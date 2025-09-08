Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 08.09.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
adidas
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 1
Performance 1M: +5,55 %
Performance 1M: +5,55 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 2
Performance 1M: +5,84 %
Performance 1M: +5,84 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 3
Performance 1M: -0,83 %
Performance 1M: -0,83 %
Stellantis
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 4
Performance 1M: -0,51 %
Performance 1M: -0,51 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 5
Performance 1M: +4,49 %
Performance 1M: +4,49 %
Siemens
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 6
Performance 1M: -0,23 %
Performance 1M: -0,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte