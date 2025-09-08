DAX, ParTec & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: 763307657
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|ParTec
|+28,69 %
|Informationstechnologie
|🥈
|EchoStar Registered (A)
|+17,39 %
|Telekommunikation
|🥉
|Seres Therapeutics
|+16,48 %
|Biotechnologie
|🟥
|Apex Critical Metals Registered
|-24,43 %
|Rohstoffe
|🟥
|New Fortress Energy Registered (A)
|-44,13 %
|Öl/Gas
|🟥
|HDFC Bank
|-49,09 %
|Finanzdienstleistungen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Invictus Energy
|Öl/Gas
|🥈
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥉
|Vanguard Mining
|Rohstoffe
|SuperBuzz
|Informationstechnologie
|Clara Technologies
|Informationstechnologie
|Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
|Freizeit
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|205
|-
|🥈
|SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
|28
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|Borussia Dortmund
|27
|Freizeit
|Tesla
|25
|Fahrzeugindustrie
|Silber
|24
|Rohstoffe
|ThyssenKrupp
|20
|Stahl und Bergbau
ParTec
Wochenperformance: +36,82 %
Wochenperformance: +36,82 %
Platz 1
EchoStar Registered (A)
Wochenperformance: +6,60 %
Wochenperformance: +6,60 %
Platz 2
Seres Therapeutics
Wochenperformance: +48,15 %
Wochenperformance: +48,15 %
Platz 3
Apex Critical Metals Registered
Wochenperformance: +21,27 %
Wochenperformance: +21,27 %
Platz 4
New Fortress Energy Registered (A)
Wochenperformance: -9,96 %
Wochenperformance: -9,96 %
Platz 5
HDFC Bank
Wochenperformance: -49,18 %
Wochenperformance: -49,18 %
Platz 6
Invictus Energy
Wochenperformance: +34,94 %
Wochenperformance: +34,94 %
Platz 7
DroneShield
Wochenperformance: -0,99 %
Wochenperformance: -0,99 %
Platz 8
Vanguard Mining
Wochenperformance: -1,27 %
Wochenperformance: -1,27 %
Platz 9
SuperBuzz
Wochenperformance:
Wochenperformance:
Platz 10
Clara Technologies
Wochenperformance: -36,42 %
Wochenperformance: -36,42 %
Platz 11
Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
Wochenperformance: +140,43 %
Wochenperformance: +140,43 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: -1,23 %
Wochenperformance: -1,23 %
Platz 13
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Wochenperformance: +0,02 %
Wochenperformance: +0,02 %
Platz 14
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -2,98 %
Wochenperformance: -2,98 %
Platz 15
Tesla
Wochenperformance: +5,81 %
Wochenperformance: +5,81 %
Platz 16
Silber
Wochenperformance: +2,36 %
Wochenperformance: +2,36 %
Platz 17
ThyssenKrupp
Wochenperformance: +9,04 %
Wochenperformance: +9,04 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte