Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
adidas
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 1
Performance 1M: +5,55 %
Performance 1M: +5,55 %
Zalando
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 2
Performance 1M: +7,16 %
Performance 1M: +7,16 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 3
Performance 1M: +5,84 %
Performance 1M: +5,84 %
Commerzbank
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 4
Performance 1M: -2,03 %
Performance 1M: -2,03 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 5
Performance 1M: -4,13 %
Performance 1M: -4,13 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 6
Performance 1M: +4,49 %
Performance 1M: +4,49 %
RWE
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 7
Performance 1M: -3,28 %
Performance 1M: -3,28 %
Siemens
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 8
Performance 1M: -0,23 %
Performance 1M: -0,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte