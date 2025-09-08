3M entwickelt bereits heute die Lösungen, die die Automobilindustrie morgen braucht

3M auf der IAA Mobility 2025

NEUSS, Deutschland, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- 3M wird auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA Mobility 2025) vom 9. bis 12. September vertreten sein. Das Multitechnologie-Unternehmen präsentiert in München seine neuesten Innovationen und materialwissenschaftlichen Lösungen für die Automobilindustrie – von der Produktion bis zum Aftermarket. Der Auftritt des Unternehmens steht unter dem Motto: „What the automotive industry needs next, 3M is innovating now."

"Bei 3M setzen wir uns dafür ein, die Zukunft der Mobilität voranzutreiben, indem wir unsere Expertise in der Materialwissenschaft und Innovation nutzen. Die Automobilindustrie entwickelt sich stetig weiter, und somit konzentrieren wir uns darauf, Lösungen zu liefern, die nicht nur den Anforderungen von heute gerecht werden, sondern auch die Bedürfnisse von morgen antizipieren", erklärt Wendy Bauer, Group President der 3M Transportation and Electronics Business Group. "Unsere Präsenz auf der IAA Mobility 2025 unterstreicht unser Engagement, mit Branchenführern weltweit zusammenzuarbeiten, um ein effizienteres und vernetztes Automobil-Ökosystem zu schaffen."

3M päsentiert auf der IAA Mobility 2025 wegweisende Lösungen zur Bewältigung vieler wichtiger Branchentrends, darunter:

Elektromobilität: Verbesserte Materialien und modulare Designs, die Kosten senken, die Sicherheit erhöhen und die Herstellung vereinfachen.

Verbesserte Materialien und modulare Designs, die Kosten senken, die Sicherheit erhöhen und die Herstellung vereinfachen. Disruptive Chassis-Fertigung: Lösungen, die Kosten einsparen, die strukturelle Integrität erhöhen, das Gewicht reduzieren, die Produktion beschleunigen und die Präzision verbessern.

Lösungen, die Kosten einsparen, die strukturelle Integrität erhöhen, das Gewicht reduzieren, die Produktion beschleunigen und die Präzision verbessern. Lösungen zu Recycling- und Reparaturfähigkeit: Nutzung erneuerbarer Energien, Praktiken der Kreislaufwirtschaft, verbesserte Kraftstoffeffizienz und nachhaltige Lieferketten.

Nutzung erneuerbarer Energien, Praktiken der Kreislaufwirtschaft, verbesserte Kraftstoffeffizienz und nachhaltige Lieferketten. Softwaredefinierte Fahrzeuge: Over-the-Air-Updates, verbesserte und zuverlässige Konnektivität, effiziente Rechenleistung, modulare Architektur, Personalisierung und Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Over-the-Air-Updates, verbesserte und zuverlässige Konnektivität, effiziente Rechenleistung, modulare Architektur, Personalisierung und Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Fahrzeug-Innenräume der Zukunft: Intelligente Oberflächen, Personalisierung, erhöhter Komfort, fortschrittliche Infotainment-Lösungen und flexible Konfigurationen.

Innovative Lösungen für die Zukunft der Mobilität