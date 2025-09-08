IFA 2025
TCL setzt auf Nachhaltigkeit, KI und neue Partnerschaften (FOTO)
Berlin (ots) - Der chinesische Elektronikkonzern TCL hat auf der Technikmesse
IFA 2025 in Berlin den IFA Innovation Award erhalten - und will damit seine
Position im europäischen Markt weiter stärken. Am Messestand des Unternehmens
standen gleich mehrere Neuheiten im Fokus: darunter der weltweit größte TCL
QD-Mini LED- Fernseher, das TCL NXTPAPER 60 Ultra Smartphone, die smarte Super
Drum - Waschmaschine sowie die Klimaanlagenserie FreshIN .
Nachhaltigkeit im Fokus
IFA 2025 in Berlin den IFA Innovation Award erhalten - und will damit seine
Position im europäischen Markt weiter stärken. Am Messestand des Unternehmens
standen gleich mehrere Neuheiten im Fokus: darunter der weltweit größte TCL
QD-Mini LED- Fernseher, das TCL NXTPAPER 60 Ultra Smartphone, die smarte Super
Drum - Waschmaschine sowie die Klimaanlagenserie FreshIN .
Nachhaltigkeit im Fokus
"Wir wollen nicht nur Vorgaben erfüllen, sondern eigene Maßstäbe setzen",
betonte Stefan Streit, Marketingchef von TCL Europe. Als Beispiel nannte er das
neue Material TCL ECORATM , eine Mischung aus recyceltem Porzellan und Keramik.
Es soll Plastikanteile in Geräten ersetzen, widerstandsfähiger sein und erneut
recycelt werden können. Auch im Bereich erneuerbare Energien - etwa mit
Photovoltaik-Lösungen - baut TCL sein Angebot aus.
Olympische Partnerschaft als Markenschub
Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an seiner Markenwahrnehmung. Besonders
wichtig sei die neue weltweite Partnerschaft mit dem Internationalen Olympischen
Komitee . "Das hilft uns, die Wahrnehmung von einer reinen TV-Marke hin zu einem
Premium-Innovator zu entwickeln", so Streit. Passend zum Unternehmensmotto
"Inspire Greatness" sollen TCL-Produkte bei den Spielen selbst zum Einsatz
kommen.
Künstliche Intelligenz im Alltag
Technologisch rückt die künstliche Intelligenz weiter in den Vordergrund.
Bereits heute unterstützt sie die automatische Anpassung von Kameraeinstellungen
bei Smartphones oder die Bildqualität von Fernsehern. Auch im Smart-Home-Bereich
spielt sie eine Rolle: Klimaanlagen können künftig anhand von Sprachbefehlen
oder sogar Kontextsignalen reagieren und Energie sparen. Eine weitere
Entwicklung sind AR-Brillen, die Inhalte vom Smartphone spiegeln oder
Übersetzungen in Echtzeit ermöglichen.
Fokus auf die DACH-Region
Für den europäischen Markt sieht TCL vor allem in der DACH-Region großes
Potenzial. Deutschland sei der größte Markt für Unterhaltungselektronik in
Europa. Durch die jüngste Erweiterung der Vertriebskanäle mit einem führenden
Handelskonzern habe man die Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Schrittweise
sollen nun auch neue Produktkategorien eingeführt werden, damit Konsumenten ein
komplettes TCL-Ökosystem aus einer Hand nutzen können.
Mit Blick auf die kommenden Jahre setzt der Konzern auf Nachhaltigkeit, smarte
Vernetzung und Partnerschaften.
Pressekontakt:
Silvia Qin:
+86 15603014872
mailto:silvia_qin@asiadg.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175085/6113433
OTS: TCL Europe
betonte Stefan Streit, Marketingchef von TCL Europe. Als Beispiel nannte er das
neue Material TCL ECORATM , eine Mischung aus recyceltem Porzellan und Keramik.
Es soll Plastikanteile in Geräten ersetzen, widerstandsfähiger sein und erneut
recycelt werden können. Auch im Bereich erneuerbare Energien - etwa mit
Photovoltaik-Lösungen - baut TCL sein Angebot aus.
Olympische Partnerschaft als Markenschub
Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an seiner Markenwahrnehmung. Besonders
wichtig sei die neue weltweite Partnerschaft mit dem Internationalen Olympischen
Komitee . "Das hilft uns, die Wahrnehmung von einer reinen TV-Marke hin zu einem
Premium-Innovator zu entwickeln", so Streit. Passend zum Unternehmensmotto
"Inspire Greatness" sollen TCL-Produkte bei den Spielen selbst zum Einsatz
kommen.
Künstliche Intelligenz im Alltag
Technologisch rückt die künstliche Intelligenz weiter in den Vordergrund.
Bereits heute unterstützt sie die automatische Anpassung von Kameraeinstellungen
bei Smartphones oder die Bildqualität von Fernsehern. Auch im Smart-Home-Bereich
spielt sie eine Rolle: Klimaanlagen können künftig anhand von Sprachbefehlen
oder sogar Kontextsignalen reagieren und Energie sparen. Eine weitere
Entwicklung sind AR-Brillen, die Inhalte vom Smartphone spiegeln oder
Übersetzungen in Echtzeit ermöglichen.
Fokus auf die DACH-Region
Für den europäischen Markt sieht TCL vor allem in der DACH-Region großes
Potenzial. Deutschland sei der größte Markt für Unterhaltungselektronik in
Europa. Durch die jüngste Erweiterung der Vertriebskanäle mit einem führenden
Handelskonzern habe man die Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Schrittweise
sollen nun auch neue Produktkategorien eingeführt werden, damit Konsumenten ein
komplettes TCL-Ökosystem aus einer Hand nutzen können.
Mit Blick auf die kommenden Jahre setzt der Konzern auf Nachhaltigkeit, smarte
Vernetzung und Partnerschaften.
Pressekontakt:
Silvia Qin:
+86 15603014872
mailto:silvia_qin@asiadg.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175085/6113433
OTS: TCL Europe
Autor folgen