    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tipico erwirbt ADMIRAL Österreich von NOVOMATIC

    St. Julian's/Karlsruhe/Gumpoldskirchen (ots) - Die Tipico Gruppe, der führende
    Anbieter von Sportwetten und Online-Gaming im deutschsprachigen Raum, gibt heute
    bekannt, dass der Kauf von 100% der ATLAS Group GmbH, Muttergesellschaft der
    ADMIRAL Gruppe in Österreich, abgeschlossen ist und diese von der NOVOMATIC AG
    übernommen wurde.

    Für die Tipico Gruppe ist diese Investition ein wichtiger Schritt, ihre Position
    in Österreich weiter zu stärken und ihr Portfolio zu erweitern. Der NOVOMATIC
    AG-Konzern legt mit diesem Verkauf den Fokus auf die weitere internationale
    Geschäftsausrichtung als globaler Innovationsführer der Branche.

    Beide Marken Tipico und ADMIRAL bleiben mit einem Online-Angebot weiterhin auf
    dem österreichischen Markt aktiv. Tipico wird als Folge von Auflagen der
    Bundeswettbewerbsbehörde im Zuge der Freigabe der Transaktion einen wesentlichen
    Teil seines stationären Geschäfts verkaufen. Der verbleibende Teil der Tipico
    Shops in Österreich wird zukünftig unter der Marke ADMIRAL im bestehenden
    ADMIRAL Shop- Netzwerk betrieben.

    Axel Hefer , CEO Tipico Gruppe sagt: " Wir freuen uns sehr über den
    erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Die ADMIRAL Gruppe ist ein
    österreichisches Vorzeigeunternehmen mit langer Tradition, starker regionaler
    Verankerung und großem Zukunftspotenzial. Nun kommen hier zwei Unternehmen
    zusammen, die für modernste Technologie, innovative Produkte und
    Konsumentenschutz stehen. Unsere zukünftige Zusammenarbeit ist daher auch eine
    sehr gute Nachricht für unsere Kunden." Und weiter: "Diese Investition ist ein
    wichtiger Schritt in der Expansionsstrategie von Tipico und unterstreicht unsere
    führende Rolle im deutschsprachigen Raum."

    Stefan Krenn, Vorstand NOVOMATIC AG betont: "Der Abschluss dieser Transaktion
    markiert einen wichtigen Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie mit
    klarem Fokus auf internationale Wachstumsmärkte. ADMIRAL hat sich in den letzten
    Jahrzehnten zu einem etablierten Marktführer entwickelt und wir bedanken uns für
    den großen Einsatz aller ADMIRAL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen
    uns, mit Tipico einen starken und verlässlichen Technologiepartner gefunden zu
    haben, der das Unternehmen in Österreich erfolgreich weiterführen wird."

    Pressekontakt:

    Tipico Unternehmenskommunikation
    E-Mail: mailto:presse@tipico.com
    Website: https://www.tipico-group.com/media

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180849/6113323
    OTS: Tipico Unternehmenskommunikation




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Tipico erwirbt ADMIRAL Österreich von NOVOMATIC Die Tipico Gruppe, der führende Anbieter von Sportwetten und Online-Gaming im deutschsprachigen Raum, gibt heute bekannt, dass der Kauf von 100% der ATLAS Group GmbH, Muttergesellschaft der ADMIRAL Gruppe in Österreich, abgeschlossen ist und diese …