    HAIER UNTERZEICHNET NEUE PARTNERSCHAFTEN IN DER WELT DES FUSSBALLS MIT DEM LIVERPOOL FOOTBALL CLUB UND PARIS SAINT-GERMAIN

    Berlin (ots/PRNewswire) - Durch Partnerschaften mit LALIGA, La Liga Portugal,
    dem königlichen marokkanischen Fußballverband und die Verlängerung der
    Vereinbarung mit der ATP Tour stärkt Haier seine globale
    Sportpartnerschaftsstrategie.

    Haier , weltweit führend im Einzelhandelsumsatz mit großen Haushaltsgeräten, hat
    heute mehrjährige globale Partnerschaften mit dem FC Liverpool und Paris
    Saint-Germain bekannt gegeben. Die Vereinbarungen vereinen zwei der beliebtesten
    Fußballvereine der Welt mit einer Marke, die für nutzerzentrierte Innovation
    bekannt ist.

    Heute haben sich Führungskräfte beider Vereine auf der IFA Berlin mit Haier
    getroffen, um die Vorstellung der neuen Markenstrategie von Haier mitzuerleben
    und die Partnerschaften weltweit bekannt zu geben. Im Rahmen der Partnerschaften
    wird Haier in den Stadien sowie an digitalen und Einzelhandels-Touchpoints aktiv
    werden, exklusive Fan-Erlebnisse bieten und gemeinsam gebrandete
    Smart-Home-Produkte entwickeln, die die Energie des Spieltags in den Alltag
    bringen.

    "Wir freuen uns sehr, unsere Sportmarketingstrategie durch die Partnerschaft mit
    dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain - zwei der renommiertesten Meisterclubs
    der Welt - weiter auszubauen. Ihr unermüdliches Streben nach Exzellenz und ihr
    Innovationsgeist stehen ganz im Einklang mit der unternehmerischen DNA von Haier
    und unserem Engagement für den Aufbau einer wahrhaft globalen Marke. Durch diese
    Partnerschaften möchten wir Fans und Verbraucher weltweit inspirieren, verbinden
    und ihnen reichhaltigere, intelligentere Erlebnisse bieten", erklärte Haishan
    Liang, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Haier Group
    . "Großartige Teams sind erfolgreich durch Präzision, Teamarbeit und
    kontinuierliche Verbesserung. Auf dieselbe Weise entwickeln wir unsere Produkte:
    Sie sind auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten, werden durch
    Technologie unterstützt und haben sich im täglichen Gebrauch bewährt."

    "Haier ist eine ambitionierte, innovative und weltweit führende Marke, und wir
    heißen sie herzlich in der LFC-Familie willkommen", kommentiert Ben Latty,
    kaufmännischer Leiter des Liverpool Football Club . "Als führender Anbieter von
    Haushaltsgeräten hat sich Haier einen Ruf für Qualität und eine starke Präsenz
    auf Märkten weltweit aufgebaut.Diese globale Reichweite passt zur Größe der
    weltweiten Fangemeinde des FC Liverpool, und wir freuen uns sehr über diese
    Partnerschaft und die bevorstehende Zusammenarbeit."

    "Wir freuen uns sehr, Haier in der Familie von Paris Saint-Germain willkommen zu
    heißen", erklärte Richard Heaselgrave, Finanzvorstand von Paris Saint-Germain .
    "Als weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte ist Haier Teil des Alltags der
