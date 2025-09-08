Critical Infrastructure Technologies Ltd. stellt Produktentwicklungsupdate bereit

Vancouver, BC – 8. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich, mit der Veröffentlichung seiner Modelle NX-20 und NX-24, die zur Unterstützung kritischer Bereiche wie Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Bergbau konzipiert wurden, beträchtliche Fortschritte in puncto Nutzlastkapazität und Netzwerkzuverlässigkeit bekannt zu geben.

Aufbauend auf der Zusammenarbeit mit Interessensvertretern in Australien und Europa hat das technische Team von CiTech die Betriebshöhe seiner Nexus Rapid Deployment Base Station auf über 20 m erweitert. Die NX-20 kann bis zu 100 kg Nutzlast auf eine neue Höhe von 20 m heben, während es eine optionale Verlängerung möglich macht, Antennen auf 24 m zu bringen, wodurch die Übertragungsreichweite des Systems deutlich erweitert wird.

Auf flachem Gelände kann die NX-20 nun bis zu 18,4 km weit zu einem Netzwerkknoten übertragen, wodurch Beeinträchtigungen durch Bewaldung und bebaute Umgebungen auf die Netzwerkeffizienz verringert werden. Diese Verbesserungen eröffnen neue Möglichkeiten für eine mobile, flexible und widerstandsfähige Kommunikation in den anspruchsvollsten Umgebungen.

„Die Höhe ist der bedeutsamste Faktor für die Zuverlässigkeit und Flexibilität eines Netzwerks“, sagte CEO Brenton Scott. „Mit der NX-20 und der NX-24 verschiebt CiTech weiterhin die Grenzen der Betriebskapazität und bietet seinen Partnern Lösungen der nächsten Generation für eine missionskritische Kommunikation.“

Die wesentlichen technischen Meilensteine hinter diesen Verbesserungen beinhalten die Weiterentwicklung des patentierten Bereitstellungsmechanismus von CiTech zur Erhöhung der Tragfähigkeit unter Aufrechterhaltung der grundlegenden mechanischen Prinzipien. Das Hinzukommen eines zweiten Trapezschneckenantriebs erhöht die Bereitstellungsstabilität und verbessert gleichzeitig die Tragfähigkeit des Modells NX-16.

CiTech hat außerdem die Unterstützung für VTOL-Überwachungsdrohnen mit starren Tragflächen integriert und damit die effektive ISR- (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)-Abdeckung für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen erweitert.

„Unser Hauptaugenmerk ist auf die Bereitstellung robuster, vielseitiger Systeme gerichtet, die sich an die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden anpassen“, fügte CEO Brenton Scott hinzu. „Die Modelle NX-20 und NX-24 verdeutlichen das Streben von CiTech nach Innovationen im Bereich kritischer Infrastruktur und Kommunikation.“