Genpact leitet nächste Phase als Advanced Technology Unternehmen mit globalem Rebranding ein

NEW YORK, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Genpact (NYSE: G), ein global tätiger Anbieter von Advanced Technology Services und Lösungen, der für seine umfassende Branchenexpertise, Prozessintelligenz und Umsetzungskompetenz bekannt ist, hat heute eine globale Markenneuausrichtung angekündigt. Diese spiegelt einen strategischen Kurswechsel des Unternehmens wider. Zum Auftakt der neuen Markenstrategie läutete das Management Team von Genpact die Eröffnungsglocke an der New Yorker Börse – ein symbolischer Schritt, der den Beginn der neuen Ausrichtung für das Unternehmen und seine Kunden verdeutlicht.

„On it" bringt Genpacts Fähigkeit zur Transformation im großen Maßstab auf den Punkt

Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/genpact/9353951-en-genpact-marks-next-phase-advanced-technology-company-global-rebrand

„Der Schritt hin zu agentisch gesteuerten Lösungen bedeutet, grundlegend neu zu denken, wie Unternehmen arbeiten", sagt Balkrishan „BK" Kalra, President und Chief Executive Officer, Genpact. „Wir haben etwas wirklich Eigenständiges geschaffen: ein Unternehmen, in dem Prozessintelligenz und Künstliche Intelligenz als Einheit funktionieren."

Ende Juni stellte Genpact auf dem Investorentag 2025 sein neues Wachstumsmodell und strategisches Rahmenkonzept vor: GenpactNext. Es bildet die Grundlage für die Neuausrichtung des Unternehmens auf Advanced Technologies. Genpact entwickelt agentische KI-Lösungen, die komplexe Geschäftsprozesse eigenständig steuern. Diese Lösungen ermöglichen es Kunden, ihre Abläufe schneller und reaktionsfähiger zu gestalten.

Mit dem neuen Claim „on it" geht Genpact heute den nächsten Schritt in seiner strategischen Neuausrichtung.

„'On it' bringt auf den Punkt, wer wir sind und was uns ausmacht", kommentiert Caitlin Blewett, Chief Marketing Officer, Genpact. „Unsere Unternehmenskultur ist unser größter Wettbewerbsvorteil – wir reagieren nicht nur auf Veränderungen, wir gestalten sie aktiv mit und schaffen so echten Mehrwert für unsere Kunden und Mitarbeitenden. In einer Welt, die sich schnell bewegt, sind wir noch schneller. Kurz gesagt: Genpact ist 'on it.'"

Weitere Informationen zur Transformation von Genpact und zur neuen Markenidentität finden Sie hier.

Über Genpact

Genpact (NYSE: G) ist ein weltweit führender Anbieter von agentischen und Advanced-Technology-Lösungen. Wir nutzen Process Intelligence, um messbare Ergebnisse mit Künstlicher Intelligenz zu erzielen. Gestützt auf ein starkes Partner-Ökosystem und dem jahrzehntelangen Vertrauen unserer Kunden entwickeln wir innovative Lösungen, die die Arbeitsweise von Unternehmen nachhaltig verändern. Mit einem Team, das Neugier und Kundenfokus vereint, gestalten wir langfristigen Erfolg für die weltweit bedeutendsten Unternehmen.

Erfahren Sie mehr über uns auf genpact.com/de oder LinkedIn.

Genpact Media

Judith Schunke

e: judith.schunke@genpact.com

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/genpact-leitet-nachste-phase-als-advanced-technology-unternehmen-mit-globalem-rebranding-ein-302549253.html

Die Genpact Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 38,71EUR auf Tradegate (08. September 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.