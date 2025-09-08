Tipico erwirbt ADMIRAL Österreich von NOVOMATIC
St. Julian's/Karlsruhe/Gumpoldskirchen (ots) - Die Tipico Gruppe, der führende
Anbieter von Sportwetten und Online-Gaming im deutschsprachigen Raum, gibt heute
bekannt, dass der Kauf von 100% der ATLAS Group GmbH, Muttergesellschaft der
ADMIRAL Gruppe in Österreich, abgeschlossen ist und diese von der NOVOMATIC AG
übernommen wurde.
Für die Tipico Gruppe ist diese Investition ein wichtiger Schritt, ihre Position
in Österreich weiter zu stärken und ihr Portfolio zu erweitern. Der NOVOMATIC
AG-Konzern legt mit diesem Verkauf den Fokus auf die weitere internationale
Geschäftsausrichtung als globaler Innovationsführer der Branche.
Beide Marken Tipico und ADMIRAL bleiben mit einem Online-Angebot weiterhin auf
dem österreichischen Markt aktiv. Tipico wird als Folge von Auflagen der
Bundeswettbewerbsbehörde im Zuge der Freigabe der Transaktion einen wesentlichen
Teil seines stationären Geschäfts verkaufen. Der verbleibende Teil der Tipico
Shops in Österreich wird zukünftig unter der Marke ADMIRAL im bestehenden
ADMIRAL Shop- Netzwerk betrieben.
Axel Hefer , CEO Tipico Gruppe sagt: " Wir freuen uns sehr über den
erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Die ADMIRAL Gruppe ist ein
österreichisches Vorzeigeunternehmen mit langer Tradition, starker regionaler
Verankerung und großem Zukunftspotenzial. Nun kommen hier zwei Unternehmen
zusammen, die für modernste Technologie, innovative Produkte und
Konsumentenschutz stehen. Unsere zukünftige Zusammenarbeit ist daher auch eine
sehr gute Nachricht für unsere Kunden." Und weiter: "Diese Investition ist ein
wichtiger Schritt in der Expansionsstrategie von Tipico und unterstreicht unsere
führende Rolle im deutschsprachigen Raum."
Stefan Krenn, Vorstand NOVOMATIC AG betont: "Der Abschluss dieser Transaktion
markiert einen wichtigen Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie mit
klarem Fokus auf internationale Wachstumsmärkte. ADMIRAL hat sich in den letzten
Jahrzehnten zu einem etablierten Marktführer entwickelt und wir bedanken uns für
den großen Einsatz aller ADMIRAL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen
uns, mit Tipico einen starken und verlässlichen Technologiepartner gefunden zu
haben, der das Unternehmen in Österreich erfolgreich weiterführen wird."
Pressekontakt:
Tipico Unternehmenskommunikation
E-Mail: mailto:presse@tipico.com
Website: https://www.tipico-group.com/media
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180849/6113323
OTS: Tipico Unternehmenskommunikation
