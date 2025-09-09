Kosteneinsparungen von bis zu 4 Milliarden Euro durch KI: VW hat Großes vor

In der laufenden Budgetplanung, die bis 2030 läuft, nimmt der DAX-Konzern dabei KI-gestützte Fahrzeugentwicklung, industrielle Anwendungen und IT-Systeme in Angriff. Zusammen mit dem französischen Softwarespezialisten Dassault Systémes soll eine KI-gestützte Entwicklungsumgebung aufgebaut werden, die in allen Konzernmarken und Regionen zum Einsatz kommen soll.

Volkswagen setzt in Zukunft auf das E-Auto und auf KI. Wie das Unternehmen auf der IAA mitgeteilt hat, will der Konzern bis 2030 bis zu eine Milliarde Euro in KI stecken. Mit der Investition will das Unternehmen zukünftig effizienter werden und Kosten einsparen.

Bis 2035 erwartet die IT-Chefin von Volkswagen Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen von bis zu 4 Milliarden Euro. KI sei für sie der Schlüssel zu mehr Geschwindigkeit, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit und das entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Fahrzeugs. Ziel sei es, attraktive und innovative Fahrzeuge noch schneller zu entwickeln.

Pläne, wie unter anderem mit dem ID. Cross den E-Auto-Markt in Europa aufzurollen, werden von der angekündigten KI-Investition zentral unterstützt. Den Produktentwicklungsprozess wollen die Konzernmarken auf 36 Monate oder weniger verkürzen und ihn damit im Vergleich zu heute um mindestens rund ein Jahr straffen. Dies kann besonders beim Launch erschwinglicher Modelle ein entscheidender Vorteil sein.

Zudem soll KI das Design, die Batterietechnologie und Softwarefähigkeiten unterstützen. All diese Punkte können mitentscheidend für die Massenmarktrelevanz sein. VW setzt also nicht nur auf günstigere EVs, sondern auch auf smartere, technologiegestützte Prozesse, um in Europa bei Preis, Geschwindigkeit und Qualität besser zu performen. Diese strategische Verzahnung von KI und Elektroauto ist nicht nur glaubwürdig, sie ist zentral für VW’s Ambition, den E-Auto-Markt in Europa aufzurollen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

