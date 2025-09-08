Assist Digital akquiriert DSaF und treibt die KI-basierte Neuausrichtung des Kundenmanagements in Deutschland voran
Mailand, Italien (ots) - Assist Digital (https://assistdigital.com/de) , ein
europäisches Beratungs- und Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf
Customer Experience, Data & Artificial Intelligence, gibt die Übernahme der Dr.
Schengber & Friends GmbH (DSaF) (https://dsaf.de/) bekannt, einem deutschen
Pionier im Bereich Community Management & Digital Customer Management.
Das Management-Team von DSaF, unter der Leitung des Managing Directors Ingo
Wostbrock, bleibt in seiner bisherigen operativen Verantwortung tätig, um
Kontinuität in den Kundenbeziehungen und in der Unternehmensentwicklung
sicherzustellen.
DSaF wurde 1999 von Prof. Dr. Ralf Schengber - Professor für Marketing an der FH
Münster mit Schwerpunkt Online-Kaufverhalten und Social Media Marketing -
gegründet. Das Unternehmen konzentrierte sich von Beginn an auf das Community
Management und die Interaktion mit Konsumenten über digitale Kanäle. Mit dieser
Spezialisierung entwickelte sich DSaF zum Pionier des Multichannel Kundenservice
und entfaltete dabei herausragende Kompetenzen auf dem deutschen Customer
Management Markt, insbesondere durch eine breite Palette eigenentwickelter,
KI-basierter Lösungen. Neben Marketing- und Technologiekompetenz z.B. als
Implementationpartner für Freshworks und Userlike, verfügt DSaF insbesondere
über starke operative Fähigkeiten: über 250 Friends, an den Standorten Münster
und Essen, unterstützen Unternehmen bei der Serviceerbringung und Wertschöpfung.
Auf dieser kulturellen und fachlichen Übereinstimmung aufbauend hat Assist
Digital den idealen Partner gefunden, um das eigene Serviceangebot in
Deutschland weiter zu stärken. In Kombination mit den CRMLösungen (Salesforce)
und den CCaaS-Lösungen (Five9, Genesys und Vocalcom), die bereits durch frühere
Übernahmen zum Portfolio hinzugekommen sind, sowie den gruppenweiten
Kompetenzen, kann das Unternehmen heute ein einzigartiges Wertversprechen
bieten: die Integration von Enterprise-Lösungen mit Künstlicher Intelligenz,
Agentic AI und Data Solutions in jeder Phase der Customer Journey - vom
Marketing über den Vertrieb bis hin zum After-Sales-Service. Neben
technologischer Beratung und digitaler Transformation bietet Assist Digital auch
Outsourcing-Services, von Marketing Automation bis zu Digital Sales, von Lead
Generation bis zu Customer Service. Mit Nearshore-Servicecentern in mehreren
europäischen Ländern - auch auf Deutsch.
"Diese Akquisition entspricht unserer Strategie und ist ein weiterer Schritt, um
der führende europäische Anbieter für die KI-gestützte Transformation der
Customer Experience zu werden. Mit DSaF teilen wir die Vision eines hybriden
Modells, in dem Technologie und menschliche Fähigkeiten verschmelzen, um
