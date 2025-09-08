    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    IAA/VW-Technikchef

    Brauchen Investoren für Wachstum bei Batterieproduktion

    Für Sie zusammengefasst
    • PowerCo sucht externe Investoren für Wachstum.
    • Batteriezellfabriken in Salzgitter, Valencia, Kanada.
    • VW will Zellfertigung selbst übernehmen, Technik beherrschen.
    Foto: Ole Spata - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Volkswagens Batteriesparte PowerCo ist weiter an fremden Geldgebern interessiert. "Wachstum über 2030 wird auch nur mit externem Kapital finanzierbar sein", sagte VW -Technikkonzernvorstand Thomas Schmall am Montag auf der Branchenmesse IAA Mobility in München vor Journalisten. Wann der richtige Zeitpunkt gekommen sei, Anteile abzugeben, werde der Konzern noch entscheiden. Allerdings sei VW dazu bereit, jederzeit externe Investoren an Bord zu holen.

    Derzeit zieht VW in Salzgitter, im spanischen Valencia und im kanadischen St. Thomas Batteriezellfabriken hoch. In Salzgitter sollen serienreife Zellen erstmals dieses Jahr vom Band laufen. 2026 sollen sie in einem kommenden Modell der Seat-Tochter Cupra eingesetzt werden, das im kommenden Jahr seinen Produktionsstart hat.

    VW beschreitet in der Batteriezellfertigung einen Sonderweg: Der Konzern will einen großen Teil der benötigten Batteriezellen für Elektroautos selbst fertigen, um sich nicht von Zulieferern abhängig zu machen. Zugleich will das Unternehmen die Technik dahinter beherrschen - die "Zellperformance" sei entscheidend für Reichweite, Ladeleistung und Leistung eines Elektroautos, sagte Schmall. "Die Zelle ist der neue Motor", sagte er. Über die Jahre sollen auch verschiedene Zellchemietechnologien zum Einsatz kommen, um Abhängigkeiten von einzelnen Rohstoffen zu verringern./men/nas

    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
