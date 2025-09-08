HYPERSHELL präsentiert das neue Outdoor-Exoskelett "X Ultra" und setzt damit neue Maßstäbe für Abenteuer und Performance

BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Hypershell , Vorreiter im Bereich der Consumer-Exoskelett-Technologie und Gewinner des IFA Innovation Award 2025, kündigt heute die Markteinführung seines neuen Outdoor-Exoskeletts der nächsten Generation an: Hypershell X Ultra. Mit dem Ziel, die menschliche Leistungsfähigkeit zu steigern und die Mobilität zu optimieren, ist X Ultra der ideale Begleiter für jedes Abenteuer – ob beim Spazierengehen, Wandern, Laufen, Radfahren oder Klettern – und ab sofort weltweit erhältlich.

Das Hypershell X Ultra setzt neue Maßstäbe in der persönlichen Mobilität. Es bietet Leistung, intelligente Steuerung, große Reichweite und Haltbarkeit – und verstärkt dabei die natürlichen Bewegungen, um Nutzern in jeder Umgebung zu mehr Ausdauer und Leistungsfähigkeit zu verhelfen.

Egal, ob anspruchsvolle Outdoor-Expedition oder entspannter Familienausflug – der Unterschied ist deutlich spürbar: Bei einer mehrtägigen Wanderung lässt sich die Ausrüstung mit 40 % weniger Kraftaufwand tragen. Das kann bedeuten, fünf, zehn oder sogar 15 Kilometer weiter zu wandern als zuvor und so aus einer scheinbar unerreichbaren Herausforderung ein unvergessliches Erlebnis zu machen.

"Wir stehen an einer Weggabelung, an der Technologie dazu beitragen kann, unsere Verbindung zur Welt zu vertiefen, statt uns von ihr zu entfernen", sagt Kelvin Sun, CEO von Hypershell. "Mit dem Hypershell X Ultra wollen wir physische Barrieren überwinden und Menschen das Selbstvertrauen geben, ‚Ja' zu sagen – zu diesem Berggipfel oder den zusätzlichen Kilometern. Es geht darum, persönliche Erfolge zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Freude am Abenteuer für alle zugänglich ist – unabhängig von der natürlichen Ausdauer. Das X Ultra verkörpert unser Bestreben, menschliche Mobilität zu maximieren, neue Horizonte zu erschließen und Abenteuer für alle zugänglich zu machen."