HAIER UNTERZEICHNET NEUE PARTNERSCHAFTEN IN DER WELT DES FUSSBALLS MIT DEM LIVERPOOL FOOTBALL CLUB UND PARIS SAINT-GERMAIN

Berlin (ots/PRNewswire) - Durch Partnerschaften mit LALIGA, La Liga Portugal,

dem königlichen marokkanischen Fußballverband und die Verlängerung der

Vereinbarung mit der ATP Tour stärkt Haier seine globale

Sportpartnerschaftsstrategie.



Haier , weltweit führend im Einzelhandelsumsatz mit großen Haushaltsgeräten, hat

heute mehrjährige globale Partnerschaften mit dem FC Liverpool und Paris

Saint-Germain bekannt gegeben. Die Vereinbarungen vereinen zwei der beliebtesten

Fußballvereine der Welt mit einer Marke, die für nutzerzentrierte Innovation

bekannt ist.





Heute haben sich Führungskräfte beider Vereine auf der IFA Berlin mit Haiergetroffen, um die Vorstellung der neuen Markenstrategie von Haier mitzuerlebenund die Partnerschaften weltweit bekannt zu geben. Im Rahmen der Partnerschaftenwird Haier in den Stadien sowie an digitalen und Einzelhandels-Touchpoints aktivwerden, exklusive Fan-Erlebnisse bieten und gemeinsam gebrandeteSmart-Home-Produkte entwickeln, die die Energie des Spieltags in den Alltagbringen."Wir freuen uns sehr, unsere Sportmarketingstrategie durch die Partnerschaft mitdem FC Liverpool und Paris Saint-Germain - zwei der renommiertesten Meisterclubsder Welt - weiter auszubauen. Ihr unermüdliches Streben nach Exzellenz und ihrInnovationsgeist stehen ganz im Einklang mit der unternehmerischen DNA von Haierund unserem Engagement für den Aufbau einer wahrhaft globalen Marke. Durch diesePartnerschaften möchten wir Fans und Verbraucher weltweit inspirieren, verbindenund ihnen reichhaltigere, intelligentere Erlebnisse bieten", erklärte HaishanLiang, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Haier Group. "Großartige Teams sind erfolgreich durch Präzision, Teamarbeit undkontinuierliche Verbesserung. Auf dieselbe Weise entwickeln wir unsere Produkte:Sie sind auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten, werden durchTechnologie unterstützt und haben sich im täglichen Gebrauch bewährt.""Haier ist eine ambitionierte, innovative und weltweit führende Marke, und wirheißen sie herzlich in der LFC-Familie willkommen", kommentiert Ben Latty,kaufmännischer Leiter des Liverpool Football Club . "Als führender Anbieter vonHaushaltsgeräten hat sich Haier einen Ruf für Qualität und eine starke Präsenzauf Märkten weltweit aufgebaut.Diese globale Reichweite passt zur Größe derweltweiten Fangemeinde des FC Liverpool, und wir freuen uns sehr über diesePartnerschaft und die bevorstehende Zusammenarbeit.""Wir freuen uns sehr, Haier in der Familie von Paris Saint-Germain willkommen zuheißen", erklärte Richard Heaselgrave, Finanzvorstand von Paris Saint-Germain ."Als weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte ist Haier Teil des Alltags der