Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 1
Performance 1M: -17,54 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 2
Performance 1M: +5,84 %
Kontron
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 3
Performance 1M: -6,72 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 4
Performance 1M: -10,49 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 5
Performance 1M: -0,30 %
