Geheime Halbleiter-Aktie: Analysten entdecken riesiges Kurspotenzial!

Die Analysten erwarten zudem, dass die zuletzt hohen Kosten durch Fabrikauslastung und Anlaufverluste in Höhe von 93,5 Millionen US-Dollar bis zur Mitte des Geschäftsjahres 2026 abklingen. Dies könnte die Marge um drei Prozentpunkte verbessern. Vor diesem Hintergrund hob Miller sein Kursziel für SanDisk von 70 auf 85 US-Dollar an und bestätigte seine Kaufempfehlung.

Die Aktie von SanDisk stand zum Wochenauftakt im Blickpunkt der Anleger, nachdem das Analysehaus Benchmark die positiven Effekte jüngster Preisanhebungen herausgestellt hat. Analyst Mark Miller erklärte in einer Kundenmitteilung, SanDisk habe angekündigt, die Preise für alle Produkte im Bereich Kanal- und Privatkundengeschäft um mehr als zehn Prozent zu erhöhen. "Die Erhöhung gilt für neue Angebote und Bestellungen, nicht jedoch für bestehende Verpflichtungen", so Miller.

Rückenwind durch Exportregeln

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Papiere von SanDisk kräftig zugelegt. Die Aktien stiegen um 13 Prozent und führten damit die Kursgewinne unter den Herstellern von Computerhardware und Speicherlösungen an.

Auch Western Digital legte um fünf Prozent zu, während Seagate Technology, Micron und Lam Research jeweils rund drei Prozent gewannen.

Der Hintergrund dieser Bewegung sind neue Exportregeln für die Produktion von Speicherchips in China, die den Markt in Bewegung bringen. Branchenexperten sehen darin erhebliche Chancen für Anbieter außerhalb des Landes.

SanDisk als klarer Gewinner

KC Rajkumar, Analyst bei Lynx Equity Strategies, betonte, dass die chinesischen Produktionsstätten von Samsung und SK Hynix durch die Regulierung beeinträchtigt werden könnten. "Das Potenzial für eine Störung des Betriebs in den chinesischen NAND-Fertigungsstätten von Samsung und Hynix dürfte einen erheblichen Aufwärtsdruck auf die Preise für Flash-Speicher ausüben", sagte Rajkumar. Diese Entwicklung positioniere SanDisk und Micron als "klare Gewinner" im Markt.

Rajkumar hob außerdem das fokussierte Geschäftsmodell von SanDisk hervor. "Als reiner Anbieter im Bereich Flash-Speicher dürfte SanDisk die positivsten Auswirkungen verzeichnen", erklärte der Analyst.

Aussicht auf steigende Margen

Mit der Kombination aus gezielten Preiserhöhungen und einem sich verändernden globalen Wettbewerbsumfeld stärkt SanDisk seine Position. Während kurzfristig der Markt von regulatorischen Eingriffen geprägt bleibt, rechnen Beobachter langfristig mit einer anhaltend höheren Preisstabilität für Anbieter außerhalb Chinas. Anleger und Analysten sehen die Chancen für SanDisk daher zunehmend positiv.

Das Unternehmen im Überblick

SanDisk ist ein global tätiges Unternehmen mit Sitz in Milpitas, Kalifornien, das auf Flash-Speicherlösungen wie Speicherkarten, USB-Sticks und Solid-State-Drives spezialisiert ist. Im Jahr 2016 wurde SanDisk von Western Digital übernommen, doch am 24. Februar 2025 wurde der zuvor angekündigte Spin-off erfolgreich abgeschlossen. Seit 1999 produziert SanDisk zudem in einem Joint Venture mit Toshiba, heute Kioxia, NAND-Flash-Speicherchips.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion