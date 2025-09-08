    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    TCL setzt auf Nachhaltigkeit, KI und neue Partnerschaften (FOTO)

    Berlin (ots) - Der chinesische Elektronikkonzern TCL hat auf der Technikmesse
    IFA 2025 in Berlin den IFA Innovation Award erhalten - und will damit seine
    Position im europäischen Markt weiter stärken. Am Messestand des Unternehmens
    standen gleich mehrere Neuheiten im Fokus: darunter der weltweit größte TCL
    QD-Mini LED- Fernseher, das TCL NXTPAPER 60 Ultra Smartphone, die smarte Super
    Drum - Waschmaschine sowie die Klimaanlagenserie FreshIN .

    Nachhaltigkeit im Fokus

    "Wir wollen nicht nur Vorgaben erfüllen, sondern eigene Maßstäbe setzen",
    betonte Stefan Streit, Marketingchef von TCL Europe. Als Beispiel nannte er das
    neue Material TCL ECORATM , eine Mischung aus recyceltem Porzellan und Keramik.
    Es soll Plastikanteile in Geräten ersetzen, widerstandsfähiger sein und erneut
    recycelt werden können. Auch im Bereich erneuerbare Energien - etwa mit
    Photovoltaik-Lösungen - baut TCL sein Angebot aus.

    Olympische Partnerschaft als Markenschub

    Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an seiner Markenwahrnehmung. Besonders
    wichtig sei die neue weltweite Partnerschaft mit dem Internationalen Olympischen
    Komitee . "Das hilft uns, die Wahrnehmung von einer reinen TV-Marke hin zu einem
    Premium-Innovator zu entwickeln", so Streit. Passend zum Unternehmensmotto
    "Inspire Greatness" sollen TCL-Produkte bei den Spielen selbst zum Einsatz
    kommen.

    Künstliche Intelligenz im Alltag

    Technologisch rückt die künstliche Intelligenz weiter in den Vordergrund.
    Bereits heute unterstützt sie die automatische Anpassung von Kameraeinstellungen
    bei Smartphones oder die Bildqualität von Fernsehern. Auch im Smart-Home-Bereich
    spielt sie eine Rolle: Klimaanlagen können künftig anhand von Sprachbefehlen
    oder sogar Kontextsignalen reagieren und Energie sparen. Eine weitere
    Entwicklung sind AR-Brillen, die Inhalte vom Smartphone spiegeln oder
    Übersetzungen in Echtzeit ermöglichen.

    Fokus auf die DACH-Region

    Für den europäischen Markt sieht TCL vor allem in der DACH-Region großes
    Potenzial. Deutschland sei der größte Markt für Unterhaltungselektronik in
    Europa. Durch die jüngste Erweiterung der Vertriebskanäle mit einem führenden
    Handelskonzern habe man die Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Schrittweise
    sollen nun auch neue Produktkategorien eingeführt werden, damit Konsumenten ein
    komplettes TCL-Ökosystem aus einer Hand nutzen können.

    Mit Blick auf die kommenden Jahre setzt der Konzern auf Nachhaltigkeit, smarte
    Vernetzung und Partnerschaften.

