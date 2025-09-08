    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Contis Autozuliefersparte Aumovio vor Spin-Off zuversichtlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Aumovio sieht sich gut gerüstet trotz Marktschwäche.
    • Neuaufträge in China stimmen Spartenchef optimistisch.
    • Börsengang am 18. September durch Spin-Off geplant.
    IAA - Contis Autozuliefersparte Aumovio vor Spin-Off zuversichtlich
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die vor der Abspaltung an die Börse stehende Conti-Autozuliefersparte Aumovio sieht sich gut gerüstet angesichts der schwierigen Bedingungen in der Branche. "Das Geschäft läuft soweit okay", sagte Spartenchef Philipp von Hirschheydt am Montag auf der Branchenmesse IAA Mobility in München. "Man sieht natürlich, in der jetzigen Phase ist jetzt kein übermäßiges Marktwachstum", schränkte er wegen der Schwäche der deutschen Autobauer ein, bei denen das Unternehmen stark vertreten ist. Kosteneinsparungen infolge Tausender Stellenstreichungen haben die lange Zeit chronisch schwache operative Marge von Continentals Autozulieferung jüngst steigen lassen.

    Vor allem in China haben es die deutschen Autohersteller derzeit schwer. Hirschheydt ist aber dank Neuaufträgen optimistisch. "In China läuft's auch gut für uns. Das ist natürlich ein brutal harter Wettbewerb da. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass wir da gute Chancen haben", sagte der Manager. "Wir gewinnen auch ordentlich Aufträge mit chinesischen Herstellern. Wir haben jetzt die ersten Aufträge auch mit chinesischen Herstellern, die hier nach Europa gekommen sind, mit Chery in Spanien zum Beispiel."

    Der Dax -Konzern Continental will sein Geschäft mit der Zulieferung von Autoteilen an die Hersteller in der kommenden Woche am 18. September via eines reinen Spin-Offs an der Börse auf eigene Beine stellen. Dann erhalten Anleger für je zwei Conti-Aktien eine Aumovio-Aktie ins Depot gebucht. Danach agieren die Konzerne getrennt voneinander. In dieser Woche soll der offizielle Börsenprospekt mit Details zur Trennung veröffentlicht werden.

    Conti hatte vor einigen Jahren bereits seine Antriebssparte unter dem Namen Vitesco abgespalten, die mittlerweile unter das Dach des fränkischen Zulieferers Schaeffler geschlüpft ist. Die Industriellenfamilie Schaeffler ist mit 46 Prozent Anteil Großaktionär von Conti und hat sich verpflichtet, für eine Haltefrist von sechs Monaten auch keine Anteile an Aumovio zu reduzieren./men/nas/jha/

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 73,90 auf Tradegate (08. September 2025, 15:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,75 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Continental Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -10,50 %/+35,61 % bedeutet.




