kundenbeziehungen und in der Unternehmensentwicklung

sicherzustellen.





DSaF wurde 1999 von Prof. Dr. Ralf Schengber - Professor für Marketing an der FHMünster mit Schwerpunkt Online-Kaufverhalten und Social Media Marketing -gegründet. Das Unternehmen konzentrierte sich von Beginn an auf das CommunityManagement und die Interaktion mit Konsumenten über digitale Kanäle. Mit dieserSpezialisierung entwickelte sich DSaF zum Pionier des Multichannel Kundenserviceund entfaltete dabei herausragende Kompetenzen auf dem deutschen CustomerManagement Markt, insbesondere durch eine breite Palette eigenentwickelter,KI-basierter Lösungen. Neben Marketing- und Technologiekompetenz z.B. alsImplementationpartner für Freshworks und Userlike, verfügt DSaF insbesondereüber starke operative Fähigkeiten: über 250 Friends, an den Standorten Münsterund Essen, unterstützen Unternehmen bei der Serviceerbringung und Wertschöpfung.Auf dieser kulturellen und fachlichen Übereinstimmung aufbauend hat AssistDigital den idealen Partner gefunden, um das eigene Serviceangebot inDeutschland weiter zu stärken. In Kombination mit den CRMLösungen (Salesforce)und den CCaaS-Lösungen (Five9, Genesys und Vocalcom), die bereits durch frühereÜbernahmen zum Portfolio hinzugekommen sind, sowie den gruppenweitenKompetenzen, kann das Unternehmen heute ein einzigartiges Wertversprechenbieten: die Integration von Enterprise-Lösungen mit Künstlicher Intelligenz,Agentic AI und Data Solutions in jeder Phase der Customer Journey - vomMarketing über den Vertrieb bis hin zum After-Sales-Service. Nebentechnologischer Beratung und digitaler Transformation bietet Assist Digital auchOutsourcing-Services, von Marketing Automation bis zu Digital Sales, von LeadGeneration bis zu Customer Service. Mit Nearshore-Servicecentern in mehrereneuropäischen Ländern - auch auf Deutsch."Diese Akquisition entspricht unserer Strategie und ist ein weiterer Schritt, umder führende europäische Anbieter für die KI-gestützte Transformation derCustomer Experience zu werden. Mit DSaF teilen wir die Vision eines hybridenModells, in dem Technologie und menschliche Fähigkeiten verschmelzen, um