TCL setzt auf Nachhaltigkeit, KI und neue Partnerschaften (FOTO)

Berlin (ots) - Der chinesische Elektronikkonzern TCL hat auf der Technikmesse

IFA 2025 in Berlin den IFA Innovation Award erhalten - und will damit seine

Position im europäischen Markt weiter stärken. Am Messestand des Unternehmens

standen gleich mehrere Neuheiten im Fokus: darunter der weltweit größte TCL

QD-Mini LED- Fernseher, das TCL NXTPAPER 60 Ultra Smartphone, die smarte Super

Drum - Waschmaschine sowie die Klimaanlagenserie FreshIN .



Nachhaltigkeit im Fokus





"Wir wollen nicht nur Vorgaben erfüllen, sondern eigene Maßstäbe setzen",

betonte Stefan Streit, Marketingchef von TCL Europe. Als Beispiel nannte er das

neue Material TCL ECORATM , eine Mischung aus recyceltem Porzellan und Keramik.

Es soll Plastikanteile in Geräten ersetzen, widerstandsfähiger sein und erneut

recycelt werden können. Auch im Bereich erneuerbare Energien - etwa mit

Photovoltaik-Lösungen - baut TCL sein Angebot aus.



Olympische Partnerschaft als Markenschub



Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an seiner Markenwahrnehmung. Besonders

wichtig sei die neue weltweite Partnerschaft mit dem Internationalen Olympischen

Komitee . "Das hilft uns, die Wahrnehmung von einer reinen TV-Marke hin zu einem

Premium-Innovator zu entwickeln", so Streit. Passend zum Unternehmensmotto

"Inspire Greatness" sollen TCL-Produkte bei den Spielen selbst zum Einsatz

kommen.



Künstliche Intelligenz im Alltag



Technologisch rückt die künstliche Intelligenz weiter in den Vordergrund.

Bereits heute unterstützt sie die automatische Anpassung von Kameraeinstellungen

bei Smartphones oder die Bildqualität von Fernsehern. Auch im Smart-Home-Bereich

spielt sie eine Rolle: Klimaanlagen können künftig anhand von Sprachbefehlen

oder sogar Kontextsignalen reagieren und Energie sparen. Eine weitere

Entwicklung sind AR-Brillen, die Inhalte vom Smartphone spiegeln oder

Übersetzungen in Echtzeit ermöglichen.



Fokus auf die DACH-Region



Für den europäischen Markt sieht TCL vor allem in der DACH-Region großes

Potenzial. Deutschland sei der größte Markt für Unterhaltungselektronik in

Europa. Durch die jüngste Erweiterung der Vertriebskanäle mit einem führenden

Handelskonzern habe man die Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Schrittweise

sollen nun auch neue Produktkategorien eingeführt werden, damit Konsumenten ein

komplettes TCL-Ökosystem aus einer Hand nutzen können.



Mit Blick auf die kommenden Jahre setzt der Konzern auf Nachhaltigkeit, smarte

Vernetzung und Partnerschaften.



