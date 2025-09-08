HAIER UNTERZEICHNET NEUE PARTNERSCHAFTEN IN DER WELT DES FUSSBALLS MIT DEM LIVERPOOL FOOTBALL CLUB UND PARIS SAINT-GERMAIN
Berlin (ots/PRNewswire) - Durch Partnerschaften mit LALIGA, La Liga Portugal,
dem königlichen marokkanischen Fußballverband und die Verlängerung der
Vereinbarung mit der ATP Tour stärkt Haier seine globale
Sportpartnerschaftsstrategie.
Haier , weltweit führend im Einzelhandelsumsatz mit großen Haushaltsgeräten, hat
heute mehrjährige globale Partnerschaften mit dem FC Liverpool und Paris
Saint-Germain bekannt gegeben. Die Vereinbarungen vereinen zwei der beliebtesten
Fußballvereine der Welt mit einer Marke, die für nutzerzentrierte Innovation
bekannt ist.
dem königlichen marokkanischen Fußballverband und die Verlängerung der
Vereinbarung mit der ATP Tour stärkt Haier seine globale
Sportpartnerschaftsstrategie.
Haier , weltweit führend im Einzelhandelsumsatz mit großen Haushaltsgeräten, hat
heute mehrjährige globale Partnerschaften mit dem FC Liverpool und Paris
Saint-Germain bekannt gegeben. Die Vereinbarungen vereinen zwei der beliebtesten
Fußballvereine der Welt mit einer Marke, die für nutzerzentrierte Innovation
bekannt ist.
Heute haben sich Führungskräfte beider Vereine auf der IFA Berlin mit Haier
getroffen, um die Vorstellung der neuen Markenstrategie von Haier mitzuerleben
und die Partnerschaften weltweit bekannt zu geben. Im Rahmen der Partnerschaften
wird Haier in den Stadien sowie an digitalen und Einzelhandels-Touchpoints aktiv
werden, exklusive Fan-Erlebnisse bieten und gemeinsam gebrandete
Smart-Home-Produkte entwickeln, die die Energie des Spieltags in den Alltag
bringen.
"Wir freuen uns sehr, unsere Sportmarketingstrategie durch die Partnerschaft mit
dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain - zwei der renommiertesten Meisterclubs
der Welt - weiter auszubauen. Ihr unermüdliches Streben nach Exzellenz und ihr
Innovationsgeist stehen ganz im Einklang mit der unternehmerischen DNA von Haier
und unserem Engagement für den Aufbau einer wahrhaft globalen Marke. Durch diese
Partnerschaften möchten wir Fans und Verbraucher weltweit inspirieren, verbinden
und ihnen reichhaltigere, intelligentere Erlebnisse bieten", erklärte Haishan
Liang, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Haier Group
. "Großartige Teams sind erfolgreich durch Präzision, Teamarbeit und
kontinuierliche Verbesserung. Auf dieselbe Weise entwickeln wir unsere Produkte:
Sie sind auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten, werden durch
Technologie unterstützt und haben sich im täglichen Gebrauch bewährt."
"Haier ist eine ambitionierte, innovative und weltweit führende Marke, und wir
heißen sie herzlich in der LFC-Familie willkommen", kommentiert Ben Latty,
kaufmännischer Leiter des Liverpool Football Club . "Als führender Anbieter von
Haushaltsgeräten hat sich Haier einen Ruf für Qualität und eine starke Präsenz
auf Märkten weltweit aufgebaut.Diese globale Reichweite passt zur Größe der
weltweiten Fangemeinde des FC Liverpool, und wir freuen uns sehr über diese
Partnerschaft und die bevorstehende Zusammenarbeit."
"Wir freuen uns sehr, Haier in der Familie von Paris Saint-Germain willkommen zu
heißen", erklärte Richard Heaselgrave, Finanzvorstand von Paris Saint-Germain .
"Als weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte ist Haier Teil des Alltags der
getroffen, um die Vorstellung der neuen Markenstrategie von Haier mitzuerleben
und die Partnerschaften weltweit bekannt zu geben. Im Rahmen der Partnerschaften
wird Haier in den Stadien sowie an digitalen und Einzelhandels-Touchpoints aktiv
werden, exklusive Fan-Erlebnisse bieten und gemeinsam gebrandete
Smart-Home-Produkte entwickeln, die die Energie des Spieltags in den Alltag
bringen.
"Wir freuen uns sehr, unsere Sportmarketingstrategie durch die Partnerschaft mit
dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain - zwei der renommiertesten Meisterclubs
der Welt - weiter auszubauen. Ihr unermüdliches Streben nach Exzellenz und ihr
Innovationsgeist stehen ganz im Einklang mit der unternehmerischen DNA von Haier
und unserem Engagement für den Aufbau einer wahrhaft globalen Marke. Durch diese
Partnerschaften möchten wir Fans und Verbraucher weltweit inspirieren, verbinden
und ihnen reichhaltigere, intelligentere Erlebnisse bieten", erklärte Haishan
Liang, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Haier Group
. "Großartige Teams sind erfolgreich durch Präzision, Teamarbeit und
kontinuierliche Verbesserung. Auf dieselbe Weise entwickeln wir unsere Produkte:
Sie sind auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten, werden durch
Technologie unterstützt und haben sich im täglichen Gebrauch bewährt."
"Haier ist eine ambitionierte, innovative und weltweit führende Marke, und wir
heißen sie herzlich in der LFC-Familie willkommen", kommentiert Ben Latty,
kaufmännischer Leiter des Liverpool Football Club . "Als führender Anbieter von
Haushaltsgeräten hat sich Haier einen Ruf für Qualität und eine starke Präsenz
auf Märkten weltweit aufgebaut.Diese globale Reichweite passt zur Größe der
weltweiten Fangemeinde des FC Liverpool, und wir freuen uns sehr über diese
Partnerschaft und die bevorstehende Zusammenarbeit."
"Wir freuen uns sehr, Haier in der Familie von Paris Saint-Germain willkommen zu
heißen", erklärte Richard Heaselgrave, Finanzvorstand von Paris Saint-Germain .
"Als weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte ist Haier Teil des Alltags der
Autor folgen