Physischer Markt verknappt sich – kommen jetzt US-Zölle auf Silber?

Dieser neue Status von Silber hat dazu geführt, dass die Futures in New York über den internationalen Referenzpreis gestiegen sind, da Händler das Risiko einpreisen, dass Silber mit US-Zöllen belegt wird – und Besitzer des Metalls eilen, das Edelmetall in die USA zu verschiffen, um die Preisaufschläge zu realisieren; also teurer weiter zu verkaufen. Das gab es schon einmal im April, vor Ankündiung der US-Zölle.

Washington stufte Silber im vergangenen Monat als kritisch für die nationale Sicherheit der USA ein. Sein neuer Status schürt die Sorge, dass es für Silber zu US-Zöllen kommen könnte.

JP Morgan, Morgan Stanley und Co. verdienten sich mit Silber damals eine goldene Nase: Sie nutzten die Preisdifferenz aus, bis die Regierung die Edelmetalle von Zöllen ausnahm und die Preisspanne zwischen New York und London verschwand.

Derzeit ist das physische Silberangebot angespannt, da sich europäische Raffinerien in den letzten Wochen auf das Umschmelzen von Goldbarren konzentrierten.

Diese Knappheit schlägt bereits auf dem Markt durch. Silber-Futures an der New Yorker Comex werden derzeit mit einem erhöhten Aufschlag von rund 70 Cent gegenüber dem Londoner Spotpreis gehandelt, und die Kosten für kurzfristige Silberleihe in der britischen Hauptstadt sind zum fünften Mal in diesem Jahr auf über 5 Prozent gestiegen – weit über den historischen Niveaus nahe null.

Normalerweise sind Preise für Lieferungen in der Zukunft höher als der aktuelle Preis (wegen Lager- und Finanzierungskosten). Jetzt ist es umgekehrt: Der Zukunftspreis liegt unter dem aktuellen Preis.

Grund könnte sein, dass Händler das Metall noch vor möglichen Zollerhebungen in die USA bringen wollen, die Nachfrage also äußerst erhöht ist.

Jetzt geht die Angst vor neuen US-Zöllen bei den Anegern wieder rum. "Wenn man sich die Bestände der US-ETFs ansieht, sind sie regelrecht explodiert. Es gibt also eine anhaltende Nachfrage", sagt David Wilson, leitender Rohstoffstratege bei BNP Paribas SA gegenüber Bloomberg.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

