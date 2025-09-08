    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Mehr Rendite

    1569 Aufrufe 1569 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cathie Wood: Bitcoin übertrumpft Gold trotz Korrektur!

    Die Star-Investorin Cathie Wood von ARK-Invest hält an ihrer Wette fest, dass Bitcoin weiterhin besser abschneiden wird als Gold.

    Für Sie zusammengefasst
    Mehr Rendite - Cathie Wood: Bitcoin übertrumpft Gold trotz Korrektur!
    Foto:

    In einem neuen Video-Update auf YouTube erklärt die Chefin von ARK-Invest, dass der Aufwärtstrend von Bitcoin im Vergleich zum goldenen Edelmetall trotz einer jüngsten Korrektur ungebrochen ist.

    Allerdings weist Wood darauf hin, dass der Rückgang des Bitcoin-zu-Gold-Verhältnisses darauf hindeuten könnte, dass das Edelmetall "etwas signalisiert":

    "Der Aufwärtstrend von Bitcoin gegenüber Gold ist ungerochen, aber es gab einen Rückschlag, da sich Bitcoin beruhigt hat und Gold weiter gestiegen ist. Unsere Wette ist, dass Bitcoin diesen Aufwärtstrend langfristig fortsetzt. Aber wir beobachten das genau und versuchen zu verstehen, was Gold im Verhältnis zu Bitcoin signalisiert".

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Wood betont außerdem, dass sie langfristig auch beim US-Dollar optimistisch ist. Sie glaubt, dass ein stärkerer US-Dollar, kombiniert mit innovativen Technologien, die in den USA als Sprungbrett starten, dafür sorgen werden, dass Renditen auf US-Investitionen andere Regionen übertreffen:

    "Man sieht, es gab eine Korrektur. Aber der langfristige Aufwärtstrend der letzten 15 Jahre ist nicht gebrochen.

    Wahrscheinlich bewegt sich der US-Dollar in einer neuen Spanne, aber wir glauben: Wenn wir mit dieser stark beschleunigten Expansion durch bahnbrechende Innovationen richtigliegen, dann werden die Renditen auf Investitionen, die mit dieser Innovation, den neuen Steuergesetzen und der Deregulierung verbunden sind, steigen. Die Kapitalrendite in den USA wird im Vergleich zum Rest der Welt zulegen".

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3815,67$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mehr Rendite Cathie Wood: Bitcoin übertrumpft Gold trotz Korrektur! Die Star-Investorin Cathie Wood von ARK-Invest hält an ihrer Wette fest, dass Bitcoin weiterhin besser abschneiden wird als Gold.