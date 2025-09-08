Börsen Start Update
Börsenstart USA - 08.09. - US Tech 100 stark +0,68 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.329,19 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,29 %, Unitedhealth Group +0,75 %, IBM +0,74 %, Amazon +0,64 %, Microsoft +0,55 %
Flop-Werte: Verizon Communications -2,60 %, Merck & Co -2,28 %, 3M -1,80 %, McDonald's -1,20 %, Caterpillar -1,11 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:57) bei 23.808,48 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +5,52 %, Broadcom +4,84 %, Palantir +3,21 %, Lam Research +3,11 %, NVIDIA +2,29 %
Flop-Werte: T-Mobile US -4,46 %, MercadoLibre -4,44 %, Regeneron Pharmaceuticals -3,07 %, Dexcom -2,94 %, Keurig Dr Pepper -2,56 %
Der S&P 500 steht bei 6.493,96 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.
Top-Werte: Broadcom +4,84 %, Palantir +3,21 %, Lam Research +3,11 %, NVIDIA +2,29 %, Take-Two Interactive Software +2,27 %
Flop-Werte: Brown-Forman Registered (B) -4,69 %, T-Mobile US -4,46 %, Moderna -4,39 %, Dow -4,32 %, Crown Castle -4,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.