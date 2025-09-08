    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Assist Digital akquiriert DSaF und treibt die KI-basierte Neuausrichtung des Kundenmanagements in Deutschland voran

    Mailand, Italien (ots) - Assist Digital (https://assistdigital.com/de) , ein
    europäisches Beratungs- und Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf
    Customer Experience, Data & Artificial Intelligence, gibt die Übernahme der Dr.
    Schengber & Friends GmbH (DSaF) (https://dsaf.de/) bekannt, einem deutschen
    Pionier im Bereich Community Management & Digital Customer Management.

    Das Management-Team von DSaF, unter der Leitung des Managing Directors Ingo
    Wostbrock, bleibt in seiner bisherigen operativen Verantwortung tätig, um
    Kontinuität in den Kundenbeziehungen und in der Unternehmensentwicklung
    sicherzustellen.

    DSaF wurde 1999 von Prof. Dr. Ralf Schengber - Professor für Marketing an der FH
    Münster mit Schwerpunkt Online-Kaufverhalten und Social Media Marketing -
    gegründet. Das Unternehmen konzentrierte sich von Beginn an auf das Community
    Management und die Interaktion mit Konsumenten über digitale Kanäle. Mit dieser
    Spezialisierung entwickelte sich DSaF zum Pionier des Multichannel Kundenservice
    und entfaltete dabei herausragende Kompetenzen auf dem deutschen Customer
    Management Markt, insbesondere durch eine breite Palette eigenentwickelter,
    KI-basierter Lösungen. Neben Marketing- und Technologiekompetenz z.B. als
    Implementationpartner für Freshworks und Userlike, verfügt DSaF insbesondere
    über starke operative Fähigkeiten: über 250 Friends, an den Standorten Münster
    und Essen, unterstützen Unternehmen bei der Serviceerbringung und Wertschöpfung.

    Auf dieser kulturellen und fachlichen Übereinstimmung aufbauend hat Assist
    Digital den idealen Partner gefunden, um das eigene Serviceangebot in
    Deutschland weiter zu stärken. In Kombination mit den CRMLösungen (Salesforce)
    und den CCaaS-Lösungen (Five9, Genesys und Vocalcom), die bereits durch frühere
    Übernahmen zum Portfolio hinzugekommen sind, sowie den gruppenweiten
    Kompetenzen, kann das Unternehmen heute ein einzigartiges Wertversprechen
    bieten: die Integration von Enterprise-Lösungen mit Künstlicher Intelligenz,
    Agentic AI und Data Solutions in jeder Phase der Customer Journey - vom
    Marketing über den Vertrieb bis hin zum After-Sales-Service. Neben
    technologischer Beratung und digitaler Transformation bietet Assist Digital auch
    Outsourcing-Services, von Marketing Automation bis zu Digital Sales, von Lead
    Generation bis zu Customer Service. Mit Nearshore-Servicecentern in mehreren
    europäischen Ländern - auch auf Deutsch.

    "Diese Akquisition entspricht unserer Strategie und ist ein weiterer Schritt, um
    der führende europäische Anbieter für die KI-gestützte Transformation der
    Customer Experience zu werden. Mit DSaF teilen wir die Vision eines hybriden
    Modells, in dem Technologie und menschliche Fähigkeiten verschmelzen, um
