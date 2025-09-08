Mehr Rendite
Cathie Wood: Bitcoin übertrumpft Gold trotz Korrektur!
Die Star-Investorin Cathie Wood von ARK-Invest hält an ihrer Wette fest, dass Bitcoin weiterhin besser abschneiden wird als Gold.
- Cathie Wood bleibt optimistisch für Bitcoin vs. Gold.
- Bitcoin-Trend trotz Korrektur langfristig ungebrochen.
- Starker US-Dollar soll Renditen weltweit übertreffen.
In einem neuen Video-Update auf YouTube erklärt die Chefin von ARK-Invest, dass der Aufwärtstrend von Bitcoin im Vergleich zum goldenen Edelmetall trotz einer jüngsten Korrektur ungebrochen ist.
Allerdings weist Wood darauf hin, dass der Rückgang des Bitcoin-zu-Gold-Verhältnisses darauf hindeuten könnte, dass das Edelmetall "etwas signalisiert":
"Der Aufwärtstrend von Bitcoin gegenüber Gold ist ungerochen, aber es gab einen Rückschlag, da sich Bitcoin beruhigt hat und Gold weiter gestiegen ist. Unsere Wette ist, dass Bitcoin diesen Aufwärtstrend langfristig fortsetzt. Aber wir beobachten das genau und versuchen zu verstehen, was Gold im Verhältnis zu Bitcoin signalisiert".
Wood betont außerdem, dass sie langfristig auch beim US-Dollar optimistisch ist. Sie glaubt, dass ein stärkerer US-Dollar, kombiniert mit innovativen Technologien, die in den USA als Sprungbrett starten, dafür sorgen werden, dass Renditen auf US-Investitionen andere Regionen übertreffen:
"Man sieht, es gab eine Korrektur. Aber der langfristige Aufwärtstrend der letzten 15 Jahre ist nicht gebrochen.
Wahrscheinlich bewegt sich der US-Dollar in einer neuen Spanne, aber wir glauben: Wenn wir mit dieser stark beschleunigten Expansion durch bahnbrechende Innovationen richtigliegen, dann werden die Renditen auf Investitionen, die mit dieser Innovation, den neuen Steuergesetzen und der Deregulierung verbunden sind, steigen. Die Kapitalrendite in den USA wird im Vergleich zum Rest der Welt zulegen".
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion