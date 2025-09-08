Börsenstart USA - 08.09. - US Tech 100 stark +0,68 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 45.329,19 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,29 %, Unitedhealth Group +0,75 %, IBM +0,74 %, Amazon +0,64 %, Microsoft +0,55 %

Flop-Werte: Verizon Communications -2,60 %, Merck & Co -2,28 %, 3M -1,80 %, McDonald's -1,20 %, Caterpillar -1,11 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:57) bei 23.808,48 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +5,52 %, Broadcom +4,84 %, Palantir +3,21 %, Lam Research +3,11 %, NVIDIA +2,29 %

Flop-Werte: T-Mobile US -4,46 %, MercadoLibre -4,44 %, Regeneron Pharmaceuticals -3,07 %, Dexcom -2,94 %, Keurig Dr Pepper -2,56 %

Der S&P 500 steht bei 6.493,96 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.

Top-Werte: Broadcom +4,84 %, Palantir +3,21 %, Lam Research +3,11 %, NVIDIA +2,29 %, Take-Two Interactive Software +2,27 %

Flop-Werte: Brown-Forman Registered (B) -4,69 %, T-Mobile US -4,46 %, Moderna -4,39 %, Dow -4,32 %, Crown Castle -4,23 %