TCL präsentiert neueste Display-Technologien und KI-Innovationen auf der IFA 2025

BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik sowie die weltweit führende Mini-LED- und ultragroße[1] TV-Marke, lieferte auf der IFA 2025 eine inspirierende Show unter dem Motto „Inspire Greatness" (Inspirieren Sie Großartigkeit). Von hochmodernen audiovisuellen Bildschirmen, KI-gesteuerten Haushaltsgeräten und intelligenten, vernetzten Mobilgeräten bis hin zur Weltpremiere von TCL NXTHOMETM sowie einer Reihe nachhaltiger Innovationen zeigte die Ausstellung das Bestreben von TCL, das tägliche Leben durch innovative Produkte, modisches und hochwertiges Design und lebendige Erfahrungen zu verbessern.

Die Ausstellung, die auf der IFA 2025 neben den neuesten technologischen Innovationen der Marke auch ein spezielles Sportthema präsentierte, unterstrich TCLs Einsatz, ein weltweites Publikum durch die transformative Kraft der Technologie zu verbinden und das Sporterlebnis für Fans und Athleten gleichermaßen zu verbessern, indem Innovation mit Leidenschaft verbunden wird, um Großartiges auf und neben dem Spielfeld zu inspirieren.

Innovative audiovisuelle Displays bieten immersive Unterhaltung für jeden Betrachter

Eines der Highlights war TCLs Vorzeigeprodukt von 2025, der C9K-Premium-QD-Mini LED-Fernseher. Mit seinem CrystalGlow-WHVA-Panel, dem Virtually-ZeroBorder-Design, der fortschrittlichen QLED-Technologie und Audio by Bang & Olufsen vereint der C9K bahnbrechende Displaytechnik, beeindruckendes Design sowie erstklassigen Klang in einem Meisterwerk und bietet ein unvergleichliches Spielerlebnis in der ersten Reihe.

Seit der Markteinführung des weltweit ersten QD-Mini-LED-Fernsehers im Jahr 2019 hat TCL seine Führungsrolle in der Display-Technologie mit der sich weiterentwickelnden QD-Mini-LED-Technologie weiter gestärkt. Durch die Kombination der präzisen Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit der weltweit führenden QLED-Technologie bietet diese Innovation einen Kontrast der OLED-Klasse und eine große Farbskala sowie eine höhere Spitzenhelligkeit, eine längere Lebensdauer und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis – insbesondere bei ultragroßen Fernsehern – und das alles bei gleichzeitiger Verwendung von energiesparenden Hintergrundbeleuchtungen sowie hocheffizienten Panels für eine geringere Umweltbelastung.