Tipico erwirbt ADMIRAL Österreich von NOVOMATIC

St. Julian's/Karlsruhe/Gumpoldskirchen (ots) - Die Tipico Gruppe, der führende

Anbieter von Sportwetten und Online-Gaming im deutschsprachigen Raum, gibt heute

bekannt, dass der Kauf von 100% der ATLAS Group GmbH, Muttergesellschaft der

ADMIRAL Gruppe in Österreich, abgeschlossen ist und diese von der NOVOMATIC AG

übernommen wurde.



Für die Tipico Gruppe ist diese Investition ein wichtiger Schritt, ihre Position

in Österreich weiter zu stärken und ihr Portfolio zu erweitern. Der NOVOMATIC

AG-Konzern legt mit diesem Verkauf den Fokus auf die weitere internationale

Geschäftsausrichtung als globaler Innovationsführer der Branche.





Beide Marken Tipico und ADMIRAL bleiben mit einem Online-Angebot weiterhin auf

dem österreichischen Markt aktiv. Tipico wird als Folge von Auflagen der

Bundeswettbewerbsbehörde im Zuge der Freigabe der Transaktion einen wesentlichen

Teil seines stationären Geschäfts verkaufen. Der verbleibende Teil der Tipico

Shops in Österreich wird zukünftig unter der Marke ADMIRAL im bestehenden

ADMIRAL Shop- Netzwerk betrieben.



Axel Hefer , CEO Tipico Gruppe sagt: " Wir freuen uns sehr über den

erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Die ADMIRAL Gruppe ist ein

österreichisches Vorzeigeunternehmen mit langer Tradition, starker regionaler

Verankerung und großem Zukunftspotenzial. Nun kommen hier zwei Unternehmen

zusammen, die für modernste Technologie, innovative Produkte und

Konsumentenschutz stehen. Unsere zukünftige Zusammenarbeit ist daher auch eine

sehr gute Nachricht für unsere Kunden." Und weiter: "Diese Investition ist ein

wichtiger Schritt in der Expansionsstrategie von Tipico und unterstreicht unsere

führende Rolle im deutschsprachigen Raum."



Stefan Krenn, Vorstand NOVOMATIC AG betont: "Der Abschluss dieser Transaktion

markiert einen wichtigen Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie mit

klarem Fokus auf internationale Wachstumsmärkte. ADMIRAL hat sich in den letzten

Jahrzehnten zu einem etablierten Marktführer entwickelt und wir bedanken uns für

den großen Einsatz aller ADMIRAL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen

uns, mit Tipico einen starken und verlässlichen Technologiepartner gefunden zu

haben, der das Unternehmen in Österreich erfolgreich weiterführen wird."



