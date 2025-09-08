IAA/VW-Technikchef
Brauchen Investoren für Wachstum bei Batterieproduktion
- PowerCo sucht externe Investoren für Wachstum.
- Batteriezellfabriken in Salzgitter, Valencia, Kanada.
- VW will Zellfertigung selbst übernehmen, Technik beherrschen.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Volkswagens Batteriesparte PowerCo ist weiter an fremden Geldgebern interessiert. "Wachstum über 2030 wird auch nur mit externem Kapital finanzierbar sein", sagte VW -Technikkonzernvorstand Thomas Schmall am Montag auf der Branchenmesse IAA Mobility in München vor Journalisten. Wann der richtige Zeitpunkt gekommen sei, Anteile abzugeben, werde der Konzern noch entscheiden. Allerdings sei VW dazu bereit, jederzeit externe Investoren an Bord zu holen.
Derzeit zieht VW in Salzgitter, im spanischen Valencia und im kanadischen St. Thomas Batteriezellfabriken hoch. In Salzgitter sollen serienreife Zellen erstmals dieses Jahr vom Band laufen. 2026 sollen sie in einem kommenden Modell der Seat-Tochter Cupra eingesetzt werden, das im kommenden Jahr seinen Produktionsstart hat.
VW beschreitet in der Batteriezellfertigung einen Sonderweg: Der Konzern will einen großen Teil der benötigten Batteriezellen für Elektroautos selbst fertigen, um sich nicht von Zulieferern abhängig zu machen. Zugleich will das Unternehmen die Technik dahinter beherrschen - die "Zellperformance" sei entscheidend für Reichweite, Ladeleistung und Leistung eines Elektroautos, sagte Schmall. "Die Zelle ist der neue Motor", sagte er. Über die Jahre sollen auch verschiedene Zellchemietechnologien zum Einsatz kommen, um Abhängigkeiten von einzelnen Rohstoffen zu verringern./men/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 101,5 auf Tradegate (08. September 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,13 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von -9,98 %/+42,86 % bedeutet.
