Apple zündet Produktfeuerwerk: iPhone 17, neue Watches und AirPods - Überblick

Im Zentrum steht das iPhone – mit frischem Design und erstmals seit Jahren einem ultradünnen Modell. Aber auch die Apple Watch erhält wichtige Updates, während neue AirPods und weitere Hardware den Konzernökosystem stärken sollen.

Apple rüstet sich für das wichtigste Event 2025. Heute Abend um 19 Uhr MESZ enthüllt der Konzern in Kalifornien eine ganze Reihe neuer Geräte, angeführt von der iPhone-17-Familie. Die Produktshow soll nicht nur neue Kaufanreize schaffen, sondern Apple auch helfen, sich gegen starke Konkurrenz von Samsung , Google sowie chinesischen Marken wie Huawei und Xiaomi zu behaupten.

Die wichtigsten Produkte im Überblick:

1. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone 17 Air: Vier Modelle, erstmals mit dem ultradünnen "Air" (5,5 mm), das etwa ein Drittel dünner sein soll als das iPhone 16, mit neuen Prozessoren (A19/A19 Pro), ProMotion-Displays und großen Kamera-Upgrades. Die Pro-Modelle bekommen ein völlig neues Rückseitendesign, eine 48-Megapixel-Telefotolens und ein verbessertes Selfie-System.

2. Apple Watch:

Series 11 : Leicht verbessertes Display mit höherer Helligkeit, neue Farben und Armbänder.

: Leicht verbessertes Display mit höherer Helligkeit, neue Farben und Armbänder. Apple Watch Ultra 3 : Größeres Display, neuer S11-Chip, 5G-Redcap-Modem und Satellitenkommunikation für Notfälle.

: Größeres Display, neuer S11-Chip, 5G-Redcap-Modem und Satellitenkommunikation für Notfälle. Apple Watch SE: Preisgünstiges Einstiegsmodell mit schnellerem Chip und neuem Display, ab 249 US-Dollar.

3. AirPods Pro 3: Erstmals seit drei Jahren ein Update – kleineres Ladecase, neues Pairing-System, Herzfrequenzmessung und Live-Übersetzung von Gesprächen.

4. AirTag 2: Genauere Ortung dank neuem Funkchip.

5. iPad Pro mit M5-Chip: Leistungsstärker, mit zweiter Frontkamera für Videokonferenzen.

6. Vision Pro Update: Neue Chipgeneration (M4 oder M5), mögliches Space-Black-Modell.

7. Apple TV (2025): Erstmals mit neuem Prozessor für Siri und Apple Intelligence.

8. HomePod mini: Besserer Klang, neues Funkmodul und zusätzliche Farben.

Apple setzt in diesem Herbst klar auf Hardware-Innovationen, da die neue iOS-Generation keine großen KI-Funktionen bringt. Umso wichtiger ist es für den Konzern, mit neuen Designs, verbesserter Technik und einem erweiterten Produktökosystem Kunden zu binden – und die Erwartungen an das größte Launch-Event des Jahres zu erfüllen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

