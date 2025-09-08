    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    Delivery Hero Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 08.09.2025

    Am 08.09.2025 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um +5,28 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2025

    Die Delivery Hero Aktie konnte bisher um +5,28 % auf 26,22 zulegen. Das sind +1,32  mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Delivery Hero über einen Zuwachs von +5,33 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um +9,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,64 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,12 % geändert.

    Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,47 %
    1 Monat -1,05 %
    3 Monate +5,33 %
    1 Jahr -10,27 %

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 296 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,73 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 08.09. - FTSE Athex 20 stark +1,64 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    +7,62 %
    +9,46 %
    -1,19 %
    +5,09 %
    -10,43 %
    -44,71 %
    -72,35 %
    -6,48 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4



